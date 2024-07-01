В 1990 году, когда Германия воссоединилась, она официально отказалась от претензий на все бывшие немецкие земли к востоку от Одера. Президент Советского Союза Михаил Горбачев предложил превратить Калининград в особую экономическую зону Германии, а несколько лет спустя президент России Борис Ельцин, предложил это Германии в обмен на списание нескольких десятков миллиардов долларов долга, но сделка не состоялась, а позже обе стороны отрицали существование таких переговоров[3].В 1990-е годы была основана Балтийская республиканская партия, целью которой было провозглашение независимого государства в Калининградской области, а также было создано несколько немецких организаций, которые способствовали переселению нескольких десятков немцев в Калининградскую область с намерением основать там немецкие поселения, однако, когда Владимир Путин стал президентом России, и партия, и организации были ликвидированы как не соответствующие российскому законодательству[3].Калининградский вопрос вновь был поднят в 2002 году во время переговоров о возможном приеме Латвии и других стран Балтии в НАТО. Принятие Литвы в НАТО означало бы, что все страны, с которыми Калининградская область имеет сухопутной границей, будут членами НАТО. В качестве одного из вариантов обсуждалась возможность возвращения Германии Калининградской области в обмен на списание долга России[4].