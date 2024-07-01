В 1990 году, когда Германия воссоединилась, она официально отказалась от претензий на все бывшие немецкие земли к востоку от Одера. Президент Советского Союза Михаил Горбачев предложил превратить Калининград в особую экономическую зону Германии, а несколько лет спустя президент России Борис Ельцин, предложил это Германии в обмен на списание нескольких десятков миллиардов долларов долга, но сделка не состоялась, а позже обе стороны отрицали существование таких переговоров[3].
В 1990-е годы была основана Балтийская республиканская партия, целью которой было провозглашение независимого государства в Калининградской области, а также было создано несколько немецких организаций, которые способствовали переселению нескольких десятков немцев в Калининградскую область с намерением основать там немецкие поселения, однако, когда Владимир Путин стал президентом России, и партия, и организации были ликвидированы как не соответствующие российскому законодательству[3].
Калининградский вопрос вновь был поднят в 2002 году во время переговоров о возможном приеме Латвии и других стран Балтии в НАТО. Принятие Литвы в НАТО означало бы, что все страны, с которыми Калининградская область имеет сухопутной границей, будут членами НАТО. В качестве одного из вариантов обсуждалась возможность возвращения Германии Калининградской области в обмен на списание долга России[4].
ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.
fler написав:зграя місцевих божевільних оскалила зуби.
если вы не понимаете контента ветки это не делает форумчан сумашедшими. Читайте тех кто вам нравится, остальных оставьте в покое. Читать тех кто не нравится и плеваться тянет на хорошую девиацию. Как минимум вам это зачем то нужно или вообще приносит удовольствие. К Prodigy то же самое относится, не нравится не читай, зачем провоцировать срачи?
fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 22:19, всього редагувалось 3 разів.
ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.
Понятно. Украинский доктор околовсяческих наук не способен отличить ВВП от ВВП по ППС. По ВВП так было очень давно:
Россия уже почти 20 лет находится в районе 10-го места в списке крупнейших экономик ВБ. Она то ненадолго входит в десятку, то вылетает из нее, когда случается очередной кризис или девальвация. Она попала в десятку в середине нулевых, когда экономика быстро росла, но в 2009 г. выбыла, вернулась, оправившись от кризиса, а в 2015 г. снова вылетела. В 2021 г. Россия опять была десятой, а в 2022 г. за счет аномального укрепления рубля поднялась на восьмое место.
ЛАД написав:Понятно. Украинский доктор околовсяческих наук не способен отличить ВВП от ВВП по ППС.
А любитель морозива не може відрізнити ВВП на душу населення від ВВП по ППС.... Чомусь ВВП на душу населення в педерації менший ніж в Прибалтів... знаходиться на 51 місці і програє якомусь ванауту.... це ще як вЯлІкАя а чухонцям з островитянами - програє.... Чи може ППС це дуже зручно ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 18 лют, 2025 22:16, всього редагувалось 1 раз.