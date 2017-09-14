RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12755127561275712758>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:43

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а чого вас лякає цей ізюм?

дуже цікаво
тобто владу в Україні будуть обирати люди з подвійним україно-російським, та україно-єсівським громадянством
то вони наобирають ще на 3 війни вперед, їм же тут не жити

В ЕС наши беженцы пока что гражданства не имеют.
В Молдове Санду выбрали благодаря заграничным молдаванам. И слава богу, без них было бы хуже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32938
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:45

fox767676

Суспільства в яких не поважають старих т


Старому меріну без сітківки повагу і місце в ШРТ?
Hotab
 
Повідомлень: 14182
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:48

Вийде Сансанич до народу і спитає - "Ну шо люди, допомогли вам ваші олігархи та їх бадьорі наймити ?"
fox767676
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:49

  Hotab написав:fox767676

Суспільства в яких не поважають старих т


Старому меріну без сітківки повагу і місце в ШРТ?


Якщо за ветерана приймуть то звісно місце уступлять, навіть дівчата
fox767676
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:57

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко.
А може справа в тому що я пишу постійно
Бальцерович свої реформи писав для Польщі в якій була ментальність приватної власності
а в Україні -багатий=злодій
І як тоді працювати людині вся програма якої створена для тих хто підтримує створення багатих
Это в 2016-2017 у нас не было массы людей, желающих быть богатыми?
При том количестве ЧП, открывающихся ежегодно?
Для країни з 20 млн працездатних відкривати 270 000 ФОП в рік -це по вашому було БАГАТО ?
Очі відкрийте і зрозумієте
Зараз 1,9 млн фопів
Для того щоб 30% працездатних СПРОБУВАЛИ хоча б на протязі року побути ФОПом (30% від 20млн працездатних=6 млн ) треба 30 років відкривати по 200 000 фопів....
а для того щоб ЗАЛИШИЛОСЬ 6 млн ФОПів , то треба 30 років відкривати по 500 000 фопів і мріяти що 50% проживуть більше 5 років....

Тому ще раз
2 млн сьогодні - це БАГАТО але НЕДОСТАТНЬО
Тому якщо в найжирніші роки відкривалось в 2-3 рази менше ніж потрібно - то чи не говорить це про те що МАЛО тих хто РЕАЛЬНО ХОЧЕ стати багатим
і багато фантазерів про те що багатим можна стати за чийсь рахунок
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25670
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:57

  ЛАД написав:
  detroytred написав:]
А Зе показує півруки, бо хоча б перед отим другим (виборами) треба гарантій.

Бо після виборів... оті гарантії може вже і не потрібні будуть.

І головне: від гарантій залежить на які саме умови в цих виборах може погодитися влада.

:?:

Бо перелаються настільки під час виборчих перегонів у боротьбі за владу, що це взірве країну з середини.
Чим і скористується рфія.

От щоб ворог не скористався, влада хоче спочатку гарантій безпеки для країни, а вже потім вибори.

Це розтяжка...
Отже якби і логічно, щоб угоди узгоджувала-підписувала вже нова влада. Обрана відповідно бажань суспільства в сьогоднішніх реаліях-умовах.
І в той же час виборчі перегони це дійсно ризик ослаблення країни.
detroytred
 
Повідомлень: 23259
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:58

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а чого вас лякає цей ізюм?

дуже цікаво
тобто владу в Україні будуть обирати люди з подвійним україно-російським, та україно-єсівським громадянством
то вони наобирають ще на 3 війни вперед, їм же тут не жити

В ЕС наши беженцы пока что гражданства не имеют.
В Молдове Санду выбрали благодаря заграничным молдаванам. И слава богу, без них было бы хуже.




Ну то вони на шляху отримання, стаж накопичують
То у вас низько плазування перед Заходом. Обрали б того гагауза - що погані люди ? Подивіться на флайман, від українця майже не видрізнити
fox767676
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:05

  Faceless написав:Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
соціалістична партія якраз остання класична ідеологічна партія в Україні, після неї були тільки політтехнологічні проекти.
Мороза довго валили. і воскрешали партію комуністів, і розколювали соціалістичну на прогресивну під проводом вітренчихи(якраз вона і є безпринципною) но добила мороза підтримка оранжевого майдану... плуганув він тоді конкретно. Окрім того ходили слухи, що в нього були якісь сімейні проблеми що змусили його лишити політику.
P/s соціалістичну ідеологію не поділяю, та і мороз як на мене млявий як лідер партії.
Но це мастадонт, один з тих які збудували незалежну Україну.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:06

  ЛАД написав:В ЕС наши беженцы пока что гражданства не имеют.
В Молдове Санду выбрали благодаря заграничным молдаванам. И слава богу, без них было бы хуже.

В Германии для айтишников если, не путаю, были упрощенные условия в три года работы в ИТ + проживания. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5439
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:07

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:ya, ya! Naturlich.


зрозумів
спочатку втекти на бездуховний Захід західніше Берліна як Щелін
а звідти будемо просувати триєдинство, скрєпи та стоглав

не знаю, хто такий стоглав, але колесо Сансари має прокрутитися і почати знову із центру східного слов"янства в Києві, без землі обітованої богобраних яким відповіли перед хрещенням Русі на пропозицію прийняття їх віри, а що ж за Бог такий у вас, що позбавив вас вашого царства земного.



Так а князь Святослав хотів на Дунаї столицю зробити там де зараз Ізмаїл та Тульча. Щоб південних слов'ян (Болгарів,македонців, сербів) зі східними об'єднати. Але закуліса натравила на нього ваших огузів . А потім вони розселилися у південній Бесарабії- гагаузи , а у північній та Поділлі - чорні клобуки (каракалпаків)
fox767676
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12755127561275712758>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86569
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7538)
18.02.2025 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.