Сибарит написав:

ЛАД написав: Наличие чужой военной базы на собственной территории не являлось основным препятствием для вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Наличие чужой военной базы на собственной территории не являлось основным препятствием для вступления ни в ЕС, ни в НАТО.

Это официально не озвучивалось как основное препятствие. Проще было сослаться на коррупцию.Но как можно себе представить военную базу основного противника на территории НАТО?Не зря вокруг продления сроков аренды было столько борьбы. Не так им важна сама база, как возможность сохранять над нами контроль.Это, кстати, ответ и на утверждение о хорошести предыдущих их демократов - наличие этого ошейника продавил ещё Ельцин на этапе разделения. Развал союза ему был выгоден, поскольку давал доступ к власти, но возможность вернуть колонии после получения и укрепления власти он заложил. Если бы не спился и продержался у власти дольше, мог бы действовать так же.