RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12760127611276212763>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А якщо по суті, то треба ще подивитися з чого почалися -- з динаміки чи з чисто позначення місця педерації в світі.
А яка різниця
Були в 2017 - на 62 місці
Стали в 2022 на 61 місці
Що тоді що тоді - це дупа світу з 195-215 держав....
2017 _2022
1 1  Люксембург 128259 _____ 104 104
2 2  Макао _______ 100000 _____ 80 893
3 3  Швейцария _______ 99994 _____ 80 190
4 4  Норвегия _______ 87961 _____ 75 505
5 5  Исландия _______ 78811 _____ 70 057
6 6  Ирландия _______ 103684 _____ 69 331
7 7  Катар _______ 90000 _____ 63 506
8 8  США _______ 81 695 _____ 59 532
9 9  Сингапур _______ 84 734 _____ 57 714
10 10  Дания _______ 67 967 _____ 56 307
11 11  Австралия _______ 64 711 _____ 53 800
12 12  Швеция _______ 56 305 _____ 53 442
13 13  Сан-Марино _______ _____ 49 664
14 14  Нидерланды _______ 62 536 _____ 48 223
15 15  Австрия _______ 56 506 _____ 47 291
16 16  Финляндия _______ 53 755 _____ 46 703
17 17  Гонконг _______ _____ 46 194
17 18  Канада _______ 53 371 _____ 45 032
18 19  Германия _______ 52 745 _____ 44 470
19 20  Бельгия _______ 53 475 _____ 43 324
20 21  Новая Зеландия _______ 48 527 _____ 42 941
21 22  ОАЭ _______ 52 976 _____ 40 699
22 23  Израиль _______ 52 261 _____ 40 270
23 24  Великобритания _______ 48 866 _____ 39 720
24 25  Андорра _______ 46 544 _____ 39 146
25 26  Франция _______ 44 460 _____ 38 477
26 27  Япония _______ 33 834 _____ 38 428
27 28  Италия _______ 38 373 _____ 31 953
28 29  Багамские Острова _______ 34 749 _____ 30 762
29 30  Республика Корея _______ 33 121 _____ 29 743
30 31  Кувейт _______ 37 533 _____ 29 040
31 32  Бруней _______ 33 430 _____ 28 291
32 33  Испания _______ 32 677 _____ 28 157
33 34  Мальта _______ 37 882 _____ 26 946
34 35  Кипр _______ 34 701 _____ 25 234
35 36  Бахрейн _______ 29 084 _____ 23 655
36 37  Словения _______ 32 163 _____ 23 597
37 38  Португалия _______ 27 275 _____ 21 136
38 39  Саудовская Аравия _______ 28 895 _____ 20 761
39 40  Чехия _______ 30 427 _____ 20 368
41 41  Греция _______ 22 990 _____ 18 613
42 42  Словакия _______ 24 470 _____ 17 605
40 43  Эстония _______ 29 823 _____ 17 321
43 44  Сент-Китс и Невис _______ 22 553 _____ 17 090
44 45  Барбадос _______ 22 672 _____ 16 789
45 46  Литва _______ 27 102 _____ 16 681
46 47  Уругвай _______ 22 564 _____ 16 246
47 48  Тринидад и Тобаго _______ 18 333 _____ 16 145
48 49  Оман _______ 23 295 _____ 15 668
49 50  Латвия _______ 23 184 _____ 15 594
50 51  Сейшельские Острова _______ 17 879 _____ 15 504
51 52  Чили _______ 17 093 _____ 15 346
52 53  Панама _______ 18 661 _____ 15 088
53 54  Антигуа и Барбуда _______ 21 560 _____ 15 022
54 55  Аргентина _______ 13 730 _____ 14 402
55 56  Венгрия _______ 22 147 _____ 14880,00
56 57  Польша _______ 22 112 _____ 13 812
57 58  Палау _______ 14 565 _____ 13 417
58 59  Хорватия _______ 21 459 _____ 13 294
59 60  Коста-Рика _______ 16 595 _____ 11 631
60 61  Румыния _______ 18 419 _____ 10 814
61 62  Россия _______ 13 817 _____ 10 743
63 63 Мир _______ 13 138 _____ 10 714

Якщо ЛАД твердження, що війна майже не вплинула на рфію, аргументував див. динаміку ВВП, то тим паче правий.
Яка різниця 60+1,2 місця чи 60-1,2 місця.
І дивитись треба 2021 на 2024.

А от якщо ЛАД вів мову про досягнення рфії відносно інших (що вона серед перших) -- то це вже інша справа.

Тому треба дивитися на початковий предмет.
Якщо вже по суті.
Але ліньки...

Достатньо було спростування отих претензій Флер про з 11 на 4.
detroytred
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо ЛАД твердження, що війна майже не вплинула на рфію,
1 Так куди нижче ?
2 ВВП це і випуск танків/зброї/зарплати військових....

Тобто
Додаткових 2-7-10 трлн рублів щорічно... а місце в дупі світу.
Відмінусуйте ці трлн рублів - і місце погіршиться...

Але по суті
Місце залишилось сталим - а рівень життя населення? майбутнє країни ? обнулені резерви?

От і виходить
любитель морозива знайшов віртуальні цифри(ППС) які як йому здається показують що педерації пофіг...
а в реалі?
То на цих сторінках що пробуєте побачити?
Реальну ситуацію чи маніпулятивні твердження які викривляють реальну ситуацію?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25677
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо ЛАД твердження, що війна майже не вплинула на рфію,
1 Так куди нижче ?
2 ВВП це і випуск танків/зброї/зарплати військових....

Тобто
Додаткових 2-7-10 трлн рублів щорічно... а місце в дупі світу.
Відмінусуйте ці трлн рублів - і місце погіршиться...

Але по суті
Місце залишилось сталим - а рівень життя населення? майбутнє країни ? обнулені резерви?

От і виходить
любитель морозива знайшов віртуальні цифри(ППС) які як йому здається показують що педерації пофіг...
а в реалі?

Ще раз -- якщо вже по суті, то треба дивитись який саме предмет розглядав-стверджував ЛАД.
Крапка.

Якщо хочете показати, що їдла тощо в них на столі стало менше, бо танків більше, то треба показниками їдла, житла, меблів, авто і тд. і аргументувати. Зміною саме цих показників.

Але претензія Флер була з 11 на 4...))
Все.
Хочеться інші предмети розглядати, то цитату з твердженням ЛАДа і спростовуйте аргументами саме те твердження (той предмет).
А стрибати по предметах і при цьому показувати, що тому ЛАД неправий, є безпідставним.
detroytred
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:38

  Hotab написав:ЛАД там хіба не 3 цифри?
- заг. ВВП
- ВВП на душу
- ВВП по покуп. спроможності (теж на душу)

Где там?
А вообще, есть много разных цифр. У каждой свои достоинства и свои недостатки.
Для характеристики общего уровня страны, мне кажется больше всего подходит ВВП по ППС. Общий ВВП слишком сильно зависит от курса валюты.
Посмотрите https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/. Вряд ли кто-то возьмётся утверждать, что в 2009 экономика Украины упала на 34.9% или в 2014 на 28.1%, а потом в 2015 ещё на 31.3%.
ВВП на душу имеет тот же недостаток и не учитывает разницу цен. Опять же лучше ВВП по ППС на душу. Но этот показатель больше характеризует благосостояние населения, а не общую мощь государства.
Посмотрите, например, ВВП по ППС на душу Люксембурга или Сингапура. Они сильно опережают США и, тем более, Китай. Но вряд ли хоть кто-то скажет, что их экономики мощнее.

P.s. Это и ответ будивельнику на viewtopic.php?p=5826844#p5826844.
P.p.s. ВВП по ППС хоть общий, хоть на душу имеет, конечно, и ряд недостатков, один из которых то, что значение обменного курса ППС очень зависит от выбранной корзины товаров.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 лют, 2025 00:04, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32946
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ще раз -- якщо вже по суті, то треба дивитись який саме предмет розглядав-стверджував ЛАД.
Крапка.
1 Якщо людина МАНІПУЛЮЄ прикриваючись тим що ФОРМАЛЬНО вона розглядає питання - то вона брехло і маніпулятор.. з єдиним зауваженням
ГРАМОТНЕ брехло і маніпулятор
2 Особисто Ваша проблема - це віра в те що якщо є знак прямо то ви зобовязані виконувати вказівку цього знаку... а те що знак поставив дурень чи ворог і його напрямок показує шлях в прірву - для вас не важливо.Важливо що знак відповідає гостам ДАЇ.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25677
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ще раз -- якщо вже по суті, то треба дивитись який саме предмет розглядав-стверджував ЛАД.
Крапка.
1 Якщо людина МАНІПУЛЮЄ прикриваючись тим що ФОРМАЛЬНО вона розглядає питання - то вона брехло і маніпулятор.. з єдиним зауваженням
ГРАМОТНЕ брехло і маніпулятор
2 Особисто Ваша проблема - це віра в те що якщо є знак прямо то ви зобовязані виконувати вказівку цього знаку... а те що знак поставив дурень чи ворог і його напрямок показує шлях в прірву - для вас не важливо.Важливо що знак відповідає гостам ДАЇ.

То чому Флер не вказала, що треба дивитись на інші показники?
Або ви?

Які проблеми показати?

Для мене важливо -- якщо хтось висуває претензії-закиди, то не треба в якості підстави мати вигадки. Зі стелі. Які зручні. Які хочеться.
Наприклад, про свідоме маніпулювання тощо.

А саме цим тут займається Ко.
Замість спокійно обгрунтовано виправляти, показувати своє бачення -- що і є обговоренням питань.
Змістовним, інформативний, цікавим.
detroytred
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:53

вы будете смеяться но...
Франція скликає другий екстрений саміт щодо України та безпеки Європи одразу після вчорашньої зустрічі.

Ініціатива Макрона з'явилася у відповідь на заяву спеціального посланника Трампа про те, що США не розглядають Європу як учасника переговорного процесу щодо завершення війни.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7205322/
ой а шо так забегали? через неделю 3 года широкомасштабного нападения наконец то созывается экстренный саммит

там же
Розвідувальні дані Сполучених Штатів і його найближчих союзників свідчать, що кремлівський диктатор Владімір Путін не відмовився від мети взяти під контроль всю Україну.

про це йдеться в публікації NBC News, яка ґрунтується на розмовах із чотирма представниками західних розвідок і двома посадовцями Конгресу США.

Усі шестеро джерел NBC News кажуть, що, згідно з актуальними розвідувальними даними, Путін усе ще вірить, що може перечекати Україну і Європу, щоб врешті-решт захопити всю українську територію.

https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna192524

За словами одного з джерел у Конгресі, у США "нуль розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді".

Джерело в західній розвідці зазначає, що Путін "думає, що перемагає", незважаючи на значні російські втрати на полі бою.

Співрозмовники NBC News сходяться на тому, що російський диктатор може погодитися на "припинення вогню" в Україні, оскільки це дасть час для відновлення його армії.

Вони скептично оцінюють готовність Путіна до реального миру, але вказують, що він може скористатись "мирними переговорами", аби побачити, які поступки може отримати, і "повернутись" на міжнародну арену.

Джерела NBC News також вважають, що Путін не планує виводити свої війська з України або відводити будь-які формування чи техніку із західної Росії.

Минулого тижня президент США зателефонував спершу кремлівському диктатору Владіміру Путіну, а після того – Володимиру Зеленському та заявив про "негайний" початок переговорів про "мир" в Україні.

У вівторок відбулись переговори РФ та США у Саудівській Аравій, де сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.


там же
Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати легітимності зустрічі між посадовцями США та Росії в Ер-Ріяді.

Про це агентству Reuters повідомили два поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Перебуваючи з візитом у Туреччині, Зеленський заявив, що його не запросили на зустріч між американською та російською делегаціями до Саудівської Аравії.

Він також додав, що відклав візит до королівства, який спочатку був запланований на середу, до 10 березня, заявивши, що "не хоче збігів". "(Україна. – Ред.) не хотіла, щоб те, що відбулося в Ер-Ріяді, виглядало легітимним", – сказало Reuters одне з джерел.



были споры сколько территорий хочет путин. 4 области, по днепру или ещё больше. жирным я выделил сколько.

"мирный план" трампа будет содержать невыполнимые условия, поскольку ни Украину ни другие страны не приглашают, план оспорить никто не сможет. Потом поставят перед фактом: либо план, либо дальнейшая война. Зеленский выберет войну и тогда трамп умоет руки, сказав "я сделал все что мог, Зеленский хочет воевать за деньги США, но денег мы ему больше не дадим". Оружие пусть если хотят покупают по мировым ценам. Я бы на месте Европы, после такого демарша, исключил США из НАТО. Практического смысла в этом нет, только имиджевые потери аля "Трамп - союзник путина"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 00:16, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28230
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Посмотрите, например, ВВП по ППС на душу Люксембурга или Сингапура. Они сильно опережают США и, тем более, Китай. Но вряд ли хоть кто-то скажет, что их экономики мощнее.
Отже зміни в ППС для ЛАДА це істина в останній інстанції...
Тепер з тієїж вікіпедії тільки трошки нижче по сторінці
Список стран по росту ВВП (ППС) в период с 1990 по 2018 год в процентах по данным ВБ
1 Экваториальная Гвинея ______________ 10998
2 Китай ______________ 2162
3 Мьянма ______________ 1727
4 Мозамбик ______________ 1104
5 Лаос ______________ 1013
6 Кабо-Верде ______________ 1009
7 Вьетнам ______________ 1005
8 Эфиопия ______________ 984
9 Уганда ______________ 898
10 Бутан ______________ 879
11 Индия ______________ 872
12 Ливан ______________ 781
13 Макао ______________ 758
14 Панама ______________ 746
15 Ирландия ______________ 737
16 Сингапур ______________ 728
17 Малайзия ______________ 709
18 Буркина-Фасо ______________ 708
19 Бангладеш ______________ 693
20 Чили ______________ 689
21 Гана ______________ 674
22 Доминиканская респ. ______________ 641
23 Танзания ______________ 618
24 Шри Ланка ______________ 617
25 Чад ______________ 608
26 Турция ______________ 593
27 Судан ______________ 579
28 Руанда ______________ 575
29 Бахрейн ______________ 556
30 Индонезия ______________ 542
31 Иордания ______________ 540
32 Мали ______________ 531
33 Мальта ______________ 522
34 Перу ______________ 512
35 Монголия ______________ 500
36 Замбия ______________ 500
37 Люксембург ______________ 496
38 Филиппины ______________ 491
39 Непал ______________ 491
40 Ботсвана ______________ 490
41 Гвинея ______________ 490
42 Бенин ______________ 488
43 Южная Корея ______________ 484
44 Маврикий ______________ 476
45 Египет ______________ 468
46 Туркменистан ______________ 467
47 Нигерия ______________ 464
48 Коста-Рика ______________ 463
49 Узбекистан ______________ 463
50 Папуа Нов. Гвинея ______________ 457
51 Пакистан ______________ 451
52 Ангола ______________ 442
53 ОАЭ ______________ 441
54 Боливия ______________ 441
55 Таиланд ______________ 441
56 Белиз ______________ 441
57 Сенегал ______________ 428
58 Малави ______________ 421
59 Тринидад и Тобаго ______________ 418
60 Ирак ______________ 415
61 Намибия ______________ 413
62 Нигер ______________ 406
63 Польша ______________ 406
64 Израиль ______________ 401
65 Мавритания ______________ 399
66 Марокко ______________ 393
67 Кения ______________ 392
68 Оман ______________ 386
69 Гайана ______________ 381
70 Тунис ______________ 381
71 Гонконг (КНР) ______________ 381
72 Гондурас ______________ 377
73 Гватемала ______________ 375
74 Лесото ______________ 373
75 Мир ______________ 369
76 Сейшельские о-ва ______________ 360
77 Мексика ______________ 360
78 Албания ______________ 356
79 Колумбия ______________ 349
80 Норвегия ______________ 346
81 Никарагуа ______________ 344
82 Азербайджан ______________ 339
83 Того ______________ 337
84 Австралия ______________ 336
85 Парагвай ______________ 334
86 Гамбия ______________ 334
87 Кипр ______________ 326
88 Камерун ______________ 314
89 Кот-д’Ивуар ______________ 314
90 Саудовская Аравия ______________ 313
91 Соломоновы о-ва ______________ 313
92 Сент-Китс и Невис ______________ 313
93 Уругвай ______________ 309
94 Эсватини ______________ 305
95 Новая Зеландия ______________ 305
96 Эквадор ______________ 304
97 Гренада ______________ 287
98 Вануату ______________ 286
99 Алжир ______________ 283
100 Аргентина ______________ 280
101 Казахстан ______________ 267
102 Респ. Конго ______________ 264
103 Антигуа и Барбуда ______________ 263
104 Исландия ______________ 262
105 Армения ______________ 255
106 Россия ______________ 253
107 Испания ______________ 252
108 Сьерра-Леоне ______________ 251
109 Фиджи ______________ 249
110 Сент-Винсент и Грен. ______________ 249
111 Самоа ______________ 248
112 Сальвадор ______________ 246
113 Мадагаскар ______________ 245
114 США ______________ 244
115 Белоруссия ______________ 242
116 Коморы ______________ 241
117 Дания ______________ 241
118 Нидерланды ______________ 239
119 Тувалу ______________ 238
120 Бразилия ______________ 237
121 ЮАР ______________ 236
122 Австрия ______________ 229
123 Суринам ______________ 226
124 Гвинея-Бисау ______________ 226
125 Чехия ______________ 223
126 Словения ______________ 221
127 Канада ______________ 219
128 Великобритания ______________ 216
129 Габон ______________ 215
130 Евросоюз ______________ 213
131 Швейцария ______________ 213
132 Швеция ______________ 212
133 Сев. Македония ______________ 209
134 Бельгия ______________ 208
135 Еврозона ______________ 200
136 Тонга ______________ 200
137 Франция ______________ 196
138 Сент-Люсия ______________ 193
139 Финляндия ______________ 192
140 Кирибати ______________ 190
141 Португалия ______________ 189
142 Германия ______________ 189
143 Йемен ______________ 181
144 Маршалловы о-ва ______________ 165
145 Дем. Респ. Конго ______________ 151
146 Доминика ______________ 151
147 Таджикистан ______________ 150
148 Киргизия ______________ 147
149 Пуэрто-Рико ______________ 147
150 Бруней ______________ 144
151 Италия ______________ 139
152 Микронезия ______________ 138
153 Ямайка ______________ 138
154 Болгария ______________ 136
155 Греция ______________ 134
156 Бурунди ______________ 129
157 Зимбабве ______________ 129
158 ЦАР ______________ 124
159 Япония ______________ 127
160 Гаити ______________ 115
161 Грузия ______________ 97
162 Украина ______________ 41

То як - по ППС ЄВРОЗОНА розвивається так само як і тонга(хтось знайде Тонга на карті?)
Зімбабве в три рази краще ніж Україна , Таджикістан в 6 разів
Габон так само як Євросоюз
Ну і вишенька на торті
Білорусія так само як і США..

Ще комусь треба щось пояснювати про ППС ?
Чи останній дурень в стані зрозуміти що це слон у ваккумі?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25677
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:59

  detroytred написав:А от якщо ЛАД вів мову про досягнення рфії відносно інших (що вона серед перших) -- то це вже інша справа.

Так він це і доводив. Як завжди. В нього рф - найпотужніша, як не крути, за всіма показниками.

  detroytred написав:Достатньо було спростування отих претензій Флер про з 11 на 4.

Мої претензії обгрунтовані даними Світового Банку. Ніяких стрибків з 11 на 4 там немає.
2022 - рф на 8 місці https://databankfiles.worldbank.org/pub ... ad/GDP.pdf
2023 - рф на 11 місці https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z
2024 - рф на 8 місці https://globalpeoservices.com/top-15-co ... p-in-2024/
Те саме ВВП, але за показником на душу населення показав пан Будівельник. Там чіткіше видно, що рф у дупі (60+ місця за ці роки).
ЛАД спочатку приніс один показник - ВВП на поточну дату за ППС, потім інший - ВВП звичайний, потім шось там виправдовувався про 2020-2021 рр... Довести "вялічіє" не зміг.

ПС. Навіть не очікую на вибачення від detroytred, якому "ліньки" було розібратись у предметі, зате не ліньки звинувачувати мене в необгрунтованості :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:05

  detroytred написав:
  budivelnik написав:1 Якщо людина МАНІПУЛЮЄ прикриваючись тим що ФОРМАЛЬНО вона розглядає питання - то вона брехло і маніпулятор.. з єдиним зауваженням
ГРАМОТНЕ брехло і маніпулятор
2 Особисто Ваша проблема - це віра в те що якщо є знак прямо то ви зобовязані виконувати вказівку цього знаку... а те що знак поставив дурень чи ворог і його напрямок показує шлях в прірву - для вас не важливо.Важливо що знак відповідає гостам ДАЇ.

То чому Флер не вказала, що треба дивитись на інші показники?
Або ви?

Так Флер і вказала! А потім ще пан Будівельник додав. Але ж ви не читач, то якого біса сперечаєтесь вже котру сторінку?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12760127611276212763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7543)
18.02.2025 23:18
Акордбанк (2010)
18.02.2025 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.