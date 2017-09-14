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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1275412755127561275712758>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:13

  Shaman написав:й з ким домовлятися?
.. Лавров цинічно заявив, що Москва нібито ніколи не атакувала системи енергозабезпечення населення, а цілями, мовляв, були «тільки обʼєкти, повʼязані із ЗСУ».

З терористами, але слово "домовлятися" тут недоречне.
  Shaman написав:ці люди не збираються домовлятися ..

Схоже, що Трамп не розуміє цього.
  Shaman написав:- але подивимось, до чого їх дотиснуть...

Цікаво, "чим" дотиснуть, тобто томагавком (чи таурусами) чи ринковими методами (цінами на нафту, іншими санкціями тощо).
Я не вірю, що рф піде на поступки без "лома в сраці". У них все робиться через це місце, так було завжди.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:19

  fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили

Цей герой на жаль загинув:
*Полтавщина провела у вічність Олександра Мороза, чиє життя обірвалося у сумському шпиталі.*
https://zmist.pl.ua/news/u-shpytali-pis ... ltavshhyny

А отому СанСаничу вже 80 років.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:23

и кто из них мавпа?
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили
Хто це? Той що був соцпартії? Він хіба не здох?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:27

  detroytred написав:
  fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили

Цей герой на жаль загинув:
*Полтавщина провела у вічність Олександра Мороза, чиє життя обірвалося у сумському шпиталі.*
https://zmist.pl.ua/news/u-shpytali-pis ... ltavshhyny

А отому СанСаничу вже 80 років.

Юля працьовита конячка, витягне
А Сансанич чисто символічно, як визнання українцями помилок нульових коли зробили ставку на олігархію
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:27

  detroytred написав:
  Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News

А Зе показує півруки, бо хоча б перед отим другим (виборами) треба гарантій.

Бо після виборів... оті гарантії може вже і не потрібні будуть.

І головне: від гарантій залежить на які саме умови в цих виборах може погодитися влада.

:?:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:29

  Faceless написав:
fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили
Хто це? Той що був соцпартії? Він хіба не здох?

Суспільства в яких не поважають старих та мудрих приречені бути керовані усілякими нюхоклеями
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:31

Сансанич давав інтерв'ю у минулому році, він у чудовій формі
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили
Хто це? Той що був соцпартії? Він хіба не здох?

Суспільства в яких не поважають старих та мудрих приречені бути керовані усілякими нюхоклеями
Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:36

  Дюрі-бачі написав:..........
Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва/Медведчука, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва. Якщо Зеленський проти ... Буданова/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського. .....

Вы ничего не путаете?
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