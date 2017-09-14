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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12758127591276012761

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:ЛАД спростував.
Можна звичайно це так назвати
А можна й по іншому - прикинувся дурником зачепившись за фразу і не збираючись розбиратись по суті.

А по суті
ВВП по ППС - це віртуальний розрахунок де ДЛЯ кожної країни свій коефіцієнт...
Тому з допомогою легенького маніпуляторства -можна отримати все що хочеш
а от ВВП на душу - де немає жодного індивідуального коефіцієнту і у виграші може бути тільки той хто друкує долари -ситуація для педерації виглядає плачевно
По МВФ
_______________2022_____2023
1 Люксембург 129 810 126 598
2 Ирландия 104 272 103 291
3 Швейцария 100 413 93 677
4 Норвегия 87 739 108 439
5 Сингапур 84 734 88 429
6 США 81 632 77 192
7 Исландия 79 998 76 284
8 Катар 78 696 80 573
9 Макао 69 080 36 361
10 Дания 68 300 68 132
11 Австралия 65 434 65 575
12 Нидерланды 62 719 57 428
13 Сан-Марино 57 259 52 542
14 Австрия 57 081 52 484
15 Швеция 56 225 56 114
16 Финляндия 54 008 50 847
17 Бельгия 53 659 50 259
18 Канада 53 548 55 613
19 Германия 52 727 48 756
20 Израиль 52 219 54 967
21 ОАЭ 51 909 52 625
22 Гонконг 50 030 48 002
23 Великобритания 49 099 45 730
24 Новая Зеландия 47 537 47 284
25 Франция 46 001 42 306
26 Андорра 43 785 41 379
27 Мальта 38 674 35 264
28 Италия 38 326 35 043
29 Аруба 36 746 33 032
30 Пуэрто-Рико 36 369 35 448
31 Кипр 34 957 32 357
32 Бруней 34 248 37 764
33 Багамские Острова 34 224 32 299
34 Япония 33 806 34 005
35 Республика Корея 33 192 32 395
36 Испания 33 071 29 800
37 Кувейт 32 638 37 625
38 Саудовская Аравия 32 530 34 454
39 Китайская Республика 32 444 32 610
40 Словения 32 233 28 527
41 Чехия 30 600 26 836
42 Эстония 29 839 28 136
43 Бахрейн 28 262 28 782
44 Португалия 27 880 24 799
45 Литва 27 026 25 152
46 Словакия 24 337 21 262
47 Латвия 23 153 21 567
48 Греция 22 805 20 818
49 Сент-Китс и Невис 22 366 20 423
50 Венгрия 22 147 18 384
51 Барбадос 22 020 20 185
52 Польша 21 996 18 278
53 Уругвай 21 657 19 737
54 Оман 21 623 23 447
55 Сейшельские Острова 21 575 20 805
56 Гайана 21 472 18 353
57 Хорватия 21 347 18 583
58 Тринидад и Тобаго 19 801 21 253
59 Антигуа и Барбуда 19 123 17 441
60 Панама 18 726 17 410
61 Румыния 18 176 15 821
62 Мальдивы 16 823 15 962
63 Чили 16 816 15 239
64 Коста-Рика 16 390 13 240
65 Болгария 15 854 14 024
66 Палау 15 085 13 941
67 Аргентина 14 024 13 640
68 Россия 13 648 15 488

Ще є якісь питання до РЕАЛЬНОГО місця педерації у світі?

А по суті це підміна предмету зветься.
Один з найпростіших прийомів демагогії.

Якщо б з цього і почав би або визнала, що помилилася і перейшла до цього іншого, то звісно ніяких питань.

А якщо по суті, то треба ще подивитися з чого почалися -- з динаміки чи з чисто позначення місця педерації в світі.
Ліньки...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 лют, 2025 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:48

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:]
А Зе показує півруки, бо хоча б перед отим другим (виборами) треба гарантій.

Бо після виборів... оті гарантії може вже і не потрібні будуть.

І головне: від гарантій залежить на які саме умови в цих виборах може погодитися влада.

:?:

Бо перелаються настільки під час виборчих перегонів у боротьбі за владу, що це взірве країну з середини.
Чим і скористується рфія.

От щоб ворог не скористався, влада хоче спочатку гарантій безпеки для країни, а вже потім вибори.

Це розтяжка...
Отже якби і логічно, щоб угоди узгоджувала-підписувала вже нова влада. Обрана відповідно бажань суспільства в сьогоднішніх реаліях-умовах.
І в той же час виборчі перегони це дійсно ризик ослаблення країни.

Спасибо.
Понял, что вы имели ввиду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:49

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:Сибарит

тоді вигризли незалежності по-максимуму
ні демократи, ні республіканці тоді не сприймали Україну як повноцінну країну
а були закохані в московьких демократів
я сьогодні постив виступ байдена 1991

Московские демократы разлива после 1985 и до начала 00-х (может, чуть раньше) были совсем неплохи. Вот только не сумели удержаться у власти. Им не повезло - цены на нефть начали подниматься уже в 00-х, а в 1998 ещё и упали. И их подкосил кризис 1998.

а може простіше - свобода це ж не лише роби, що хочеш, а й відповідальність за себе. тому росіяни вирішили що ну його ту свободу, краще вже нехай барін кормить - а якщо барін непоганий, то "пороть на конюшне будет только по субботам". ментальність 8)

коли на раші була демократія - "Февральская революция" та "90тые"? не жили вільно, не треба й починати :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:55

detroytred
Ви увімкнулись у конфлікт (хто правий, хто ні) . Я не побачив навіть його. Я побачив місця: 10, 4 … Мене здивувало, що у росії є такі високі місця. Тому я і спитав, по якому показнику? Відносно високий загальний - може бути. Все ж населення немало. Але якщо розділити на те саме населення, то там місця мають бути дуже низькі. Що саме так і є. 60-ті…
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:55

  ЛАД написав:Наличие чужой военной базы на собственной территории не являлось основным препятствием для вступления ни в ЕС, ни в НАТО.

Это официально не озвучивалось как основное препятствие. Проще было сослаться на коррупцию.
Но как можно себе представить военную базу основного противника на территории НАТО?
Не зря вокруг продления сроков аренды было столько борьбы. Не так им важна сама база, как возможность сохранять над нами контроль.
Это, кстати, ответ и на утверждение о хорошести предыдущих их демократов - наличие этого ошейника продавил ещё Ельцин на этапе разделения. Развал союза ему был выгоден, поскольку давал доступ к власти, но возможность вернуть колонии после получения и укрепления власти он заложил. Если бы не спился и продержался у власти дольше, мог бы действовать так же.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:01

  Сибарит написав:Не зря вокруг продления сроков аренды было столько борьбы. Не так им важна сама база, как возможность сохранять над нами контроль.
крым в 1991 можно было не передавать, провести там референдум с россией или украиной?

В большинстве своих интервью Кравчук утверждает, что крымский вопрос во время беловежских переговоров вообще не поднимался. Но однажды все-таки признал: разговор о Крыме был. Правда, начал его, по словам Кравчука, сам Ельцин: «Когда мы рассматривали соглашение об образовании СНГ, встал вопрос о ядерном оружии и о Крыме. Ельцин начал рассуждать... Ну, вот Крым, 1954 год. Хрущев подарил Украине. Может, говорит, надо восстановить как бы справедливость и порядок... Я ответил, что никакого подарка не было. Наоборот, Украина взяла на себя огромную обузу...

Украина помогла восстановить хозяйство Крыма, сделав из него базу отдыха. А Ельцину я сказал: давайте мы вопрос о передаче Крыма сейчас рассматривать не будем... Мы просто договорились, что вот создадим СНГ, начнем жить и тогда будем рассматривать границы, все по закону, в соответствии с международными нормами. Ельцин согласился» («Комсомольская правда», 2014 год).

Еще более занимательную «крымскую» историю поведал не так давно в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Михаил Полторанин (министр печати и информации РФ в 1991–1992 годах, в 1992 году — заместитель председателя Правительства РФ). По словам Полторанина, он попросил тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева «провентилировать у ребят ваших (то есть у украинских властей. — А.К.), можем ли мы взять Крым за то, что мы будем десять лет давать бесплатно газ Украине».

«Это была очень хорошая сделка, — продолжает Полторанин. — Ельцин не захотел. Он говорит: «Да на фиг нам этот Крым, на фиг нам этот Севастополь! У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим этот флот, и все».


Что Ельцин сам не хотел Крым в составе рф есть косвенное подтверждение, в интернете ходит такая писулька (по номеру документа можно проверить) которой Ельцин ходу не дал (во внимание не принял). фактически хасбулатов предлагал (требовал?) референдум о принадлежности Крыма. Имел ли верховный совет рф такие полномочия в 1992? хз. Но референдумы шли по всем республикам ссср, их законность не оспаривается.

Зображення
кто не верит в подлинность документа идёт сюда
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D ... %96_2809-I
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 23:17, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:02

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Наличие чужой военной базы на собственной территории не являлось основным препятствием для вступления ни в ЕС, ни в НАТО.

Это официально не озвучивалось как основное препятствие. Проще было сослаться на коррупцию.
Но как можно себе представить военную базу основного противника на территории НАТО?
Не зря вокруг продления сроков аренды было столько борьбы. Не так им важна сама база, как возможность сохранять над нами контроль.
Это, кстати, ответ и на утверждение о хорошести предыдущих их демократов - наличие этого ошейника продавил ещё Ельцин на этапе разделения. Развал союза ему был выгоден, поскольку давал доступ к власти, но возможность вернуть колонии после получения и укрепления власти он заложил. Если бы не спился и продержался у власти дольше, мог бы действовать так же.

14 с 27 членов ЕС вступили туда после 1991 года....почему мы туда не вступили за 34 года...да потому что нечего на зеркало пинять если рожа кривая
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:03

  Xenon написав:
  ЛАД написав:Kaliningrad[/url]

/
В 1990 году, когда Германия воссоединилась, она официально отказалась от претензий на все бывшие немецкие земли к востоку от Одера. Президент Советского Союза Михаил Горбачев предложил превратить Калининград в особую экономическую зону Германии, а несколько лет спустя президент России Борис Ельцин, предложил это Германии в обмен на списание нескольких десятков миллиардов долларов долга, но сделка не состоялась, а позже обе стороны отрицали существование таких переговоров[3].

В 1990-е годы была основана Балтийская республиканская партия, целью которой было провозглашение независимого государства в Калининградской области, а также было создано несколько немецких организаций, которые способствовали переселению нескольких десятков немцев в Калининградскую область с намерением основать там немецкие поселения, однако, когда Владимир Путин стал президентом России, и партия, и организации были ликвидированы как не соответствующие российскому законодательству[3].

Калининградский вопрос вновь был поднят в 2002 году во время переговоров о возможном приеме Латвии и других стран Балтии в НАТО. Принятие Литвы в НАТО означало бы, что все страны, с которыми Калининградская область имеет сухопутной границей, будут членами НАТО. В качестве одного из вариантов обсуждалась возможность возвращения Германии Калининградской области в обмен на списание долга России[4].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D1%81

Из изложенного никак не следует, что
Кёнигсберг тоже только на 50 лет должен был отойти ссср , а потом вернуться назад,
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трохи не по темі
Олександр Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня

цікаво, як буду проходити захист - кожному опоненту по 3 раунди по одній хвилині? чи вистачить одного раунду? чи взагалі може всіх відразу за один раунд? :D

чи враховуючи ЗВО, опонентів беруть за умови не менше майстра спорту з рукопашки? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А якщо по суті, то треба ще подивитися з чого почалися -- з динаміки чи з чисто позначення місця педерації в світі.
А яка різниця
Були в 2017 - на 62 місці
Стали в 2022 на 61 місці
Що тоді що тоді - це дупа світу з 195-215 держав....
2017 _2022
1 1  Люксембург 128259 _____ 104 104
2 2  Макао _______ 100000 _____ 80 893
3 3  Швейцария _______ 99994 _____ 80 190
4 4  Норвегия _______ 87961 _____ 75 505
5 5  Исландия _______ 78811 _____ 70 057
6 6  Ирландия _______ 103684 _____ 69 331
7 7  Катар _______ 90000 _____ 63 506
8 8  США _______ 81 695 _____ 59 532
9 9  Сингапур _______ 84 734 _____ 57 714
10 10  Дания _______ 67 967 _____ 56 307
11 11  Австралия _______ 64 711 _____ 53 800
12 12  Швеция _______ 56 305 _____ 53 442
13 13  Сан-Марино _______ _____ 49 664
14 14  Нидерланды _______ 62 536 _____ 48 223
15 15  Австрия _______ 56 506 _____ 47 291
16 16  Финляндия _______ 53 755 _____ 46 703
17 17  Гонконг _______ _____ 46 194
17 18  Канада _______ 53 371 _____ 45 032
18 19  Германия _______ 52 745 _____ 44 470
19 20  Бельгия _______ 53 475 _____ 43 324
20 21  Новая Зеландия _______ 48 527 _____ 42 941
21 22  ОАЭ _______ 52 976 _____ 40 699
22 23  Израиль _______ 52 261 _____ 40 270
23 24  Великобритания _______ 48 866 _____ 39 720
24 25  Андорра _______ 46 544 _____ 39 146
25 26  Франция _______ 44 460 _____ 38 477
26 27  Япония _______ 33 834 _____ 38 428
27 28  Италия _______ 38 373 _____ 31 953
28 29  Багамские Острова _______ 34 749 _____ 30 762
29 30  Республика Корея _______ 33 121 _____ 29 743
30 31  Кувейт _______ 37 533 _____ 29 040
31 32  Бруней _______ 33 430 _____ 28 291
32 33  Испания _______ 32 677 _____ 28 157
33 34  Мальта _______ 37 882 _____ 26 946
34 35  Кипр _______ 34 701 _____ 25 234
35 36  Бахрейн _______ 29 084 _____ 23 655
36 37  Словения _______ 32 163 _____ 23 597
37 38  Португалия _______ 27 275 _____ 21 136
38 39  Саудовская Аравия _______ 28 895 _____ 20 761
39 40  Чехия _______ 30 427 _____ 20 368
41 41  Греция _______ 22 990 _____ 18 613
42 42  Словакия _______ 24 470 _____ 17 605
40 43  Эстония _______ 29 823 _____ 17 321
43 44  Сент-Китс и Невис _______ 22 553 _____ 17 090
44 45  Барбадос _______ 22 672 _____ 16 789
45 46  Литва _______ 27 102 _____ 16 681
46 47  Уругвай _______ 22 564 _____ 16 246
47 48  Тринидад и Тобаго _______ 18 333 _____ 16 145
48 49  Оман _______ 23 295 _____ 15 668
49 50  Латвия _______ 23 184 _____ 15 594
50 51  Сейшельские Острова _______ 17 879 _____ 15 504
51 52  Чили _______ 17 093 _____ 15 346
52 53  Панама _______ 18 661 _____ 15 088
53 54  Антигуа и Барбуда _______ 21 560 _____ 15 022
54 55  Аргентина _______ 13 730 _____ 14 402
55 56  Венгрия _______ 22 147 _____ 14880,00
56 57  Польша _______ 22 112 _____ 13 812
57 58  Палау _______ 14 565 _____ 13 417
58 59  Хорватия _______ 21 459 _____ 13 294
59 60  Коста-Рика _______ 16 595 _____ 11 631
60 61  Румыния _______ 18 419 _____ 10 814
61 62  Россия _______ 13 817 _____ 10 743
63 63 Мир _______ 13 138 _____ 10 714
budivelnik
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Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

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