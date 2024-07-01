budivelnik написав:А яка різниця
Були в 2017 - на 62 місці
Стали в 2022 на 61 місці
Що тоді що тоді - це дупа світу з 195-215 держав....
2017 _2022
1 1 Люксембург 128259 _____ 104 104
2 2 Макао _______ 100000 _____ 80 893
3 3 Швейцария _______ 99994 _____ 80 190
4 4 Норвегия _______ 87961 _____ 75 505
5 5 Исландия _______ 78811 _____ 70 057
6 6 Ирландия _______ 103684 _____ 69 331
7 7 Катар _______ 90000 _____ 63 506
8 8 США _______ 81 695 _____ 59 532
9 9 Сингапур _______ 84 734 _____ 57 714
10 10 Дания _______ 67 967 _____ 56 307
11 11 Австралия _______ 64 711 _____ 53 800
12 12 Швеция _______ 56 305 _____ 53 442
13 13 Сан-Марино _______ _____ 49 664
14 14 Нидерланды _______ 62 536 _____ 48 223
15 15 Австрия _______ 56 506 _____ 47 291
16 16 Финляндия _______ 53 755 _____ 46 703
17 17 Гонконг _______ _____ 46 194
17 18 Канада _______ 53 371 _____ 45 032
18 19 Германия _______ 52 745 _____ 44 470
19 20 Бельгия _______ 53 475 _____ 43 324
20 21 Новая Зеландия _______ 48 527 _____ 42 941
21 22 ОАЭ _______ 52 976 _____ 40 699
22 23 Израиль _______ 52 261 _____ 40 270
23 24 Великобритания _______ 48 866 _____ 39 720
24 25 Андорра _______ 46 544 _____ 39 146
25 26 Франция _______ 44 460 _____ 38 477
26 27 Япония _______ 33 834 _____ 38 428
27 28 Италия _______ 38 373 _____ 31 953
28 29 Багамские Острова _______ 34 749 _____ 30 762
29 30 Республика Корея _______ 33 121 _____ 29 743
30 31 Кувейт _______ 37 533 _____ 29 040
31 32 Бруней _______ 33 430 _____ 28 291
32 33 Испания _______ 32 677 _____ 28 157
33 34 Мальта _______ 37 882 _____ 26 946
34 35 Кипр _______ 34 701 _____ 25 234
35 36 Бахрейн _______ 29 084 _____ 23 655
36 37 Словения _______ 32 163 _____ 23 597
37 38 Португалия _______ 27 275 _____ 21 136
38 39 Саудовская Аравия _______ 28 895 _____ 20 761
39 40 Чехия _______ 30 427 _____ 20 368
41 41 Греция _______ 22 990 _____ 18 613
42 42 Словакия _______ 24 470 _____ 17 605
40 43 Эстония _______ 29 823 _____ 17 321
43 44 Сент-Китс и Невис _______ 22 553 _____ 17 090
44 45 Барбадос _______ 22 672 _____ 16 789
45 46 Литва _______ 27 102 _____ 16 681
46 47 Уругвай _______ 22 564 _____ 16 246
47 48 Тринидад и Тобаго _______ 18 333 _____ 16 145
48 49 Оман _______ 23 295 _____ 15 668
49 50 Латвия _______ 23 184 _____ 15 594
50 51 Сейшельские Острова _______ 17 879 _____ 15 504
51 52 Чили _______ 17 093 _____ 15 346
52 53 Панама _______ 18 661 _____ 15 088
53 54 Антигуа и Барбуда _______ 21 560 _____ 15 022
54 55 Аргентина _______ 13 730 _____ 14 402
55 56 Венгрия _______ 22 147 _____ 14880,00
56 57 Польша _______ 22 112 _____ 13 812
57 58 Палау _______ 14 565 _____ 13 417
58 59 Хорватия _______ 21 459 _____ 13 294
59 60 Коста-Рика _______ 16 595 _____ 11 631
60 61 Румыния _______ 18 419 _____ 10 814
61 62 Россия _______ 13 817 _____ 10 743
63 63 Мир _______ 13 138 _____ 10 714
Якщо ЛАД твердження, що війна майже не вплинула на рфію, аргументував див. динаміку ВВП, то тим паче правий.
Яка різниця 60+1,2 місця чи 60-1,2 місця.
І дивитись треба 2021 на 2024.
А от якщо ЛАД вів мову про досягнення рфії відносно інших (що вона серед перших) -- то це вже інша справа.
Тому треба дивитися на початковий предмет.
Якщо вже по суті.
Але ліньки...
Достатньо було спростування отих претензій Флер про з 11 на 4.