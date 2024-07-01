ЛАД написав:Наличие чужой военной базы на собственной территории не являлось основным препятствием для вступления ни в ЕС, ни в НАТО.
Это официально не озвучивалось как основное препятствие. Проще было сослаться на коррупцию. Но как можно себе представить военную базу основного противника на территории НАТО? Не зря вокруг продления сроков аренды было столько борьбы. Не так им важна сама база, как возможность сохранять над нами контроль. Это, кстати, ответ и на утверждение о хорошести предыдущих их демократов - наличие этого ошейника продавил ещё Ельцин на этапе разделения. Развал союза ему был выгоден, поскольку давал доступ к власти, но возможность вернуть колонии после получения и укрепления власти он заложил. Если бы не спился и продержался у власти дольше, мог бы действовать так же.
Я не об официальном озвучивании. В 90-е мы в НАТО не могли вступить - мы тогда были слишком увлечены нейтральным статусом, а, главное, население не воспринимало РФ даже как возможного врага, в то время как к НАТО испытывали, как минимум, недоверие после того, как десятилетиями они были врагами. Но лишиться базы флота на Чёрном море... До такой степени Ельцин не упивался. И, кстати, когда я пишу о росс. демократах, то Ельцина я к ним не отношу.
budivelnik написав:1 Якщо людина МАНІПУЛЮЄ прикриваючись тим що ФОРМАЛЬНО вона розглядає питання - то вона брехло і маніпулятор.. з єдиним зауваженням ГРАМОТНЕ брехло і маніпулятор 2 Особисто Ваша проблема - це віра в те що якщо є знак прямо то ви зобовязані виконувати вказівку цього знаку... а те що знак поставив дурень чи ворог і його напрямок показує шлях в прірву - для вас не важливо.Важливо що знак відповідає гостам ДАЇ.
То чому Флер не вказала, що треба дивитись на інші показники? Або ви?
Так Флер і вказала! А потім ще пан Будівельник додав. Але ж ви не читач, то якого біса сперечаєтесь вже котру сторінку?
Подивіться про що саме я вів мову стосовно вас. Суто. По вашій. Отій. Претензії-закиду. Стосовно з 11 на 4 місце. Крапка.
То як оте 60+ прикрутити до ваших хоч 11, хоч 4? Ніяк... То на що ви там вказували?