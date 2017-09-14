Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров домовились створити групи для того, щоб «якнайшвидше» розпочати працювати над закінченням війни РФ проти України.
тому не поспішайте з висновками
русские тг каналы пишут такое
Переговоры России и США в Саудовской Аравии закончились без договоренности о встрече Путина и Трампа
Первые с начала войны в Украине прямые и публичные переговоры делегаций России и США закончились без «прорывных» договоренностей.
Пока трудно сказать, что Москве и Вашингтону удалось сблизить позиции, заявил по итогам продолжавшейся 4,5 часа встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, также не было достигнуто договоренностей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, провести которую, по данным Bloomberg, американская сторона рассчитывала уже на следующей неделе.
«Этот вопрос обсуждался, — признал Ушаков. — Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах».
Тема Украины обсуждалась на переговорах, но договориться удалось лишь о том, чтобы продолжать контакты, при этом пока не определены ни сроки, ни состав переговорщиков, следует из заявлений Ушакова.
«Мы изложили свои принципиальные подходы, и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты. Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет», — сказал Ушаков.
Госдеп США также сообщил об отсутствии конкретных договоренностей. Одной встречи «недостаточно для установления прочного мира», заявила Bloomberg официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. Марк Рубио и Сергей Лавров договорились создать механизмы консультацией, чтобы нивелировать «раздражители», а также работать надо нормализацией дипотношений, сообщили в Госдепе.
Странам Запада придется снять санкции в отношении России в случае достижения мирных договоренностей между РФ и Украиной, заявил на брифинге по результатам американо-российских переговоров в Эр-Рияде глава Госдепа США Марко Рубио. Об этом пишут ТАСС (https://t.me/tass_agency/301358) и «Униан (https://t.me/uniannet/158295)».
По словам Рубио, финальные параметры мирного соглашения должны устроить все стороны. Переговоры в Саудовской Аравии стали первым шагом на пути к миру, уверен госсекретарь США. Он также подчеркнул, что Евросоюз со своей стороны тоже должен быть вовлечен в процесс урегулирования. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «справедливое завершение» войны в Украине, чтобы избежать ее возобновления через несколько лет, добавил госсекретарь
Захарова потребовала от НАТО отказаться от обещания принять Украину
Россия настаивает на том, чтобы НАТО отказалось от своего обещания 2008 года о предоставлении Украине членства в альянсе, а сама Украина приняла нейтральный статус. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, членство Украины в НАТО остается неприемлемым для России, однако теперь для Москвы недостаточно простого отказа Киева вступить в альянс. «В противном случае эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте», — подчеркнула Захарова в комментарии для Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/ru ... 025-02-18/).
Захарова отметила, что Украине следует вернуться к положениям Декларации о суверенитете 1990 года, в которой было закреплено, что страна останется нейтральным и безъядерным государством, не вступающим в военные блоки. «Украине необходимо вернуться к истокам собственной государственности и следовать букве и духу документов. Это было бы лучшей гарантией ее безопасности», — заявила Захарова. Она также добавила, что ни членство в НАТО, ни вмешательство Запада «под видом миротворческих миссий» не обеспечат Украине такую безопасность, как соблюдение этих принципов.
это что в унр или киевскую русь?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: але голосування має відбуватися там, де забезпечується норми рівності та демократії. це ані Московія, ані днр, лнр...
В посольствах і консульствах влада України отже і забезпечуються рівність і демократія. Заодно потрібно продовжувати надавати допомогу нашим громадянам на території росії і білорусії щоб сприяти поверненню біженців в Україну. Голосування в дії взагалі виключить можливість фальсифікацій.
Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору.
Shaman написав:а приклади аналітичного передбачення можна? бо "два-три тижні" стали мемом аналітики
Мемом стало через те що потужний у 22 році не захотів узгодити єдине питання яке відділяло від закінчення війни. Вже ж давав посилання з таймінгами, щодо пояснення, але тут за півгодини все-все знесли, і частину з відповідями учасників також. Адміни не дозволяють. Повторно, не буду шукати, звиняйте.
Як мінімум кілька дуже негативних наслідків для нас вже є: 1. жодного нового пакету допомоги від США, навіть в рамках того бюджету, що вже виділено. 2. Жодної нової санкції проти москалів. 3. Жодних вторинних санкцій.