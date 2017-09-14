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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12758127591276012761>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:27

  fox767676 написав:Сибарит

тоді вигризли незалежності по-максимуму
ні демократи, ні республіканці тоді не сприймали Україну як повноцінну країну
а були закохані в московьких демократів
я сьогодні постив виступ байдена 1991

Московские демократы разлива после 1985 и до начала 00-х (может, чуть раньше) были совсем неплохи. Вот только не сумели удержаться у власти. Им не повезло - цены на нефть начали подниматься уже в 00-х, а в 1998 ещё и упали. И их подкосил кризис 1998.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:31

ЛАД
разве что Кох, и то потому что немец
остальные про бабло и вели путина к власти
его духовный отец - Собчак, с самого навачала так ненавидел украинцев, как путин только начала где-то с 2022
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:31

  Hotab написав:ЛАД там хіба не 3 цифри?
- заг. ВВП
- ВВП на душу
- ВВП по покуп. спроможності (теж на душу)

Да хоч двадцять цифр.
Навіть не дивився.
Там предметом було, що Флер закинула ЛАДу, щоб він задумався, як оркостан з 11 місця за рік на 4 перемістився (по одному показнику).

ЛАД спростував.
Пояснивши в чому накосячила Флер.
В своїй претензії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Единственный маразматик которого я сегодня приносил єто байден
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:35

  Xenon написав:
  Сибарит написав:
  Xenon написав:цікаво:

- США отримують доступ в Україні до рідкоземельних металів та інших копалин даром!
- з раші знімають санкціїї (і можливо розблоковують заморожені 300 ярдів)

- а що отримує Україна в цій схемі?

Схемы ещё нет, пока только озвучены хотелки.
Чисто теоретически, наличие мощного финансового интереса США должно дать определенную защиту.
Кроме того, это может дать определенный толчок в развитии.

Если отбросить эмоции, что достаточно тяжело из-за крайней степени циничности подхода, уход денег из страны будет просто легализован. От того, как наши выводят деньги левыми схемами, никому не легче.

Мне как пацифисту будет достаточно того, что эти ресурсы не достанутся уродам, развязавшим войну.

ось тут погоджусь повністю - що 99% населення України не отримали-б нічього від тих копалин (літію ті іншго) незалежно від того хто буде власником (олігархи місцеві, олігархи рашистів, або дядько Сем).
нажаль тут не Норвегія і не ОАЕ.



Ось я про це вже 2 пости написав, з питання що втрачає простий люд.
нічого і дірку від бублика. Тільки у випадку американців вони не просто виведуть на вілли, а ще й дороги/порти зроблять, і ще й товчок може дадуть, а якщо там був ще більший котроль, наприклад судовий?
Тут мені приходить тільки до думки що в цій угоді не було безпекових пиріжків для зебанди як написав Орест.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:38

  BeneFuckTor написав:Ось я про це вже 2 пости написав, з питання що втрачає простий люд.
нічого і дірку від бублика. Тільки у випадку американців вони не просто виведуть на вілли, а ще й дороги/порти зроблять, і ще й товчок може дадуть, а якщо там був ще більший котроль, наприклад судовий?
Тут мені приходить тільки до думки що в цій угоді не було безпекових пиріжків для зебанди як написав Орест.


Принципи...
*Вісім причин, чому в ОАЕ вийшло. І що може зробити Україна.
Якщо вийшло диво в пустелі, то у нас теж є шанс. Головне, не стати для початку «пустелею»*
https://nv.ua/ukr/opinion/kijiv-dubay-y ... 52141.html
За 2021 рік стаття.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:39

detroytred


11 місця за рік на 4 перемістився (по одному показнику).


Не все читав сьогодні (майже нічого).
По якому саме показнику?
Бо отой по паритету купівельної спроможності як по мені то мутноватий. Я бачив багато бідних країн. Життя в них (в тому розумінні як його бачите ви) завжди не дешеве. Інколи навпаки навіть, дорожче набагато ніж в Україні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ЛАД спростував.
Можна звичайно це так назвати
А можна й по іншому - прикинувся дурником зачепившись за фразу і не збираючись розбиратись по суті.

А по суті
ВВП по ППС - це віртуальний розрахунок де ДЛЯ кожної країни свій коефіцієнт...
Тому з допомогою легенького маніпуляторства -можна отримати все що хочеш
а от ВВП на душу - де немає жодного індивідуального коефіцієнту і у виграші може бути тільки той хто друкує долари -ситуація для педерації виглядає плачевно
По МВФ
_______________2022_____2023
1 Люксембург 129 810 126 598
2 Ирландия 104 272 103 291
3 Швейцария 100 413 93 677
4 Норвегия 87 739 108 439
5 Сингапур 84 734 88 429
6 США 81 632 77 192
7 Исландия 79 998 76 284
8 Катар 78 696 80 573
9 Макао 69 080 36 361
10 Дания 68 300 68 132
11 Австралия 65 434 65 575
12 Нидерланды 62 719 57 428
13 Сан-Марино 57 259 52 542
14 Австрия 57 081 52 484
15 Швеция 56 225 56 114
16 Финляндия 54 008 50 847
17 Бельгия 53 659 50 259
18 Канада 53 548 55 613
19 Германия 52 727 48 756
20 Израиль 52 219 54 967
21 ОАЭ 51 909 52 625
22 Гонконг 50 030 48 002
23 Великобритания 49 099 45 730
24 Новая Зеландия 47 537 47 284
25 Франция 46 001 42 306
26 Андорра 43 785 41 379
27 Мальта 38 674 35 264
28 Италия 38 326 35 043
29 Аруба 36 746 33 032
30 Пуэрто-Рико 36 369 35 448
31 Кипр 34 957 32 357
32 Бруней 34 248 37 764
33 Багамские Острова 34 224 32 299
34 Япония 33 806 34 005
35 Республика Корея 33 192 32 395
36 Испания 33 071 29 800
37 Кувейт 32 638 37 625
38 Саудовская Аравия 32 530 34 454
39 Китайская Республика 32 444 32 610
40 Словения 32 233 28 527
41 Чехия 30 600 26 836
42 Эстония 29 839 28 136
43 Бахрейн 28 262 28 782
44 Португалия 27 880 24 799
45 Литва 27 026 25 152
46 Словакия 24 337 21 262
47 Латвия 23 153 21 567
48 Греция 22 805 20 818
49 Сент-Китс и Невис 22 366 20 423
50 Венгрия 22 147 18 384
51 Барбадос 22 020 20 185
52 Польша 21 996 18 278
53 Уругвай 21 657 19 737
54 Оман 21 623 23 447
55 Сейшельские Острова 21 575 20 805
56 Гайана 21 472 18 353
57 Хорватия 21 347 18 583
58 Тринидад и Тобаго 19 801 21 253
59 Антигуа и Барбуда 19 123 17 441
60 Панама 18 726 17 410
61 Румыния 18 176 15 821
62 Мальдивы 16 823 15 962
63 Чили 16 816 15 239
64 Коста-Рика 16 390 13 240
65 Болгария 15 854 14 024
66 Палау 15 085 13 941
67 Аргентина 14 024 13 640
68 Россия 13 648 15 488

Ще є якісь питання до РЕАЛЬНОГО місця педерації у світі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:41

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:а приклади аналітичного передбачення можна? бо "два-три тижні" стали мемом аналітики :lol:

Мемом стало через те що потужний у 22 році не захотів узгодити єдине питання яке відділяло від закінчення війни.
Вже ж давав посилання з таймінгами, щодо пояснення, але тут за півгодини все-все знесли, і частину з відповідями учасників також. Адміни не дозволяють. Повторно, не буду шукати, звиняйте. :roll:

а ну назвіть це питання :lol:

в 2022 році закінчення війни з точки зору Раші було можливо лише через одне питання - капітуляцію 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:44

  Hotab написав:detroytred


11 місця за рік на 4 перемістився (по одному показнику).


Не все читав сьогодні (майже нічого).
По якому саме показнику?
Бо отой по паритету купівельної спроможності як по мені то мутноватий. Я бачив багато бідних країн. Життя в них (в тому розумінні як його бачите ви) завжди не дешеве. Інколи навпаки навіть, дорожче набагато ніж в Україні.

Гадаєте я читав?

Мутний показник? Да без проблем, якщо Флер вказала, що мутний показник.
Але предмет був інший - претензія була в іншому. З 11 на 4 (по одному показнику).
ЛАД спростував.

Переводити тепер на інші показники - це підміняти предмет закиду-претензії, яку з таким апломбом просувала Флер.
Визнала б помилку та перейшла б до іншого предмету. Якщо б ще вибачилась, то й овсім чудно.
detroytred
 
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