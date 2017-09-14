Faceless написав:Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
соціалістична партія якраз остання класична ідеологічна партія в Україні, після неї були тільки політтехнологічні проекти. Мороза довго валили. і воскрешали партію комуністів, і розколювали соціалістичну на прогресивну під проводом вітренчихи(якраз вона і є безпринципною) но добила мороза підтримка оранжевого майдану... плуганув він тоді конкретно. Окрім того ходили слухи, що в нього були якісь сімейні проблеми що змусили його лишити політику. P/s соціалістичну ідеологію не поділяю, та і мороз як на мене млявий як лідер партії. Но це мастадонт, один з тих які збудували незалежну Україну.
двопартійна система РУХ+СПУ. ну може зелені(екологи) на підтанцовкє було б норм для країни. а так розплодилися усілякі полтіпрєкти олігархів, стадіон 2019 переповнений охлосом це закономірний ітог
Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.
вон Кёнигсберг тоже только на 50 лет должен был отойти ссср , а потом вернуться назад, НО как видим ничего никуда не вернулось
Согласно Потсдамскому соглашению от 1 августа 1945 года, город стал частью Советского Союза до окончательного определения территориальных границ. Это окончательное решение произошло 12 сентября 1990 года, когда был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии . Отрывок от первоначального соглашения, касающегося раздела Восточной Пруссии, включая защиту вокруг Кёнигсберга, выглядит следующим образом (обратите внимание, что в исходном документе Кёнигсберг пишется как «Кёнигсберг»):
VI. ГОРОД КЁНИГСБЕРГ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМ МЕСТНОСТИ Конференция в результате предложения Советского правительства о том, чтобы впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мировом урегулировании участка западной границы Союза Советских Социалистических Республик, продвигающихся к Балтийскому морю, проходя от пункта на восточном берегу Данцигской бухты на востоке, севернее Браунсберга — Гольдепа , до стыка границы Литвы , Польской Республики и Восточной Пруссии .
Конференция в принципе согласилась с предложениями Советского правительства о переходе в окончательное окончательное Советскому Союзу города Кенигсберга и примыкании к ней, как следует выше, при обоснованной экспертной проверке фактической границы.
Президент США и премьер-министр Великобритании поддержали предложение Конференции по предстоящему мировому урегулированию.
Возможно берут цены не супермаркетов, а рынков каких-то. То есть на африканских помойках (большая часть египта от них ушла недалеко) , которые у них называются рынки, можно найти какое-то непонятное молоко недорого, в баклахах из-под пепси-колы. Мясо с мухами наверное рада в 2 дешевле чем в супермаркете охлажденное. Если «подавляющее большинство» покупает там, то может тогда ТЕ цены и берут за истину. И тогда кому-то кажется, что там жить дешево. Сегодня вон и с Филиппинами разобрались на соседней ветке: для нормальной жизни надо 1.5 куя, а не оте намріяні бесплатные филиппинки и в рот падает карамболь.
Faceless написав:Соціалістична партія була як повія, без жодних принципів. Як і її очільник Мороз. Тож це випадок коли старість прийшла одна
соціалістична партія якраз остання класична ідеологічна партія в Україні, після неї були тільки політтехнологічні проекти. Мороза довго валили. і воскрешали партію комуністів, і розколювали соціалістичну на прогресивну під проводом вітренчихи(якраз вона і є безпринципною) но добила мороза підтримка оранжевого майдану... плуганув він тоді конкретно. Окрім того ходили слухи, що в нього були якісь сімейні проблеми що змусили його лишити політику. P/s соціалістичну ідеологію не поділяю, та і мороз як на мене млявий як лідер партії. Но це мастадонт, один з тих які збудували незалежну Україну.
двопартійна система РУХ+СПУ. ну може зелені(екологи) на підтанцовкє було б норм для країни. а так розплодилися усілякі полтіпрєкти олігархів, стадіон 2019 переповнений охлосом це закономірний ітог
Рух покололи ще раніше. В середовищі рухівців ще за часів їхнього підпілля в ссср було багато кротів в верхівці. Чорновіл був шансом України скластись в сильну державу.