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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 18:32
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
От того, как наши выводят деньги левыми схемами, никому не легче.
то у вас все кристально честные в окружении, кошелька не утянут. То вдруг деньги уходят по левым схемам. Это так настроение влияет на содержание?
Вы мне льстите.
В моем окружении нет олигархов 😁
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Додано: Вів 18 лют, 2025 18:32
Wirująświatła написав: Xenon написав:
по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.
вопрос в другом, как Зе обоснует что мы сдаём Запорожье и Херсон, чтобы потом их вернуть дип.путём? или русские от них отказались? если нет, сначала рпв и выборы (кто будет президентом уже примерно понятно), потом торжественная сдача Запорожье и Херсона с парадом и воздушными шариками.
не візьмуть вони запорожжя і херсон. В тому то і річ, що путіністам потрібно казус Беллі для наступної війни з Україною. І це може бути причиною що нас не візьмуть в майбутньому в нато чи єс. Не вирішені територіальні питання.
Це наші хотіли остатоточного вирішення і гарантій щоб напад росії не повторився. Для путіна загроза україні війною важливіша за ті території. Інша справа як він буде то пояснювати росіянам... но пропаганда спрацює. Вони всі зазомбовані.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 18:35
поступившись Херсоном буде тримати за горло Київ
Лося треба фіксити навесні 2014 поки не виріс до величезних розмірів
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fox767676
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Додано: Вів 18 лют, 2025 18:43
АндрейМ написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.
ось одна з відповідей, для чого боронять. бо там, де не змогли - там конфіскують все...
Ні, там головне - "живуть". Ці люди живі, а хто там що конфіскує їх не хвилює. Кожна людина має право обирати що для неї, конкретно неї, важливіше.
хто живе... когось з братських могил ексгумували... в Маріуполі взагалі зносили разом з будинками...
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Додано: Вів 18 лют, 2025 18:46
fox767676 написав:
Лося треба фіксити навесні 2014 поки не виріс до величезних розмірів
Если уж лезть глубоко в историю, его надо было фиксить в 91. Тогда это имело смысл и было значительно проще. Без чужой военной базы на собственной территории у нас был шанс вступить в ЕС и НАТО.
Вот только история не терпит сослагательного наклонения. По крайней мере, пока не придумали машину времени.
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