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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12763127641276512766>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:06

  Xenon написав:Рыжего опять понесло...

❗️Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів – Трамп.

росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп.

❗️Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому – Трамп.

Перемовини США та рф пройшли дуже добре, росіяни хочуть завершення війни, – Трамп.

❗️Зеленський не знає де половина грошей, які дали США, – Трамп.

❗️Україна доведеться платити, або пояснити, куди поділися наші гроші, – Трамп.

❗️ Зеленський – абсолютно некомпетентний президент, робить безглузді заяви, і його керівництво дозволило війні продовжуватися, – Трамп.


Заявления очень жёсткие и недипломантичные. Кроме того искажаются факты, как будто Зеленский начал эту войну. А русские миролюбивы, могли разрушить Киев, но не разрушили. Это подтверждает мои предположения, что на него давят бетонной плитой подписать капитуляцию на кабальных условиях или уйти в отставку.

Когда то давно я писал что сейчас (в смысле тогда) ещё можно было уйти "по состоянию здоровья" и уехать в теплую страну. Сейчас это будет гораздо унизительнее и не каждая страна его примет. Больше не будет коллективных фото с мировыми лидерами. Трамп его умножил на ноль.

В каком то смысле нас ( Украину, а возможно и Европу) предали. О том что помощь не будет вечной я тоже писал. Конечно предположить, что президент США станет на сторону Путина и будет нести его нарративы я не мог.

Что будет далее, либо Зеленский уйдет и нам дадут провести выборы, тогда уже новый президент подпишет хз что. Либо дойдет до того, что ничья подпись будет уже не нужна.

В теории возможен и 3й вариант - поставят кого то лояльного к трампу и сопротивление продолжиться, но тогда трампу придется переобуться в прыжке. Что конечно фантастика.

Гораздо больше его интересуют русские нефтяные скважины, куда предложили вернуться американскому капиталу. С автоматическим снятием нефтяных санкций конечно. Что мы увидим в ближайшее время независимо от результатов "мирных капитуляций"
Politico: Россия и США рассматривают совместные арктические энергетические проекты после переговоров в Саудовской Аравии.

▪️Первая встреча с момента сенсационного звонка Дональда Трампа и Владимира Путина возвращает совместные проекты по добыче углеводородов на повестку дня — пока Украина наблюдает со стороны.

▪️Россия и США обсудили возможное сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике на встрече в Саудовской Аравии в среду, сообщил POLITICO один из ведущих российских переговорщиков.

▪️Кирилл Дмитриев, возглавляющий государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сказал, что экономические разговоры были в общих чертах, но две стороны обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества».

▪️«Это была скорее общая дискуссия — возможно, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал Дмитриев по телефону, когда он садился на рейс домой после переговоров в Эр-Рияде.

▪️Трамп стремится расширить американское влияние в Арктике, неоднократно задумываясь о приобретении Гренландии у Дании, и отказался исключить возможность использования военной силы или экономического принуждения для захвата контроля над массивным островом с его огромными минеральными богатствами и ключевым стратегическим положением.

▪️Американская нефтяная компания ExxonMobil сотрудничала с российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» для разведки углеводородов в высоких широтах Арктики, но отказалась от участия в проекте в 2018 году после введения западных санкций.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 04:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:08

Wirująświatła
Единственно правильную оценку прапору-продавцу ворованного керосина и изделий из драгоценных и редкоземельных металлов, скрученных с неработающих машин, дал наш уважаемый ЮА - 3,14159drilo
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:42

барабашов я против перехода на зоновскую лексику.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 06:43

Wirująświatła
[

обосновывая правомерность разрушения Ирпеня моими личными действиями или бездействием во первых ты искажаешь факты, во вторых ты оправдываешь преступления режима Путина.


Я відповідаю тому, хто з дитячою наївністю питає «а чому? А за що?» . Тому хто з першої окупації Ірпеня висновків не зробив, і чекає на наступну розказуючи про не ту квіточку , народжену не для того. Невідомо лише для чого народжену ? Для дресирування мавп під час війни?
І ніякі «окремі теми про Віталія » тут непотрібні. Бо проблема і тема спільна, такий самій он лейтенант дніпропетровських сил розказує про «бурю в пустині» в якій він вже брав участь, їі тепер йому вже не можна. Плутаючи «пустиню» і «стакан».
Ти свою безвольність і страх (останній доречі нормальний) виправдовуєш «не така влада». Я тобі тому і показав, що ти б ні з якою владою не захищав би державу. Як і «лейтенант». В 14-му була інша влада, що йому заважало згадати про погони? Поляки 50+ відсотків свою прекрасну владу і ситніше життя не планують захищали добровільно (через примус - побачимо).


Прикольно когда тебе задают вопросы про Румынию в начале войны ты брыкаешься типа руководству виднее, где тебе было быть. Но аналогичные ответы не принимаешь, с той разницей, что руководства у меня с 2016 года нет


Який це «аналогічний отвєт» я не приймаю??
Якби ти був в СОУ і охороняв завод по виробництву снарядів в Хмельницькій області , я б прекрасно прийняв твою відповідь. Бо виробництво снарядів під час війни не менш важливе, ніж ремонт і обслуговування військової техніки в Румунії. І ця техніка якось має на ремонти потрапляти. А якби ти ще побувши в хмельницькій області «когда бамбілі Ірпєнь» , а потім потратив хоча б нам місяць під Бахмутом, то і взагалі б був героєм. Але ти обрав шлях політичного оглядача.
Важка непосильна ноша - мул 300 тг каналів. Як не заглянеш - 25 сторінок експерти працюють під час війни, яка не має перспектив до зупинки. Може залиш цю справу 60+, та списаним по здоровʼю воїнам? Може почнеш щось для фронту корисне робити? Бо знов будеш питати «а за що? « і «а як так?» і «не така влада».
Може досить від бєзделія чіплятись до слів екс-військового лікаря у віці 70 років, чи розваленого війною майже 60-оічного Фріза, чи військового Сибаріта? (патамучта нє думайтє что ви на етай вєткє асобєнниє, особєнниє тут ми ухілянти)
Подресируй ухилянтів, їх тут повно, якщо хочеться так сильно.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 лют, 2025 07:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 06:58

Hotab
Несколько дней назад я задал вопрос вам, а заодно и остальным:
Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность.
И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко?

Как я и предполагал, конкретный ответ "без общих слов, ругательств и лозунгов" пришёл только от вас - viewtopic.php?p=5824924#p5824924 и viewtopic.php?p=5824956#p5824956. Особенно, второе.
Согласен, армия без решения политического руководства страны многое делать просто не имеет права.
Но и политическое руководство страны во многом ограничено в своих действиях. Думаю, что многое из того, что вы говорите, можно сделать только во время вп или хотя бы чп ("Надзвича́йний стан").
Посмотрел укр. Вики https://surl.li/icoemv. Похоже, что ввести "Надзвича́йний стан" согласно закона нельзя было. Можно было только "Воєнний стан".
Помню, сколько шума было, когда Порошенко вводил воєнний стан в ноябре 2018 "після агресії прикордонних кораблів РФ у Керченській протоці проти кораблів Військово-морських сил України".
Зеленский в 2022, учитывая его поддержку в ВР, наверное, смог бы ввести воєнний стан и объявить мобилизацию. Но вот как бы это было воспринято? Путин в своей пропаганде наверняка бы использовал это как "подготовку Украины к войне и нападению на РФ (Крым)" и представил бы свою агрессию как "превентивный удар". На западное общественное мнение это в какой-то мере могло повлиять.
Многие вывели бы капиталы из Украины. Принять решение о 18-60 в принципе можно было бы, но если его обошли даже в условиях реального вторжения росс. войск, то до этого выехало бы значительно больше людей, да и не знаю, как бы это восприняли до вторжения, если много возмущений было даже после реального начала войны.
"повністю припинити рух через перешийок", по-моему, мало что дало бы. Минирование могла провести армия и самостоятельно, без полит. руководства и, вроде как, оно было. По-моему, prodigy писал (сейчас не могу найти), что какой-то мост таки подорвали. Почему не подорвали остальные, не знаю. Вот с этим надо будет разбираться. Но это вряд ли вина президента. В условиях реального вторжения это уже точно прерогатива военных и в пределах их полномочий.
Но согласен, время перед началом войны сложное, тут всё на грани фола, вопросы есть и надо разбираться.
Стоит ещё и учесть, что Зеленский наверняка знал состояние и силы нашей армии, её вооружение и понимал, что противник заметно сильнее. Вспомните, как все западные "эксперты" давали нам от 3 дней до недели. И ещё Зеленский помнил ситуацию весны 2021, когда тоже около нашей границы проводились учения и были сосредоточены значительные силы и предупреждения об опасности были и тогда. Но вторжение не произошло. Обошлось. Мог надеяться, что обойдётся и в этот раз.
Поймите меня правильно. Я всё это говорю не для того, чтобы просто защитить его. Я только против огульного осуждения, без серьёзного анализа и разбирательства.

Но когда сейчас его обвиняют даже в том, что он пытается добиться принятия в НАТО или других надёжных гарантий и объясняют это тем, что ему это надо для выборов... Может, и надо. Но что, Украине это не нужно?
Понятно, что на главнокомандующего, проигрывающего войну, списываются все грехи и сыпятся все шишки. Так было всегда. И мы не исключение. Но хотя бы на относительно серьёзном форуме я ожидал большей объективности. Но здесь собрались его ярые противники, которые обвиняют его даже во вполне правильных действиях, которые, к сожалению, не приносят победу.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 07:10

freeze, prodigy
Мои соболезнования Одессе.
Вас не зацепило?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 07:14

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Рыжего опять понесло...

❗️Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів – Трамп.

росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп.

❗️Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому – Трамп.

Перемовини США та рф пройшли дуже добре, росіяни хочуть завершення війни, – Трамп.

❗️Зеленський не знає де половина грошей, які дали США, – Трамп.

❗️Україна доведеться платити, або пояснити, куди поділися наші гроші, – Трамп.

❗️ Зеленський – абсолютно некомпетентний президент, робить безглузді заяви, і його керівництво дозволило війні продовжуватися, – Трамп.


Заявления очень жёсткие и недипломантичные. Кроме того искажаются факты, как будто Зеленский начал эту войну. А русские миролюбивы, могли разрушить Киев, но не разрушили. Это подтверждает мои предположения, что на него давят бетонной плитой подписать капитуляцию на кабальных условиях или уйти в отставку.

Когда то давно я писал что сейчас (в смысле тогда) ещё можно было уйти "по состоянию здоровья" и уехать в теплую страну. Сейчас это будет гораздо унизительнее и не каждая страна его примет. Больше не будет коллективных фото с мировыми лидерами. Трамп его умножил на ноль.

В каком то смысле нас ( Украину, а возможно и Европу) предали. О том что помощь не будет вечной я тоже писал. Конечно предположить, что президент США станет на сторону Путина и будет нести его нарративы я не мог.

Что будет далее, либо Зеленский уйдет и нам дадут провести выборы, тогда уже новый президент подпишет хз что. Либо дойдет до того, что ничья подпись будет уже не нужна.

В теории возможен и 3й вариант - поставят кого то лояльного к трампу и сопротивление продолжиться, но тогда трампу придется переобуться в прыжке. Что конечно фантастика.

Гораздо больше его интересуют русские нефтяные скважины, куда предложили вернуться американскому капиталу. С автоматическим снятием нефтяных санкций конечно. Что мы увидим в ближайшее время независимо от результатов "мирных капитуляций"
Politico: Россия и США рассматривают совместные арктические энергетические проекты после переговоров в Саудовской Аравии.

▪️Первая встреча с момента сенсационного звонка Дональда Трампа и Владимира Путина возвращает совместные проекты по добыче углеводородов на повестку дня — пока Украина наблюдает со стороны.

▪️Россия и США обсудили возможное сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике на встрече в Саудовской Аравии в среду, сообщил POLITICO один из ведущих российских переговорщиков.

▪️Кирилл Дмитриев, возглавляющий государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сказал, что экономические разговоры были в общих чертах, но две стороны обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества».

▪️«Это была скорее общая дискуссия — возможно, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал Дмитриев по телефону, когда он садился на рейс домой после переговоров в Эр-Рияде.

▪️Трамп стремится расширить американское влияние в Арктике, неоднократно задумываясь о приобретении Гренландии у Дании, и отказался исключить возможность использования военной силы или экономического принуждения для захвата контроля над массивным островом с его огромными минеральными богатствами и ключевым стратегическим положением.

▪️Американская нефтяная компания ExxonMobil сотрудничала с российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» для разведки углеводородов в высоких широтах Арктики, но отказалась от участия в проекте в 2018 году после введения западных санкций.
колись я говорив, що все це схоже на казочку про соломяного бичка.
Соломяний бичок ми а впійманий ведмідь росія.
Правда я тоді думав, що ведмедя пустять на фарш і забув що в цій казочці є і інший варіант закінчення- де ведмідь одкупився бортями з медом.
Воно звичайно не приємно знати, що ми не захисник демократії а наживка, щоб витянути гроші з росії і європи но...
Пора собі в тому чесно признатись.
P/s а Зеленський таких наїздів ол Трампа теж не заслуговує... єдина його недолік це некомпетентність, що б там хто не закидав про корупцію це порожня балаканина.
На який варіант іншого розвитку подій можно було очікувати?
коли хлопчик- піонер сідає за стіл в казіно, грати в покер з старими професійними каталами, та й іще грати не на свої...
то результат закономірний.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 07:17

ЛАД

Поймите меня правильно. Я всё это говорю не для того, чтобы просто защитить его.


Я теж не прихильник звинувачувати у всьому Зеленського. Навіть прорахунки команди не завжди відфутболюю йому , бо і влада його не безмежна, і можливості керувати і контролювати команду - теж.

Но здесь собрались его ярые противники, которые обвиняют его даже во вполне правильных действиях, которые, к сожалению, не приносят победу.


Особиста пасивність найкраще виправдовується «не такою владою». Знову ж, коли критикує бізнес, який зціпивши зуби тягне економічний фронт - зрозуміти якось можна. Бо прорахунки влади чудово відчуваються на успішності бізнесу., Коли бездєлугі - оце вже важко зрозуміти . Або не бєздєдугі, а хитрозроблені-оптимізовані по самі вуха: ні копійки фронту, все під себе.


прапору-продавцу ворованного керосина


Барабан, нещодавно дізнався, що в USAF на Апачі командир - лейтенант, а другий пілот - сержант. Оце рівень довіри!
Твої думки про прапора мають рацію: десь саме в цей час виплавляють за Уралом корпус для КАБа по Дніпру. Поки дніпровський мурло- лейтенант розказує тут, як Холява в 70 повинен з поясом шахіда захищати його. І ти логічно (хоч і in vain) мрієш, щоб якийсь прапор в кацапській армії викусив конденсатори КМ з дорогоцінними металами, замінив заліпухою, і фАБ з такою платою управлянні вильнув, не розматавши твоє гніздечко на 200+ квадратних метрів, яке ти не хочеш обороняти,
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 лют, 2025 08:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 07:47

  Banderlog написав:.........
колись я говорив, що все це схоже на казочку про соломяного бичка.
Соломяний бичок ми а впійманий ведмідь росія.
Правда я тоді думав, що ведмедя пустять на фарш і забув що в цій казочці є і інший варіант закінчення- де ведмідь одкупився бортями з медом.
Воно звичайно не приємно знати, що ми не захисник демократії а наживка, щоб витянути гроші з росії і європи но...
Пора собі в тому чесно признатись.
P/s а Зеленський таких наїздів ол Трампа теж не заслуговує... єдина його недолік це некомпетентність, що б там хто не закидав про корупцію це порожня балаканина.
На який варіант іншого розвитку подій можно було очікувати?
коли хлопчик- піонер сідає за стіл в казіно, грати в покер з старими професійними каталами, та й іще грати не на свої...
то результат закономірний.

Исходя из выделенного, можно сделать вывод, что любой, самый опытный игрок с нашей стороны ничего бы не изменил. Ничего не сделаешь, когда играешь с противником, который играет краплёными картами и на руках все козыри. Остаётся надеяться, что у третьего игрока найдётся мужества схватить шулера за руку и поменять колоду.
В совместном заявлении лидеры четырех политических групп, представляющих большинство избранных членов Европейского парламента (правые, левые, зеленые и центр), утверждают, что Европа больше не может «зависеть» от Соединенных Штатов.
https://www.lemonde.fr/international/live/2025/02/18/en-direct-guerre-en-ukraine-donald-trump-se-dit-totalement-favorable-a-la-presence-de-troupes-europeennes-de-maintien-de-la-paix_6549023_3210.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 07:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина под массированным ударом дронов, в Одессе пожары
Обновлено в 01:40: Россияне нанесли массированный удар по густонаселенному району Одессы, сообщает Труханов. В результате атаки отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение в большой части домов. Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На месте разворачивают оперативный штаб.

Это явно к РПВ ...

А, скорее всего, рашисты так отпраздновали переговоры в ОАЭ
pesikot
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