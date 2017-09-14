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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1275212753127541275512756>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:32

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:От того, как наши выводят деньги левыми схемами, никому не легче.
то у вас все кристально честные в окружении, кошелька не утянут. То вдруг деньги уходят по левым схемам. Это так настроение влияет на содержание?

Вы мне льстите.
В моем окружении нет олигархов 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:32

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.
вопрос в другом, как Зе обоснует что мы сдаём Запорожье и Херсон, чтобы потом их вернуть дип.путём? или русские от них отказались? если нет, сначала рпв и выборы (кто будет президентом уже примерно понятно), потом торжественная сдача Запорожье и Херсона с парадом и воздушными шариками.
не візьмуть вони запорожжя і херсон. В тому то і річ, що путіністам потрібно казус Беллі для наступної війни з Україною. І це може бути причиною що нас не візьмуть в майбутньому в нато чи єс. Не вирішені територіальні питання.
Це наші хотіли остатоточного вирішення і гарантій щоб напад росії не повторився. Для путіна загроза україні війною важливіша за ті території. Інша справа як він буде то пояснювати росіянам... но пропаганда спрацює. Вони всі зазомбовані.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:35

поступившись Херсоном буде тримати за горло Київ
Лося треба фіксити навесні 2014 поки не виріс до величезних розмірів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:43

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.

ось одна з відповідей, для чого боронять. бо там, де не змогли - там конфіскують все...

Ні, там головне - "живуть". Ці люди живі, а хто там що конфіскує їх не хвилює. Кожна людина має право обирати що для неї, конкретно неї, важливіше.

хто живе... когось з братських могил ексгумували... в Маріуполі взагалі зносили разом з будинками...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:46

  fox767676 написав:Лося треба фіксити навесні 2014 поки не виріс до величезних розмірів

Если уж лезть глубоко в историю, его надо было фиксить в 91. Тогда это имело смысл и было значительно проще. Без чужой военной базы на собственной территории у нас был шанс вступить в ЕС и НАТО.

Вот только история не терпит сослагательного наклонения. По крайней мере, пока не придумали машину времени.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:51

Сибарит

тоді вигризли незалежності по-максимуму
ні демократи, ні республіканці тоді не сприймали Україну як повноцінну країну
а були закохані в московьких демократів
я сьогодні постив виступ байдена 1991
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 18 лют, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:52

  Xenon написав:ось тут погоджусь повністю - що 99% населення України не отримали-б нічього від тих копалин (літію ті іншго) незалежно від того хто буде власником (олігархи місцеві, олігархи рашистів, або дядько Сем).
нажаль тут не Норвегія і не ОАЕ.

а чого ви не згадуєте саудитів? там теж американці керували видобутком нафти. але схоже, щось перепало й Саудівській Аравії 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:54

  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав: А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.

ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом

Чому б і ні?
Цікавий у нього професійний підхід, рік-півтора тому за те що хейтили і мокали, зараз мейстрім політичних розкладів (стріми на ютубі нікуди не ділися, можна передивитися враховуючи теперішні реалії :lol: ).
З таким аналітичним передбаченням та далекоглядністю, це не так вже й погано мможе виявитися для країни? :mrgreen:

а приклади аналітичного передбачення можна? бо "два-три тижні" стали мемом аналітики :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Вот только история не терпит сослагательного наклонения. По крайней мере, пока не придумали машину времени.


це не зовсім історія
це урок який Україна не може засвоїти і повторює помилки знов і знов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стали відомі перші підсумки переговорів РФ і США — Reuters
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров домовились створити групи для того, щоб «якнайшвидше» розпочати працювати над закінченням війни РФ проти України.

тому не поспішайте з висновками 8)
Shaman
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