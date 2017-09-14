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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лют, 2025 04:06
Xenon написав:
Рыжего опять понесло...
❗️Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів – Трамп.
росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп.
❗️Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому – Трамп.
Перемовини США та рф пройшли дуже добре, росіяни хочуть завершення війни, – Трамп.
❗️Зеленський не знає де половина грошей, які дали США, – Трамп.
❗️Україна доведеться платити, або пояснити, куди поділися наші гроші, – Трамп.
❗️ Зеленський – абсолютно некомпетентний президент, робить безглузді заяви, і його керівництво дозволило війні продовжуватися, – Трамп.
Заявления очень жёсткие и недипломантичные. Кроме того искажаются факты, как будто Зеленский начал эту войну. А русские миролюбивы, могли разрушить Киев, но не разрушили. Это подтверждает мои предположения, что на него давят бетонной плитой подписать капитуляцию на кабальных условиях или уйти в отставку.
Когда то давно я писал что сейчас (в смысле тогда) ещё можно было уйти "по состоянию здоровья" и уехать в теплую страну. Сейчас это будет гораздо унизительнее и не каждая страна его примет. Больше не будет коллективных фото с мировыми лидерами. Трамп его умножил на ноль.
В каком то смысле нас ( Украину, а возможно и Европу) предали. О том что помощь не будет вечной я тоже писал. Конечно предположить, что президент США станет на сторону Путина и будет нести его нарративы я не мог.
Что будет далее, либо Зеленский уйдет и нам дадут провести выборы, тогда уже новый президент подпишет хз что. Либо дойдет до того, что ничья подпись будет уже не нужна.
В теории возможен и 3й вариант - поставят кого то лояльного к трампу и сопротивление продолжиться, но тогда трампу придется переобуться в прыжке. Что конечно фантастика.
Гораздо больше его интересуют русские нефтяные скважины, куда предложили вернуться американскому капиталу. С автоматическим снятием нефтяных санкций конечно. Что мы увидим в ближайшее время независимо от результатов "мирных капитуляций"
Politico: Россия и США рассматривают совместные арктические энергетические проекты после переговоров в Саудовской Аравии.
▪️Первая встреча с момента сенсационного звонка Дональда Трампа и Владимира Путина возвращает совместные проекты по добыче углеводородов на повестку дня — пока Украина наблюдает со стороны.
▪️Россия и США обсудили возможное сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике на встрече в Саудовской Аравии в среду, сообщил POLITICO один из ведущих российских переговорщиков.
▪️Кирилл Дмитриев, возглавляющий государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сказал, что экономические разговоры были в общих чертах, но две стороны обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества».
▪️«Это была скорее общая дискуссия — возможно, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал Дмитриев по телефону, когда он садился на рейс домой после переговоров в Эр-Рияде.
▪️Трамп стремится расширить американское влияние в Арктике, неоднократно задумываясь о приобретении Гренландии у Дании, и отказался исключить возможность использования военной силы или экономического принуждения для захвата контроля над массивным островом с его огромными минеральными богатствами и ключевым стратегическим положением.
▪️Американская нефтяная компания ExxonMobil сотрудничала с российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» для разведки углеводородов в высоких широтах Арктики, но отказалась от участия в проекте в 2018 году после введения западных санкций.
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в Сер 19 лют, 2025 04:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 04:08
Wirująświatła
Единственно правильную оценку прапору-продавцу ворованного керосина и изделий из драгоценных и редкоземельных металлов, скрученных с неработающих машин, дал наш уважаемый ЮА - 3,14159drilo
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Додано: Сер 19 лют, 2025 04:42
барабашов я против перехода на зоновскую лексику.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 06:43
Wirująświatła
обосновывая правомерность разрушения Ирпеня моими личными действиями или бездействием во первых ты искажаешь факты, во вторых ты оправдываешь преступления режима Путина.
Я відповідаю тому, хто з дитячою наївністю питає «а чому? А за що?» . Тому хто з першої окупації Ірпеня висновків не зробив, і чекає на наступну розказуючи про не ту квіточку , народжену не для того. Невідомо лише для чого народжену ? Для дресирування мавп під час війни?
І ніякі «окремі теми про Віталія » тут непотрібні. Бо проблема і тема спільна, такий самій он лейтенант дніпропетровських сил розказує про «бурю в пустині» в якій він вже брав участь, їі тепер йому вже не можна. Плутаючи «пустиню» і «стакан».
Ти свою безвольність і страх (останній доречі нормальний) виправдовуєш «не така влада». Я тобі тому і показав, що ти б ні з якою владою не захищав би державу. Як і «лейтенант». В 14-му була інша влада, що йому заважало згадати про погони? Поляки 50+ відсотків свою прекрасну владу і ситніше життя не планують захищали добровільно (через примус - побачимо).Wirująświatła
обосновывая правомерность разрушения Ирпеня моими личными действиями или бездействием во первых ты искажаешь факты, во вторых ты оправдываешь преступления режима Путина.
Я відповідаю тому, хто з дитячою наївністю питає «а чому? А за що?» . Тому хто з першої окупації Ірпеня висновків не зробив, і чекає на наступну розказуючи про не ту квіточку , народжену не для того. Невідомо лише для чого народжену ? Для дресирування мавп під час війни?
І ніякі «окремі теми про Віталія » тут непотрібні. Бо проблема і тема спільна, такий самій он лейтенант дніпропетровських сил розказує про «бурю в пустині» в якій він вже брав участь, їі тепер йому вже не можна. Плутаючи «пустиню» і «стакан».
Ти свою безвольність і страх (останній доречі нормальний) виправдовуєш «не така влада». Я тобі тому і показав, що ти б ні з якою владою не захищав би державу. Як і «лейтенант». В 14-му була інша влада, що йому заважало згадати про погони? Поляки 50+ відсотків свою прекрасну владу і ситніше життя не планують захищали добровільно (через примус - побачимо).
Прикольно когда тебе задают вопросы про Румынию в начале войны ты брыкаешься типа руководству виднее, где тебе было быть. Но аналогичные ответы не принимаешь, с той разницей, что руководства у меня с 2016 года нет
Який це «аналогічний отвєт» я не приймаю??
Якби ти був в СОУ і охороняв завод по виробництву снарядів в Хмельницькій області , я б прекрасно прийняв твою відповідь. Бо виробництво снарядів під час війни не менш важливе, ніж ремонт і обслуговування військової техніки в Румунії. І ця техніка якось має на ремонти потрапляти. А якби ти ще побувши в хмельницькій області «когда бамбілі Ірпєнь» , а потім потратив хоча б нам місяць під Бахмутом, то і взагалі б був героєм. Але ти обрав шлях політичного оглядача.
Важка непосильна ноша - мул 300 тг каналів. Як не заглянеш - 25 сторінок експерти працюють під час війни, яка не має перспектив до зупинки. Може залиш цю справу 60+, та списаним по здоровʼю воїнам? Може почнеш щось для фронту корисне робити?
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