Hotab написав:вже почались дії, які заслуговують на тролінг. Тобто бездіяльність.
и конечно всезнающий хотаб знает где геройство, а где бездеятельность, поэтому троллит строго по делу. Вытри свой дебильный юмор с предыдущей страницы. Страна сопротивляется ровно так, как высшее руководство руководит сопротивлением. Есть претензии идёшь в минобороны и предъявляешь. Если смелости хватит. Ещё раз, высшее руководство руководит обороной, а не ирпенчане.
Страна сопротивляется так как руководство руководит сопротивлением.
Руководство нічим не «руководіт». І само «руковлдство» якесь міфічне слово. Йди в армію, будеш сам «руководить». Можуть і взвод дати. У тебе всюди якесь «руковлдство» заважає. Ти самого себе спитай, чому ти не захищаеш свій Ірпінь. Хіба через владу? В 22-му ти казав, бо нікому буде кран поміняти, якщо в аренде зірве його. Без тебе загнеться бізнес. (Так собі відмазка, коли реальна загроза знищення Ірпеня, і вона знову існує). Тепер у тебе влада. До цього ще було «я не воїн, я не хочу, я не вмію»
Я тебе нікуди не відправляю) Але коли людина, яка нічого не робить, щоб його Ірпінь не розвалили, і не збирається нічого робити, запитує, «а для чого нас розвалили» - мені смішно. Бо це інфантильність. Тих, хто не бажає захищатись, їх розвалюють.
«Господар» он такий самий. Зойкає «ой, мені так кучеряво жилося!! Грошенята тікли, ледве встигав скирдувати! Мені так розвалили бізнес! Що ж мені робити?? Куди тікати? В Кишинів!! Вишиванку з тризубом і в Кишинів!! І буду лайкати , буду незламним!» Цікаво, а хто має захищати його кучеряве життя і статки в Дніпрі? Микола з Закарпатського села?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 лют, 2025 01:42, всього редагувалось 2 разів.
Чим «киця» відрізняється від трьох дітей Притули? «другоє?» Так Притула своїм імʼям збирає сотні тисяч в тилу для фронту, що робить доглядач за кицею? По сотці грн в батарею на сарделі котам , «щоб не забували »?
Hotab обосновывая правомерность разрушения Ирпеня моими личными действиями или бездействием во первых ты искажаешь факты, во вторых ты оправдываешь преступления режима Путина.
Я не твой родитель или командир тебя осуждать. Если ты это сделал неосознанно, можно просто признать, что шутка была неудачной.
Если осознанно Бог тебе судья.
На счёт моих личных дел, где я был и что я делал, создай ветку, я там отчитаюсь. Если посчитаю нужным.
Как ни странно, но ты тоже мне не родитель и не мой командир. Тут можно вспомнить как кто то менял леи на доллары, как раз когда бомбили Ирпень. Но это не мое дело, пусть твое руководство с этим разбирается
Прикольно когда тебе задают вопросы про Румынию в начале войны ты брыкаешься типа руководству виднее, где тебе было быть. Но аналогичные ответы не принимаешь, с той разницей, что руководства у меня с 2016 года нет. Это и есть пресловутое деление людей на сорта. О котором ниже.
Hotab написав:Руководство нічим не «руководіт»
к сожалению согласен. Рашисты дошли до бучи/Мелитополя практически не встречая сопротивления. Было разбито несколько колон, но это капля в море. И напротив сопротивление бойцов Азовстали было бессмысленным героизмом. Который закончился тем, что многие гниют в тюрьмах рф. Когда Трамп говорит что кое кто некомпетентен, я вынужден с ним согласиться. За время войны единственное что было качественно сделано - поделили людей на сорта.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 03:47, всього редагувалось 5 разів.
budivelnik написав:----------------------------- ЛАД Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко. ----------------------------- А може справа в тому що я пишу постійно Бальцерович свої реформи писав для Польщі в якій була ментальність приватної власності а в Україні -багатий=злодій І як тоді працювати людині вся програма якої створена для тих хто підтримує створення багатих
Это в 2016-2017 у нас не было массы людей, желающих быть богатыми? При том количестве ЧП, открывающихся ежегодно?
Для країни з 20 млн працездатних відкривати 270 000 ФОП в рік -це по вашому було БАГАТО ? Очі відкрийте і зрозумієте Зараз 1,9 млн фопів Для того щоб 30% працездатних СПРОБУВАЛИ хоча б на протязі року побути ФОПом (30% від 20млн працездатних=6 млн ) треба 30 років відкривати по 200 000 фопів.... а для того щоб ЗАЛИШИЛОСЬ 6 млн ФОПів , то треба 30 років відкривати по 500 000 фопів і мріяти що 50% проживуть більше 5 років....
Тому ще раз 2 млн сьогодні - це БАГАТО але НЕДОСТАТНЬО Тому якщо в найжирніші роки відкривалось в 2-3 рази менше ніж потрібно - то чи не говорить це про те що МАЛО тих хто РЕАЛЬНО ХОЧЕ стати багатим і багато фантазерів про те що багатим можна стати за чийсь рахунок
Зараз "Более 2,1 миллионов предпринимателей работают в Украине." - https://opendatabot.ua/ru/open/foponomics. В 2017 закрылось 164 тыс. фопов, в 2018 - 184 тыс., в 2019 - 204 тыс., в 2020 - 166 тыс., в 2021 - 230тыс. 2017 год взял без учёта января и февраля - там, не знаю почему, чересчур большие цифры - 168 и 67 тыс., соответственно. Итого с марта 2017 по декабрь 2021 950 тыс. закрытых фопов. Это всё по той же ссылке. Не стал учитывать 2022-2024 - это война, хотя цифры не сильно отличаются - "С начала полномасштабного вторжения в Украине ... прекратили деятельность 685 тыс. ФЛП". Но даже без них получается, что открывали флп 2,1 млн действующих + 950 тыс закрытых (только с марта 2017) = 3 млн. человек. + открывались ещё и компании, но это, конечно, намного меньшая цифра (хотя тоже 37 975 компаний за 2021 - https://mc.today/skolko-otkryli-fopov-i-novyh-kompanij-v-ukraine-za-2021-god-issledovanie/). Т.о. даже по минимуму 3 млн. флп из 20 млн. трудоспособных (ваша цифра). Это 15% - совсем не так мало. А если добавить 307 тыс. за авг. 2016-февр. 2017 и 685 тыс. с начала войны + 72 тыс. за янв.-февр. 2025, то получим уже 4 млн. флп - 20% трудоспособных. Каждый пятый. Совсем немало. Если добавить тех, кто пробовал до августа 2016, то, возможно, наберётся и 30%, о кот. вы говорили. А, скорее, намного больше. В 90-е "бизнесом" по необходимости пытались заниматься очень многие. Далеко не каждый может и должен заниматься бизнесом.
Так что Бальцерович ушёл из Украины не из-за того, что "плохой народ".