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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:06

  Xenon написав:Рыжего опять понесло...

❗️Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів – Трамп.

росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп.

❗️Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому – Трамп.

Перемовини США та рф пройшли дуже добре, росіяни хочуть завершення війни, – Трамп.

❗️Зеленський не знає де половина грошей, які дали США, – Трамп.

❗️Україна доведеться платити, або пояснити, куди поділися наші гроші, – Трамп.

❗️ Зеленський – абсолютно некомпетентний президент, робить безглузді заяви, і його керівництво дозволило війні продовжуватися, – Трамп.


Заявления очень жёсткие и недипломантичные. Кроме того искажаются факты, как будто Зеленский начал эту войну. А русские миролюбивы, могли разрушить Киев, но не разрушили. Это подтверждает мои предположения, что на него давят бетонной плитой подписать капитуляцию на кабальных условиях или уйти в отставку.

Когда то давно я писал что сейчас (в смысле тогда) ещё можно было уйти "по состоянию здоровья" и уехать в теплую страну. Сейчас это будет гораздо унизительнее и не каждая страна его примет. Больше не будет коллективных фото с мировыми лидерами. Трамп его умножил на ноль.

В каком то смысле нас ( Украину, а возможно и Европу) предали. О том что помощь не будет вечной я тоже писал. Конечно предположить, что президент США станет на сторону Путина и будет нести его нарративы я не мог.

Что будет далее, либо Зеленский уйдет и нам дадут провести выборы, тогда уже новый президент подпишет хз что. Либо дойдет до того, что ничья подпись будет уже не нужна.

В теории возможен и 3й вариант - поставят кого то лояльного к трампу и сопротивление продолжиться, но тогда трампу придется переобуться в прыжке. Что конечно фантастика.

Гораздо больше его интересуют русские нефтяные скважины, куда предложили вернуться американскому капиталу. С автоматическим снятием нефтяных санкций конечно. Что мы увидим в ближайшее время независимо от результатов "мирных капитуляций"
Politico: Россия и США рассматривают совместные арктические энергетические проекты после переговоров в Саудовской Аравии.

▪️Первая встреча с момента сенсационного звонка Дональда Трампа и Владимира Путина возвращает совместные проекты по добыче углеводородов на повестку дня — пока Украина наблюдает со стороны.

▪️Россия и США обсудили возможное сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике на встрече в Саудовской Аравии в среду, сообщил POLITICO один из ведущих российских переговорщиков.

▪️Кирилл Дмитриев, возглавляющий государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сказал, что экономические разговоры были в общих чертах, но две стороны обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества».

▪️«Это была скорее общая дискуссия — возможно, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал Дмитриев по телефону, когда он садился на рейс домой после переговоров в Эр-Рияде.

▪️Трамп стремится расширить американское влияние в Арктике, неоднократно задумываясь о приобретении Гренландии у Дании, и отказался исключить возможность использования военной силы или экономического принуждения для захвата контроля над массивным островом с его огромными минеральными богатствами и ключевым стратегическим положением.

▪️Американская нефтяная компания ExxonMobil сотрудничала с российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» для разведки углеводородов в высоких широтах Арктики, но отказалась от участия в проекте в 2018 году после введения западных санкций.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 04:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:08

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:42

барабашов я против перехода на зоновскую лексику.
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