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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 127561275712758127591276012761>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:07

  flyman написав:
  fox767676 написав: А до повної роботизації ще не доросли, це капітальні інвестиції на декілка років, яких в нас нема.

Не сміши мої капці.
Це хто буде роботи робити? Ті що декомунізували промисловість? Рилі?

Як хто? Хто на ДОУ обіцяв 10+ років тому?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:10

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:В ЕС наши беженцы пока что гражданства не имеют.
В Молдове Санду выбрали благодаря заграничным молдаванам. И слава богу, без них было бы хуже.

В Германии для айтишников если, не путаю, были упрощенные условия в три года работы в ИТ + проживания. :mrgreen:


Замість цього айтишники що працюють в Україні як євреї у 3му рейху. А хитродупі бігунці на пособіях смокчуть баварське
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:11

fox767676

Подивіться на флайман, від українця майже не видрізнити


52 роки тому біля ставу в Тернополі перекинулась гагаузька кібітка. Дитина випала. Тоді майбутні креатори фінанс юа ще не усвідомлював всієї глибини проблеми.

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:27

  fler написав:
  ЛАД написав:..........
Прежде, чем давать "пояснення для ЛАДа", "доктор наук" мог бы хоть немного разобраться в вопросе.
РФ не была перед войной на 11 месте по ВВП (ППС). На 11 месте она была по номинальному ВВП. По ВВП(ППС) в 2020 и 2021 она была на 6 месте - https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-vvp-pps/,https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp
Но из этого не следует, что "в економіці рф все так добре". ВВП не единственная характеристика экономики. Проблем у них, конечно, хватает, но тем не менее.

Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024. Виділила жирним спеціально. До чого ваше "перед війною"?
........

Легше зайця навчити палити, чем научить "доктора наук" подтверждать свои измышления объективными аргументами. Ловите данные за 2023 год - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1). Тоже самое 4 место. И только украинский "доктор наук" может поверить, что в 2020 и в 2021 РФ была на 6 месте, в 2023 вдруг стала на 11, а в 2024 на третьем году войны резко вырвалась на 4-е.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:29

  Banderlog написав:
  Faceless написав:Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
соціалістична партія якраз остання класична ідеологічна партія в Україні, після неї були тільки політтехнологічні проекти.
Мороза довго валили. і воскрешали партію комуністів, і розколювали соціалістичну на прогресивну під проводом вітренчихи(якраз вона і є безпринципною) но добила мороза підтримка оранжевого майдану... плуганув він тоді конкретно. Окрім того ходили слухи, що в нього були якісь сімейні проблеми що змусили його лишити політику.
P/s соціалістичну ідеологію не поділяю, та і мороз як на мене млявий як лідер партії.
Но це мастадонт, один з тих які збудували незалежну Україну.


двопартійна система РУХ+СПУ. ну може зелені(екологи) на підтанцовкє було б норм для країни. а так розплодилися усілякі полтіпрєкти олігархів, стадіон 2019 переповнений охлосом це закономірний ітог
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:33

Даже кацапы до такого не докатились

🫢Визнати ДН Трампа (14 червня) державним святом: такий законопроект запропонували республіканці в Конгресі США.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:44

  Xenon написав:Даже кацапы до такого не докатились

🫢Визнати ДН Трампа (14 червня) державним святом: такий законопроект запропонували республіканці в Конгресі США.

Ну, Presidents' Day только вчера отгремел -- так что вполне в их духе -- прецендент :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:46

  Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.

вон Кёнигсберг тоже только на 50 лет должен был отойти ссср , а потом вернуться назад, НО как видим ничего никуда не вернулось

:?:
Согласно Потсдамскому соглашению от 1 августа 1945 года, город стал частью Советского Союза до окончательного определения территориальных границ. Это окончательное решение произошло 12 сентября 1990 года, когда был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии . Отрывок от первоначального соглашения, касающегося раздела Восточной Пруссии, включая защиту вокруг Кёнигсберга, выглядит следующим образом (обратите внимание, что в исходном документе Кёнигсберг пишется как «Кёнигсберг»):

VI. ГОРОД КЁНИГСБЕРГ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМ МЕСТНОСТИ
Конференция в результате предложения Советского правительства о том, чтобы впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мировом урегулировании участка западной границы Союза Советских Социалистических Республик, продвигающихся к Балтийскому морю, проходя от пункта на восточном берегу Данцигской бухты на востоке, севернее Браунсберга — Гольдепа , до стыка границы Литвы , Польской Республики и Восточной Пруссии .

Конференция в принципе согласилась с предложениями Советского правительства о переходе в окончательное окончательное Советскому Союзу города Кенигсберга и примыкании к ней, как следует выше, при обоснованной экспертной проверке фактической границы.

Президент США и премьер-министр Великобритании поддержали предложение Конференции по предстоящему мировому урегулированию.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:50

Щось все зачистили про парІтет по ПС

Возможно берут цены не супермаркетов, а рынков каких-то.
То есть на африканских помойках (большая часть египта от них ушла недалеко) , которые у них называются рынки, можно найти какое-то непонятное молоко недорого, в баклахах из-под пепси-колы. Мясо с мухами наверное рада в 2 дешевле чем в супермаркете охлажденное.
Если «подавляющее большинство» покупает там, то может тогда ТЕ цены и берут за истину. И тогда кому-то кажется, что там жить дешево.
Сегодня вон и с Филиппинами разобрались на соседней ветке: для нормальной жизни надо 1.5 куя, а не оте намріяні бесплатные филиппинки и в рот падает карамболь.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:52

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  Faceless написав:Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
соціалістична партія якраз остання класична ідеологічна партія в Україні, після неї були тільки політтехнологічні проекти.
Мороза довго валили. і воскрешали партію комуністів, і розколювали соціалістичну на прогресивну під проводом вітренчихи(якраз вона і є безпринципною) но добила мороза підтримка оранжевого майдану... плуганув він тоді конкретно. Окрім того ходили слухи, що в нього були якісь сімейні проблеми що змусили його лишити політику.
P/s соціалістичну ідеологію не поділяю, та і мороз як на мене млявий як лідер партії.
Но це мастадонт, один з тих які збудували незалежну Україну.


двопартійна система РУХ+СПУ. ну може зелені(екологи) на підтанцовкє було б норм для країни. а так розплодилися усілякі полтіпрєкти олігархів, стадіон 2019 переповнений охлосом це закономірний ітог

Рух покололи ще раніше. В середовищі рухівців ще за часів їхнього підпілля в ссср було багато кротів в верхівці.
Чорновіл був шансом України скластись в сильну державу.
Banderlog
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