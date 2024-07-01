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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12761127621276312764>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:26

  fler написав:
  detroytred написав:А от якщо ЛАД вів мову про досягнення рфії відносно інших (що вона серед перших) -- то це вже інша справа.

Так він це і доводив. Як завжди. В нього рф - найпотужніша, як не крути, за всіма показниками.

  detroytred написав:Достатньо було спростування отих претензій Флер про з 11 на 4.

Мої претензії обгрунтовані даними Світового Банку. Ніяких стрибків з 11 на 4 там немає.
2022 - рф на 8 місці https://databankfiles.worldbank.org/pub ... ad/GDP.pdf
2023 - рф на 11 місці https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z
2024 - рф на 8 місці https://globalpeoservices.com/top-15-co ... p-in-2024/
Те саме ВВП, але за показником на душу населення показав пан Будівельник. Там чіткіше видно, що рф у дупі (60+ місця за ці роки).
ЛАД спочатку приніс один показник - ВВП на поточну дату за ППС, потім інший - ВВП звичайний, потім шось там виправдовувався про 2020-2021 рр... Довести "вялічіє" не зміг.

ПС. Навіть не очікую на вибачення від detroytred, якому "ліньки" було розібратись у предметі, зате не ліньки звинувачувати мене в необгрунтованості :shock:

Угу.
Вас цитував оце ЛАД і спростував?
Чи кого?
  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:..........
Прежде, чем давать "пояснення для ЛАДа", "доктор наук" мог бы хоть немного разобраться в вопросе.
РФ не была перед войной на 11 месте по ВВП (ППС). На 11 месте она была по номинальному ВВП. По ВВП(ППС) в 2020 и 2021 она была на 6 месте - https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-vvp-pps/,https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp
Но из этого не следует, что "в економіці рф все так добре". ВВП не единственная характеристика экономики. Проблем у них, конечно, хватает, но тем не менее.

Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024. Виділила жирним спеціально. До чого ваше "перед війною"?
........

Легше зайця навчити палити, чем научить "доктора наук" подтверждать свои измышления объективными аргументами. Ловите данные за 2023 год - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1). Тоже самое 4 место. И только украинский "доктор наук" может поверить, что в 2020 и в 2021 РФ была на 6 месте, в 2023 вдруг стала на 11, а в 2024 на третьем году войны резко вырвалась на 4-е.

Вт 18 фев, 2025 20:27
Напад росії і білорусі на Україну

І подивіться, що ви йому на це дали у відповідь - Вт 18 фев, 2025 21:03
Напад росії і білорусі на Україну
*Статистика світового банку за 2023. Рф - почесне 11-те місце за ВВП :mrgreen:
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z
Але ви цитуєте кацапську вікіпедію, тож харчуйтеся помиями, якщо вам воно смачніше.. Пошукайте ще на фонтанка.ру, як ви любите.*

То за що мені вибачатися, якщо ви банально відморозились і прискіпались до іншого - до рашвікі?
З 11 на 4 у вас?
І намагається й досі відморожуватись.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 лют, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:26


То чому Флер не вказала, що треба дивитись на інші показники?
Або ви?


Я спробував ))
Але ж теж не так))

А як у Успіха справи, як його контузії?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:33

  Hotab написав:

То чому Флер не вказала, що треба дивитись на інші показники?
Або ви?


Я спробував ))
Але ж теж не так))

А як у Успіха справи, як його контузії?

В сенсі не так?
Я що заперечував щось у вас?
Лише звернув увагу на розділення предметів.
І все.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:34

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Наличие чужой военной базы на собственной территории не являлось основным препятствием для вступления ни в ЕС, ни в НАТО.

Это официально не озвучивалось как основное препятствие. Проще было сослаться на коррупцию.
Но как можно себе представить военную базу основного противника на территории НАТО?
Не зря вокруг продления сроков аренды было столько борьбы. Не так им важна сама база, как возможность сохранять над нами контроль.
Это, кстати, ответ и на утверждение о хорошести предыдущих их демократов - наличие этого ошейника продавил ещё Ельцин на этапе разделения. Развал союза ему был выгоден, поскольку давал доступ к власти, но возможность вернуть колонии после получения и укрепления власти он заложил. Если бы не спился и продержался у власти дольше, мог бы действовать так же.
Я не об официальном озвучивании.
В 90-е мы в НАТО не могли вступить - мы тогда были слишком увлечены нейтральным статусом, а, главное, население не воспринимало РФ даже как возможного врага, в то время как к НАТО испытывали, как минимум, недоверие после того, как десятилетиями они были врагами.
Но лишиться базы флота на Чёрном море... До такой степени Ельцин не упивался.
И, кстати, когда я пишу о росс. демократах, то Ельцина я к ним не отношу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:37

  fler написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:1 Якщо людина МАНІПУЛЮЄ прикриваючись тим що ФОРМАЛЬНО вона розглядає питання - то вона брехло і маніпулятор.. з єдиним зауваженням
ГРАМОТНЕ брехло і маніпулятор
2 Особисто Ваша проблема - це віра в те що якщо є знак прямо то ви зобовязані виконувати вказівку цього знаку... а те що знак поставив дурень чи ворог і його напрямок показує шлях в прірву - для вас не важливо.Важливо що знак відповідає гостам ДАЇ.

То чому Флер не вказала, що треба дивитись на інші показники?
Або ви?

Так Флер і вказала! А потім ще пан Будівельник додав. Але ж ви не читач, то якого біса сперечаєтесь вже котру сторінку?

Подивіться про що саме я вів мову стосовно вас.
Суто. По вашій. Отій. Претензії-закиду. Стосовно з 11 на 4 місце.
Крапка.

То як оте 60+ прикрутити до ваших хоч 11, хоч 4?
Ніяк...
То на що ви там вказували?

Вибачення будуть?
Ви ж дійсно написали про з 11 на 4, бо 11 брали з одного показника, а 4 вже з іншого. І ЛАД це спростував, а ви і досі на мороз.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 лют, 2025 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:38

Рыжего опять понесло...

❗️Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів – Трамп.

росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп.

❗️Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому – Трамп.

Перемовини США та рф пройшли дуже добре, росіяни хочуть завершення війни, – Трамп.

❗️Зеленський не знає де половина грошей, які дали США, – Трамп.

❗️Україна доведеться платити, або пояснити, куди поділися наші гроші, – Трамп.

❗️ Зеленський – абсолютно некомпетентний президент, робить безглузді заяви, і його керівництво дозволило війні продовжуватися, – Трамп.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:55

Xenon
росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп
блять а полирпеня зачем разрушили?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:59

detroytred

В сенсі не так?
Я що заперечував щось у вас?
Лише звернув увагу на розділення предметів.


Які предмети ви у мене ділили?))
Я про існування ваших предметів навіть не знав))
Я ж кажу, ви дуже зациклились саме на конфлікті, хто почав, хто мав як відповісти.
Я про конфлікт не знав, бо глянув, що зранку 25 сторінок і вирішив «танунах »))

блять а полирпеня зачем разрушили?


Так щоб ірпеняни не думали «не твоя війна»))
Але щось пішло не так, вже в квітні всі подумали «війна десь там далеко на сході, хай вони там самі»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 01:06

  Hotab написав:Так щоб ірпеняни не думали «не твоя війна»))
смеяться / шутить над чужим горем аморально и неуместно. ты увлёкся троллингом. Ирпенчане не виноваты что путин напал. Но тебя послушать они "получили по заслугам". Потому что не то что-то думали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 01:10, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 01:06

Сегодня тоже видосика с Зеленским не было?
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