Додано: Сер 19 лют, 2025 01:22



Страна сопротивляется так как руководство руководит сопротивлением.





Руководство нічим не «руководіт». І само «руковлдство» якесь міфічне слово. Йди в армію, будеш сам «руководить». Можуть і взвод дати. У тебе всюди якесь «руковлдство» заважає.Ти самого себе спитай, чому ти не захищаеш свій Ірпінь. Хіба через владу?В 22-му ти казав, бо нікому буде кран поміняти, якщо в аренде зірве його. Без тебе загнеться бізнес. (Так собі відмазка, коли реальна загроза знищення Ірпеня, і вона знову існує).Тепер у тебе влада.До цього ще було «я не воїн, я не хочу, я не вмію»Я тебе нікуди не відправляю) Але коли людина, яка нічого не робить, щоб його Ірпінь не розвалили, і не збирається нічого робити, запитує, «а для чого нас розвалили» - мені смішно. Бо це інфантильність. Тих, хто не бажає захищатись, їх розвалюють.«Господар» он такий самий. Зойкає «ой, мені так кучеряво жилося!! Грошенята тікли, ледве встигав скирдувати! Мені так розвалили бізнес! Що ж мені робити?? Куди тікати? В Кишинів!! Вишиванку з тризубом і в Кишинів!! І буду лайкати , буду незламним!»Цікаво, а хто має захищати його кучеряве життя і статки в Дніпрі? Микола з Закарпатського села?