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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12753127541275512756>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й з ким домовлятися?
Переговори в Ер-Ріяді: США пропонували Росії мораторій на удари по енергетичних об'єктах, Лавров у відповідь цинічно збрехав
Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що Москва нібито ніколи не атакувала системи енергозабезпечення населення, а цілями, мовляв, були «тільки обʼєкти, повʼязані із ЗСУ».

Захарова заявила, що відмови України від НАТО недостатньо, та назвала нову умову припинення війни
Країна-агресор Росія наполягає на скасуванні рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, яке передбачає майбутній вступ України до альянсу.

ці люди не збираються домовлятися - але подивимось, до чого їх дотиснуть...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 18 лют, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:59

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:то у вас все кристально честные в окружении, кошелька не утянут. То вдруг деньги уходят по левым схемам. Это так настроение влияет на содержание?

Вы мне льстите.
В моем окружении нет олигархов 😁

Так і повірили. А сибариствуєте з чого? Це справа недешева :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:00

  Shaman написав:Стали відомі перші підсумки переговорів РФ і США — Reuters
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров домовились створити групи для того, щоб «якнайшвидше» розпочати працювати над закінченням війни РФ проти України.

тому не поспішайте з висновками 8)
русские тг каналы пишут такое
Переговоры России и США в Саудовской Аравии закончились без договоренности о встрече Путина и Трампа

Первые с начала войны в Украине прямые и публичные переговоры делегаций России и США закончились без «прорывных» договоренностей.

Пока трудно сказать, что Москве и Вашингтону удалось сблизить позиции, заявил по итогам продолжавшейся 4,5 часа встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, также не было достигнуто договоренностей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, провести которую, по данным Bloomberg, американская сторона рассчитывала уже на следующей неделе.

«Этот вопрос обсуждался, — признал Ушаков. — Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах».

Тема Украины обсуждалась на переговорах, но договориться удалось лишь о том, чтобы продолжать контакты, при этом пока не определены ни сроки, ни состав переговорщиков, следует из заявлений Ушакова.

«Мы изложили свои принципиальные подходы, и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты. Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет», — сказал Ушаков.

Госдеп США также сообщил об отсутствии конкретных договоренностей. Одной встречи «недостаточно для установления прочного мира», заявила Bloomberg официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. Марк Рубио и Сергей Лавров договорились создать механизмы консультацией, чтобы нивелировать «раздражители», а также работать надо нормализацией дипотношений, сообщили в Госдепе.

Странам Запада придется снять санкции в отношении России в случае достижения мирных договоренностей между РФ и Украиной, заявил на брифинге по результатам американо-российских переговоров в Эр-Рияде глава Госдепа США Марко Рубио. Об этом пишут ТАСС (https://t.me/tass_agency/301358) и «Униан (https://t.me/uniannet/158295)».

По словам Рубио, финальные параметры мирного соглашения должны устроить все стороны. Переговоры в Саудовской Аравии стали первым шагом на пути к миру, уверен госсекретарь США. Он также подчеркнул, что Евросоюз со своей стороны тоже должен быть вовлечен в процесс урегулирования. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «справедливое завершение» войны в Украине, чтобы избежать ее возобновления через несколько лет, добавил госсекретарь


Захарова потребовала от НАТО отказаться от обещания принять Украину

Россия настаивает на том, чтобы НАТО отказалось от своего обещания 2008 года о предоставлении Украине членства в альянсе, а сама Украина приняла нейтральный статус. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, членство Украины в НАТО остается неприемлемым для России, однако теперь для Москвы недостаточно простого отказа Киева вступить в альянс. «В противном случае эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте», — подчеркнула Захарова в комментарии для Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/ru ... 025-02-18/).

Захарова отметила, что Украине следует вернуться к положениям Декларации о суверенитете 1990 года, в которой было закреплено, что страна останется нейтральным и безъядерным государством, не вступающим в военные блоки. «Украине необходимо вернуться к истокам собственной государственности и следовать букве и духу документов. Это было бы лучшей гарантией ее безопасности», — заявила Захарова. Она также добавила, что ни членство в НАТО, ни вмешательство Запада «под видом миротворческих миссий» не обеспечат Украине такую безопасность, как соблюдение этих принципов.

это что в унр или киевскую русь?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:03

  Shaman написав:
але голосування має відбуватися там, де забезпечується норми рівності та демократії. це ані Московія, ані днр, лнр...

В посольствах і консульствах влада України отже і забезпечуються рівність і демократія.
Заодно потрібно продовжувати надавати допомогу нашим громадянам на території росії і білорусії щоб сприяти поверненню біженців в Україну. Голосування в дії взагалі виключить можливість фальсифікацій.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:10

  Wirująświatła написав:это что в унр или киевскую русь?

кажуть, що до:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text

Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:44

  Shaman написав:а приклади аналітичного передбачення можна? бо "два-три тижні" стали мемом аналітики :lol:

Мемом стало через те що потужний у 22 році не захотів узгодити єдине питання яке відділяло від закінчення війни.
Вже ж давав посилання з таймінгами, щодо пояснення, але тут за півгодини все-все знесли, і частину з відповідями учасників також. Адміни не дозволяють. Повторно, не буду шукати, звиняйте. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:47

СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 18 лют, 2025 19:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тому не поспішайте з висновками

Як мінімум кілька дуже негативних наслідків для нас вже є:
1. жодного нового пакету допомоги від США, навіть в рамках того бюджету, що вже виділено.
2. Жодної нової санкції проти москалів.
3. Жодних вторинних санкцій.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:59

Пісня буде перероблена з Порошенко на Морозенко

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:00

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