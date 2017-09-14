Додано: Сер 19 лют, 2025 03:22

Hotab написав: Руководство нічим не «руководіт» Руководство нічим не «руководіт»

обосновывая правомерность разрушения Ирпеня моими личными действиями или бездействием во первых ты искажаешь факты, во вторых ты оправдываешь преступления режима Путина.Я не твой родитель или командир тебя осуждать. Если ты это сделал неосознанно, можно просто признать, что шутка была неудачной.Если осознанно Бог тебе судья.На счёт моих личных дел, где я был и что я делал, создай ветку, я там отчитаюсь. Если посчитаю нужным.Как ни странно, но ты тоже мне не родитель и не мой командир. Тут можно вспомнить как кто то менял леи на доллары, как раз когда бомбили Ирпень. Но это не мое дело, пусть твое руководство с этим разбираетсяПрикольно когда тебе задают вопросы про Румынию в начале войны ты брыкаешься типа руководству виднее, где тебе было быть. Но аналогичные ответы не принимаешь, с той разницей, что руководства у меня с 2016 года нет. Это и есть пресловутое деление людей на сорта. О котором ниже.к сожалению согласен. Рашисты дошли до бучи/Мелитополя практически не встречая сопротивления. Было разбито несколько колон, но это капля в море. И напротив сопротивление бойцов Азовстали было бессмысленным героизмом. Который закончился тем, что многие гниют в тюрьмах рф. Когда Трамп говорит что кое кто некомпетентен, я вынужден с ним согласиться. За время войны единственное что было качественно сделано - поделили людей на сорта.Мое мнение Зеленский пришел на должность без команды, все эти бакановы/рябошапки оказались неэффективными в более сложных чем квартал95 условиях. Что в конце концов привело к тому, что окружение крутит президентом как ему удобно. А президент записывает видосики. Вот такая работа.