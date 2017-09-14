Переговоры России и США в Саудовской Аравии закончились без договоренности о встрече Путина и ТрампаПервые с начала войны в Украине прямые и публичные переговоры делегаций России и США закончились без «прорывных» договоренностей.Пока трудно сказать, что Москве и Вашингтону удалось сблизить позиции, заявил по итогам продолжавшейся 4,5 часа встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, также не было достигнуто договоренностей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, провести которую, по данным Bloomberg, американская сторона рассчитывала уже на следующей неделе.«Этот вопрос обсуждался, — признал Ушаков. — Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах».Тема Украины обсуждалась на переговорах, но договориться удалось лишь о том, чтобы продолжать контакты, при этом пока не определены ни сроки, ни состав переговорщиков, следует из заявлений Ушакова.«Мы изложили свои принципиальные подходы, и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты. Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет», — сказал Ушаков.Госдеп США также сообщил об отсутствии конкретных договоренностей. Одной встречи «недостаточно для установления прочного мира», заявила Bloomberg официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. Марк Рубио и Сергей Лавров договорились создать механизмы консультацией, чтобы нивелировать «раздражители», а также работать надо нормализацией дипотношений, сообщили в Госдепе.Странам Запада придется снять санкции в отношении России в случае достижения мирных договоренностей между РФ и Украиной, заявил на брифинге по результатам американо-российских переговоров в Эр-Рияде глава Госдепа США Марко Рубио. Об этом пишут ТАСС () и «Униан ()».По словам Рубио, финальные параметры мирного соглашения должны устроить все стороны. Переговоры в Саудовской Аравии стали первым шагом на пути к миру, уверен госсекретарь США. Он также подчеркнул, что Евросоюз со своей стороны тоже должен быть вовлечен в процесс урегулирования. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «справедливое завершение» войны в Украине, чтобы избежать ее возобновления через несколько лет, добавил госсекретарьЗахарова потребовала от НАТО отказаться от обещания принять УкраинуРоссия настаивает на том, чтобы НАТО отказалось от своего обещания 2008 года о предоставлении Украине членства в альянсе, а сама Украина приняла нейтральный статус. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, членство Украины в НАТО остается неприемлемым для России, однако теперь для Москвы недостаточно простого отказа Киева вступить в альянс. «В противном случае эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте», — подчеркнула Захарова в комментарии для Reuters ().Захарова отметила, что Украине следует вернуться к положениям Декларации о суверенитете 1990 года, в которой было закреплено, что страна останется нейтральным и безъядерным государством, не вступающим в военные блоки. «и следовать букве и духу документов. Это было бы лучшей гарантией ее безопасности», — заявила Захарова. Она также добавила, что ни членство в НАТО, ни вмешательство Запада «под видом миротворческих миссий» не обеспечат Украине такую безопасность, как соблюдение этих принципов.