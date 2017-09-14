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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:43
fox767676 написав: Banderlog написав:
а чого вас лякає цей ізюм?
дуже цікаво
тобто владу в Україні будуть обирати люди з подвійним україно-російським, та україно-єсівським громадянством
то вони наобирають ще на 3 війни вперед, їм же тут не жити
В ЕС наши беженцы пока что гражданства не имеют.
В Молдове Санду выбрали благодаря заграничным молдаванам. И слава богу, без них было бы хуже.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:45
fox767676
Суспільства в яких не поважають старих т
Старому меріну без сітківки повагу і місце в ШРТ?
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:48
Вийде Сансанич до народу і спитає - "Ну шо люди, допомогли вам ваші олігархи та їх бадьорі наймити ?"
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:49
Hotab написав:fox767676
Суспільства в яких не поважають старих т
Старому меріну без сітківки повагу і місце в ШРТ?
Якщо за ветерана приймуть то звісно місце уступлять, навіть дівчата
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:57
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко.
А може справа в тому що я пишу постійно
Бальцерович свої реформи писав для Польщі в якій була ментальність приватної власності
а в Україні -багатий=злодій
І як тоді працювати людині вся програма якої створена для тих хто підтримує створення багатих
Это в 2016-2017 у нас не было массы людей, желающих быть богатыми?
При том количестве ЧП, открывающихся ежегодно?
Для країни з 20 млн працездатних відкривати 270 000 ФОП в рік -це по вашому було БАГАТО ?
Очі відкрийте і зрозумієте
Зараз 1,9 млн фопів
Для того щоб 30% працездатних СПРОБУВАЛИ хоча б на протязі року побути ФОПом (30% від 20млн працездатних=6 млн ) треба 30 років відкривати по 200 000 фопів....
а для того щоб ЗАЛИШИЛОСЬ 6 млн ФОПів , то треба 30 років відкривати по 500 000 фопів і мріяти що 50% проживуть більше 5 років....
Тому ще раз
2 млн сьогодні - це БАГАТО але НЕДОСТАТНЬО
Тому якщо в найжирніші роки відкривалось в 2-3 рази менше ніж потрібно - то чи не говорить це про те що МАЛО тих хто РЕАЛЬНО ХОЧЕ стати багатим
і багато фантазерів про те що багатим можна стати за чийсь рахунок
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:57
ЛАД написав:
detroytred написав:
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А Зе показує півруки, бо хоча б перед отим другим (виборами) треба гарантій.Бо після виборів... оті гарантії може вже і не потрібні будуть.
І головне: від гарантій залежить на які саме умови в цих виборах може погодитися влада.
Бо перелаються настільки під час виборчих перегонів у боротьбі за владу, що це взірве країну з середини.
Чим і скористується рфія.
От щоб ворог не скористався, влада хоче спочатку гарантій безпеки для країни, а вже потім вибори.
Це розтяжка...
Отже якби і логічно, щоб угоди узгоджувала-підписувала вже нова влада. Обрана відповідно бажань суспільства в сьогоднішніх реаліях-умовах.
І в той же час виборчі перегони це дійсно ризик ослаблення країни.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 20:58
ЛАД написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
а чого вас лякає цей ізюм?
дуже цікаво
тобто владу в Україні будуть обирати люди з подвійним україно-російським, та україно-єсівським громадянством
то вони наобирають ще на 3 війни вперед, їм же тут не жити
В ЕС наши беженцы пока что гражданства не имеют.
В Молдове Санду выбрали благодаря заграничным молдаванам. И слава богу, без них было бы хуже.
Ну то вони на шляху отримання, стаж накопичують
То у вас низько плазування перед Заходом. Обрали б того гагауза - що погані люди ? Подивіться на флайман, від українця майже не видрізнити
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Додано: Вів 18 лют, 2025 21:05
Faceless написав:
Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
соціалістична партія якраз остання класична ідеологічна партія в Україні, після неї були тільки політтехнологічні проекти.
Мороза довго валили. і воскрешали партію комуністів, і розколювали соціалістичну на прогресивну під проводом вітренчихи(якраз вона і є безпринципною) но добила мороза підтримка оранжевого майдану... плуганув він тоді конкретно. Окрім того ходили слухи, що в нього були якісь сімейні проблеми що змусили його лишити політику.
P/s соціалістичну ідеологію не поділяю, та і мороз як на мене млявий як лідер партії.
Но це мастадонт, один з тих які збудували незалежну Україну.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 21:06
ЛАД написав:
В ЕС наши беженцы пока что гражданства не имеют.
В Молдове Санду выбрали благодаря заграничным молдаванам. И слава богу, без них было бы хуже.
В Германии для айтишников если, не путаю, были упрощенные условия в три года работы в ИТ + проживания.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 21:07
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
ya, ya! Naturlich.
зрозумів
спочатку втекти на бездуховний Захід західніше Берліна як Щелін
а звідти будемо просувати триєдинство, скрєпи та стоглав
не знаю, хто такий стоглав, але колесо Сансари має прокрутитися і почати знову із центру східного слов"янства в Києві, без землі обітованої богобраних яким відповіли перед хрещенням Русі на пропозицію прийняття їх віри, а що ж за Бог такий у вас, що позбавив вас вашого царства земного.
Так а князь Святослав хотів на Дунаї столицю зробити там де зараз Ізмаїл та Тульча. Щоб південних слов'ян (Болгарів,македонців, сербів) зі східними об'єднати. Але закуліса натравила на нього ваших огузів . А потім вони розселилися у південній Бесарабії- гагаузи , а у північній та Поділлі - чорні клобуки (каракалпаків)
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