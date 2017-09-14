Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:13
Shaman написав:
й з ким домовлятися?
.. Лавров цинічно заявив, що Москва нібито ніколи не атакувала системи енергозабезпечення населення, а цілями, мовляв, були «тільки обʼєкти, повʼязані із ЗСУ».
З терористами, але слово "домовлятися" тут недоречне.
Shaman написав:
ці люди не збираються домовлятися ..
Схоже, що Трамп не розуміє цього.
Shaman написав:
- але подивимось, до чого їх дотиснуть...
Цікаво, "чим" дотиснуть, тобто томагавком (чи таурусами) чи ринковими методами (цінами на нафту, іншими санкціями тощо).
Я не вірю, що рф піде на поступки без "лома в сраці". У них все робиться через це місце, так було завжди.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:19
fox767676 написав:
СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили
Цей герой на жаль загинув:
*Полтавщина провела у вічність Олександра Мороза, чиє життя обірвалося у сумському шпиталі.*
https://zmist.pl.ua/news/u-shpytali-pis ... ltavshhyny
А отому СанСаничу вже 80 років.
detroytred
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:24
fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом А Юля - прем'єром вже все погодили
Хто це? Той що був соцпартії? Він хіба не здох?
Faceless
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:27
detroytred написав: fox767676 написав:
СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили
Цей герой на жаль загинув:
*Полтавщина провела у вічність Олександра Мороза, чиє життя обірвалося у сумському шпиталі.*
https://zmist.pl.ua/news/u-shpytali-pis ... ltavshhyny
А отому СанСаничу вже 80 років.
Юля працьовита конячка, витягне
А Сансанич чисто символічно, як визнання українцями помилок нульових коли зробили ставку на олігархію
fox767676
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:27
detroytred написав: Xenon написав:
⚠️
США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News
А Зе показує півруки, бо хоча б перед отим другим (виборами) треба гарантій.
Бо після виборів... оті гарантії може вже і не потрібні будуть.
І головне: від гарантій залежить на які саме умови в цих виборах може погодитися влада.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:29
Faceless написав: fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом А Юля - прем'єром вже все погодили
Хто це? Той що був соцпартії? Він хіба не здох?
Суспільства в яких не поважають старих та мудрих приречені бути керовані усілякими нюхоклеями
fox767676
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:31
Сансанич давав інтерв'ю у минулому році, він у чудовій формі
fox767676
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:32
fox767676 написав: Faceless написав: fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом А Юля - прем'єром вже все погодили
Хто це? Той що був соцпартії? Він хіба не здох?
Суспільства в яких не поважають старих та мудрих приречені бути керовані усілякими нюхоклеями
Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
Faceless
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:36
Дюрі-бачі написав:
..........
Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва/Медведчука, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва.
Якщо Зеленський проти ... Буданова/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського.
.....
Вы ничего не путаете?
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