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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12751127521275312754>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:11

  Xenon написав:как сейчас Тайвань и Китай
с тайваня сша не требовали 500 ярдов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Обзивати доб№№м, та посилати спалюючи варіанти для маневру, майже напевно не буде.

Якщо вже порівнювати Зе і обдристовича, то другий так само клоун і шоумен, тільки порівняно з Зе - повний невдаха. Перманентна брехня про все, про що тільки може відкрити рота. Ніяких компетенцій, окрім вміння лити аудиторії у вуха те що вона хоче почути. блохер на всю голову в найгіршому розуміння цього слова
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:17

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:как сейчас Тайвань и Китай
с тайвая сша не требовали 500 ярдов.

70 лет назад правильным! и "общепризнанным Китаем - был Тайвань", а в Пекине были сепаратисты которые власть захватили и которых никто не признавал.
А сегодня - как всё выглядит?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:17

  Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.

вон Кёнигсберг тоже только на 50 лет должен был отойти ссср , а потом вернуться назад, НО как видим ничего никуда не вернулось

а звідки оце на 50 років?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:22

  Xenon написав:цікаво:

- США отримують доступ в Україні до рідкоземельних металів та інших копалин даром!
- з раші знімають санкціїї (і можливо розблоковують заморожені 300 ярдів)

- а що отримує Україна в цій схемі?

Схемы ещё нет, пока только озвучены хотелки.
Чисто теоретически, наличие мощного финансового интереса США должно дать определенную защиту.
Кроме того, это может дать определенный толчок в развитии.

Если отбросить эмоции, что достаточно тяжело из-за крайней степени циничности подхода, уход денег из страны будет просто легализован. От того, как наши выводят деньги левыми схемами, никому не легче.

Мне как пацифисту будет достаточно того, что эти ресурсы не достанутся уродам, развязавшим войну.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:23

  Xenon написав:А сегодня - как всё выглядит?
китай стал сильным. мало кто решается признать независимость тайваня
Независимость Тайваня признают шесть стран Центральной Америки и Карибского бассейна (Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Гаити, Гватемала и Белиз), три государства Океании (Тувалу, Палау и Маршалловы Острова), Парагвай (в Южной Америке), Эсватини (королевство на юге Африки) и Ватикан. ООН и свыше 170 государств, в том числе Россия, считают остров частью КНР.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:25

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Если оно им нафиг не нужно -- вряд ли они бы и внутри страны голосовали: на последних выборах явка 60% была.
Но некоторые -- принципиально голосовать будут :)

а нам думка деяких бігунців принципово не важлива - їм треба вивчати, як влаштована Німеччина :D

Тільки ж, тоді треба буде сісти та підписати всі-всі виходи з громадянства країни, яких з 2019 року потужно не підписують, може хоч так, частково обіцянку щодо, не подобається - виходьте з громадянства буде впроваджено в життя. :mrgreen:

ви б так швидко не відмовлялися від громадянства. а то скільки таких потім - ой, а як поновити український паспорт? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:28

  Сибарит написав:
  Xenon написав:цікаво:

- США отримують доступ в Україні до рідкоземельних металів та інших копалин даром!
- з раші знімають санкціїї (і можливо розблоковують заморожені 300 ярдів)

- а що отримує Україна в цій схемі?

Схемы ещё нет, пока только озвучены хотелки.
Чисто теоретически, наличие мощного финансового интереса США должно дать определенную защиту.
Кроме того, это может дать определенный толчок в развитии.

Если отбросить эмоции, что достаточно тяжело из-за крайней степени циничности подхода, уход денег из страны будет просто легализован. От того, как наши выводят деньги левыми схемами, никому не легче.

Мне как пацифисту будет достаточно того, что эти ресурсы не достанутся уродам, развязавшим войну.

ось тут погоджусь повністю - що 99% населення України не отримали-б нічього від тих копалин (літію ті іншго) незалежно від того хто буде власником (олігархи місцеві, олігархи рашистів, або дядько Сем).
нажаль тут не Норвегія і не ОАЕ.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:28

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: а чого вас лякає цей ізюм?
В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.
виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі.
Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує.
На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу?
Хіба через процедуру позбавлення громадянства.

нам всі ці голоси з окупації не потрібні... тільки ті, хто виїхав...
не можно законно їх позбавити права голосу. Якщо не потрібні то треба позбавити їх громадянства. Це суттєво не вплине на результати. Скільки там громадян України в окупації? Ну або приняти закон що тільки що проживають на території україни можуть голосувати. Хоча тоді з окупованого криму і днр всеодно можно буде голосувати виключаться тільки ті хто в росії і білорусії.
Думаю логічно зробити голосування в дії і не заморачуватись де знаходиться виборець. Тоді і на фронті зможуть проголосувати більшість виборців.

але голосування має відбуватися там, де забезпечується норми рівності та демократії. це ані Московія, ані днр, лнр...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:29

  Сибарит написав:От того, как наши выводят деньги левыми схемами, никому не легче.
то у вас все кристально честные в окружении, кошелька не утянут. То вдруг деньги уходят по левым схемам. Это так настроение влияет на содержание?
Wirująświatła
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