Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.
вопрос в другом, как Зе обоснует что мы сдаём Запорожье и Херсон, чтобы потом их вернуть дип.путём? или русские от них отказались? если нет, сначала рпв и выборы (кто будет президентом уже примерно понятно), потом торжественная сдача Запорожье и Херсона с парадом и воздушными шариками.
не візьмуть вони запорожжя і херсон. В тому то і річ, що путіністам потрібно казус Беллі для наступної війни з Україною. І це може бути причиною що нас не візьмуть в майбутньому в нато чи єс. Не вирішені територіальні питання. Це наші хотіли остатоточного вирішення і гарантій щоб напад росії не повторився. Для путіна загроза україні війною важливіша за ті території. Інша справа як він буде то пояснювати росіянам... но пропаганда спрацює. Вони всі зазомбовані.
Дюрі-бачі написав:Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.
ось одна з відповідей, для чого боронять. бо там, де не змогли - там конфіскують все...
Ні, там головне - "живуть". Ці люди живі, а хто там що конфіскує їх не хвилює. Кожна людина має право обирати що для неї, конкретно неї, важливіше.
хто живе... когось з братських могил ексгумували... в Маріуполі взагалі зносили разом з будинками...
Xenon написав:ось тут погоджусь повністю - що 99% населення України не отримали-б нічього від тих копалин (літію ті іншго) незалежно від того хто буде власником (олігархи місцеві, олігархи рашистів, або дядько Сем). нажаль тут не Норвегія і не ОАЕ.
а чого ви не згадуєте саудитів? там теж американці керували видобутком нафти. але схоже, щось перепало й Саудівській Аравії
Дюрі-бачі написав: А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.
ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом
Чому б і ні? Цікавий у нього професійний підхід, рік-півтора тому за те що хейтили і мокали, зараз мейстрім політичних розкладів (стріми на ютубі нікуди не ділися, можна передивитися враховуючи теперішні реалії ). З таким аналітичним передбаченням та далекоглядністю, це не так вже й погано мможе виявитися для країни?
а приклади аналітичного передбачення можна? бо "два-три тижні" стали мемом аналітики
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров домовились створити групи для того, щоб «якнайшвидше» розпочати працювати над закінченням війни РФ проти України.