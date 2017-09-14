budivelnik написав:Можна звичайно це так назвати
А можна й по іншому - прикинувся дурником зачепившись за фразу і не збираючись розбиратись по суті.
А по суті
ВВП по ППС - це віртуальний розрахунок де ДЛЯ кожної країни свій коефіцієнт...
Тому з допомогою легенького маніпуляторства -можна отримати все що хочеш
а от ВВП на душу - де немає жодного індивідуального коефіцієнту і у виграші може бути тільки той хто друкує долари -ситуація для педерації виглядає плачевно
По МВФ
_______________2022_____2023
1 Люксембург 129 810 126 598
2 Ирландия 104 272 103 291
3 Швейцария 100 413 93 677
4 Норвегия 87 739 108 439
5 Сингапур 84 734 88 429
6 США 81 632 77 192
7 Исландия 79 998 76 284
8 Катар 78 696 80 573
9 Макао 69 080 36 361
10 Дания 68 300 68 132
11 Австралия 65 434 65 575
12 Нидерланды 62 719 57 428
13 Сан-Марино 57 259 52 542
14 Австрия 57 081 52 484
15 Швеция 56 225 56 114
16 Финляндия 54 008 50 847
17 Бельгия 53 659 50 259
18 Канада 53 548 55 613
19 Германия 52 727 48 756
20 Израиль 52 219 54 967
21 ОАЭ 51 909 52 625
22 Гонконг 50 030 48 002
23 Великобритания 49 099 45 730
24 Новая Зеландия 47 537 47 284
25 Франция 46 001 42 306
26 Андорра 43 785 41 379
27 Мальта 38 674 35 264
28 Италия 38 326 35 043
29 Аруба 36 746 33 032
30 Пуэрто-Рико 36 369 35 448
31 Кипр 34 957 32 357
32 Бруней 34 248 37 764
33 Багамские Острова 34 224 32 299
34 Япония 33 806 34 005
35 Республика Корея 33 192 32 395
36 Испания 33 071 29 800
37 Кувейт 32 638 37 625
38 Саудовская Аравия 32 530 34 454
39 Китайская Республика 32 444 32 610
40 Словения 32 233 28 527
41 Чехия 30 600 26 836
42 Эстония 29 839 28 136
43 Бахрейн 28 262 28 782
44 Португалия 27 880 24 799
45 Литва 27 026 25 152
46 Словакия 24 337 21 262
47 Латвия 23 153 21 567
48 Греция 22 805 20 818
49 Сент-Китс и Невис 22 366 20 423
50 Венгрия 22 147 18 384
51 Барбадос 22 020 20 185
52 Польша 21 996 18 278
53 Уругвай 21 657 19 737
54 Оман 21 623 23 447
55 Сейшельские Острова 21 575 20 805
56 Гайана 21 472 18 353
57 Хорватия 21 347 18 583
58 Тринидад и Тобаго 19 801 21 253
59 Антигуа и Барбуда 19 123 17 441
60 Панама 18 726 17 410
61 Румыния 18 176 15 821
62 Мальдивы 16 823 15 962
63 Чили 16 816 15 239
64 Коста-Рика 16 390 13 240
65 Болгария 15 854 14 024
66 Палау 15 085 13 941
67 Аргентина 14 024 13 640
68 Россия 13 648 15 488
Ще є якісь питання до РЕАЛЬНОГО місця педерації у світі?
А по суті це підміна предмету зветься.
Один з найпростіших прийомів демагогії.
Якщо б з цього і почав би або визнала, що помилилася і перейшла до цього іншого, то звісно ніяких питань.
А якщо по суті, то треба ще подивитися з чого почалися -- з динаміки чи з чисто позначення місця педерації в світі.
Ліньки...