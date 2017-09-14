Додано: Сер 19 лют, 2025 06:43



обосновывая правомерность разрушения Ирпеня моими личными действиями или бездействием во первых ты искажаешь факты, во вторых ты оправдываешь преступления режима Путина.







обосновывая правомерность разрушения Ирпеня моими личными действиями или бездействием во первых ты искажаешь факты, во вторых ты оправдываешь преступления режима Путина.







Прикольно когда тебе задают вопросы про Румынию в начале войны ты брыкаешься типа руководству виднее, где тебе было быть. Но аналогичные ответы не принимаешь, с той разницей, что руководства у меня с 2016 года нет





Я відповідаю тому, хто з дитячою наївністю питає «а чому? А за що?» . Тому хто з першої окупації Ірпеня висновків не зробив, і чекає на наступну розказуючи про не ту квіточку , народжену не для того. Невідомо лише для чого народжену ? Для дресирування мавп під час війни?І ніякі «окремі теми про Віталія » тут непотрібні. Бо проблема і тема спільна, такий самій он лейтенант дніпропетровських сил розказує про «бурю в пустині» в якій він вже брав участь, їі тепер йому вже не можна. Плутаючи «пустиню» і «стакан».Ти свою безвольність і страх (останній доречі нормальний) виправдовуєш «не така влада». Я тобі тому і показав, що ти б ні з якою владою не захищав би державу. Як і «лейтенант». В 14-му була інша влада, що йому заважало згадати про погони? Поляки 50+ відсотків свою прекрасну владу і ситніше життя не планують захищали добровільно (через примус - побачимо).Я відповідаю тому, хто з дитячою наївністю питає «а чому? А за що?» . Тому хто з першої окупації Ірпеня висновків не зробив, і чекає на наступну розказуючи про не ту квіточку , народжену не для того. Невідомо лише для чого народжену ? Для дресирування мавп під час війни?І ніякі «окремі теми про Віталія » тут непотрібні. Бо проблема і тема спільна, такий самій он лейтенант дніпропетровських сил розказує про «бурю в пустині» в якій він вже брав участь, їі тепер йому вже не можна. Плутаючи «пустиню» і «стакан».Ти свою безвольність і страх (останній доречі нормальний) виправдовуєш «не така влада». Я тобі тому і показав, що ти б ні з якою владою не захищав би державу. Як і «лейтенант». В 14-му була інша влада, що йому заважало згадати про погони? Поляки 50+ відсотків свою прекрасну владу і ситніше життя не планують захищали добровільно (через примус - побачимо).Який це «аналогічний отвєт» я не приймаю??Якби ти був в СОУ і охороняв завод по виробництву снарядів в Хмельницькій області , я б прекрасно прийняв твою відповідь. Бо виробництво снарядів під час війни не менш важливе, ніж ремонт і обслуговування військової техніки в Румунії. І ця техніка якось має на ремонти потрапляти. А якби ти ще побувши в хмельницькій області «когда бамбілі Ірпєнь» , а потім потратив хоча б нам місяць під Бахмутом, то і взагалі б був героєм. Але ти обрав шлях політичного оглядача.Важка непосильна ноша - мул 300 тг каналів. Як не заглянеш - 25 сторінок експерти працюють під час війни, яка не має перспектив до зупинки. Може залиш цю справу 60+, та списаним по здоровʼю воїнам? Може почнеш щось для фронту корисне робити?