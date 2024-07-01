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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1275712758127591276012761>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:53

  ЛАД написав:Kaliningrad[/url]

/
В 1990 году, когда Германия воссоединилась, она официально отказалась от претензий на все бывшие немецкие земли к востоку от Одера. Президент Советского Союза Михаил Горбачев предложил превратить Калининград в особую экономическую зону Германии, а несколько лет спустя президент России Борис Ельцин, предложил это Германии в обмен на списание нескольких десятков миллиардов долларов долга, но сделка не состоялась, а позже обе стороны отрицали существование таких переговоров[3].

В 1990-е годы была основана Балтийская республиканская партия, целью которой было провозглашение независимого государства в Калининградской области, а также было создано несколько немецких организаций, которые способствовали переселению нескольких десятков немцев в Калининградскую область с намерением основать там немецкие поселения, однако, когда Владимир Путин стал президентом России, и партия, и организации были ликвидированы как не соответствующие российскому законодательству[3].

Калининградский вопрос вновь был поднят в 2002 году во время переговоров о возможном приеме Латвии и других стран Балтии в НАТО. Принятие Литвы в НАТО означало бы, что все страны, с которыми Калининградская область имеет сухопутной границей, будут членами НАТО. В качестве одного из вариантов обсуждалась возможность возвращения Германии Калининградской области в обмен на списание долга России[4].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D1%81
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:02

  Сибарит написав:
  Xenon написав:цікаво:

- США отримують доступ в Україні до рідкоземельних металів та інших копалин даром!
- з раші знімають санкціїї (і можливо розблоковують заморожені 300 ярдів)

- а що отримує Україна в цій схемі?

Схемы ещё нет, пока только озвучены хотелки.
Чисто теоретически, наличие мощного финансового интереса США должно дать определенную защиту.
Кроме того, это может дать определенный толчок в развитии.
Что касается определенной защиты, согласен.
Определенный толчок в развитии - не очень уверен.

Если отбросить эмоции, что достаточно тяжело из-за крайней степени циничности подхода, уход денег из страны будет просто легализован. От того, как наши выводят деньги левыми схемами, никому не легче.
Думаете, наши выводят такие суммы?

Мне как пацифисту будет достаточно того, что эти ресурсы не достанутся уродам, развязавшим войну.
Каким образом это помешает уродам пользоваться ресурсами на оккупированных территориях?
Судя по публиковавшимся картам, основные месторождения именно там.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 лют, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:03

  ЛАД написав:
  fler написав:Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024.

Легше зайця навчити палити, чем научить "доктора наук" подтверждать свои измышления объективными аргументами. Ловите данные за 2023 год - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1). Тоже самое 4 место.

Статистика світового банку за 2023. Рф - почесне 11-те місце за ВВП :mrgreen:
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z
Але ви цитуєте кацапську вікіпедію, тож харчуйтеся помиями, якщо вам воно смачніше.. Пошукайте ще на фонтанка.ру, як ви любите.

ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:10

  fler написав:зграя місцевих божевільних оскалила зуби.
если вы не понимаете контента ветки это не делает форумчан сумашедшими. Читайте тех кто вам нравится, остальных оставьте в покое. Читать тех кто не нравится и плеваться тянет на хорошую девиацию. Как минимум вам это зачем то нужно или вообще приносит удовольствие. К Prodigy то же самое относится, не нравится не читай, зачем провоцировать срачи?
  fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі!
Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде.
Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 22:19, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:11

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024.

Легше зайця навчити палити, чем научить "доктора наук" подтверждать свои измышления объективными аргументами. Ловите данные за 2023 год - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1). Тоже самое 4 место.

Статистика світового банку за 2023. Рф - почесне 11-те місце за ВВП :mrgreen:
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z
Але ви цитуєте кацапську вікіпедію, тож харчуйтеся помиями, якщо вам воно смачніше.. Пошукайте ще на фонтанка.ру, як ви любите.

ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.

Понятно.
Украинский доктор околовсяческих наук не способен отличить ВВП от ВВП по ППС.
По ВВП так было очень давно:
Россия уже почти 20 лет находится в районе 10-го места в списке крупнейших экономик ВБ. Она то ненадолго входит в десятку, то вылетает из нее, когда случается очередной кризис или девальвация. Она попала в десятку в середине нулевых, когда экономика быстро росла, но в 2009 г. выбыла, вернулась, оправившись от кризиса, а в 2015 г. снова вылетела. В 2021 г. Россия опять была десятой, а в 2022 г. за счет аномального укрепления рубля поднялась на восьмое место.
https://www.moscowtimes.ru/2024/07/04/rossiya-viletela-iz-desyatki-krupneishih-ekonomik-mira-a135852
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:13

СанСанич у Наталки півроку тому
Ні крамоли, ні маразму не бачу

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Понятно.
Украинский доктор околовсяческих наук не способен отличить ВВП от ВВП по ППС.
А любитель морозива не може відрізнити ВВП на душу населення від ВВП по ППС....
Чомусь ВВП на душу населення в педерації менший ніж в Прибалтів... знаходиться на 51 місці і програє якомусь ванауту....
це ще як
вЯлІкАя а чухонцям з островитянами - програє....
Чи може ППС це дуже зручно ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 18 лют, 2025 22:16, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:16

ЛАД там хіба не 3 цифри?
- заг. ВВП
- ВВП на душу
- ВВП по покуп. спроможності (теж на душу)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:18

  Сибарит написав:
  fox767676 написав:Лося треба фіксити навесні 2014 поки не виріс до величезних розмірів

Если уж лезть глубоко в историю, его надо было фиксить в 91. Тогда это имело смысл и было значительно проще. Без чужой военной базы на собственной территории у нас был шанс вступить в ЕС и НАТО.

Вот только история не терпит сослагательного наклонения. По крайней мере, пока не придумали машину времени.

Наличие чужой военной базы на собственной территории не являлось основным препятствием для вступления ни в ЕС, ни в НАТО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:19

  Hotab написав:ЛАД там хіба не 3 цифри?
- заг. ВВП
- ВВП на душу__51позиція, нижче ніж середньосвітова, і нижче ніж КИТАЙ з його 1,4млрд
- ВВП по покуп. спроможності (теж на душу)
Для парторга признати що педерація на задворках -це обрізати собі фаберже..
Тому
Те що йому не підходить - він не признає як факт
budivelnik
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