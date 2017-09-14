Додано: Сер 19 лют, 2025 04:06

Xenon написав: Рыжего опять понесло...



❗️Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів – Трамп.



росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп.



❗️Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому – Трамп.



Перемовини США та рф пройшли дуже добре, росіяни хочуть завершення війни, – Трамп.



❗️Зеленський не знає де половина грошей, які дали США, – Трамп.



❗️Україна доведеться платити, або пояснити, куди поділися наші гроші, – Трамп.



❗️ Зеленський – абсолютно некомпетентний президент, робить безглузді заяви, і його керівництво дозволило війні продовжуватися, – Трамп.

Рыжего опять понесло...

Politico: Россия и США рассматривают совместные арктические энергетические проекты после переговоров в Саудовской Аравии.



▪️Первая встреча с момента сенсационного звонка Дональда Трампа и Владимира Путина возвращает совместные проекты по добыче углеводородов на повестку дня — пока Украина наблюдает со стороны.



▪️Россия и США обсудили возможное сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике на встрече в Саудовской Аравии в среду, сообщил POLITICO один из ведущих российских переговорщиков.



▪️Кирилл Дмитриев, возглавляющий государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сказал, что экономические разговоры были в общих чертах, но две стороны обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества».



▪️«Это была скорее общая дискуссия — возможно, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал Дмитриев по телефону, когда он садился на рейс домой после переговоров в Эр-Рияде.



▪️Трамп стремится расширить американское влияние в Арктике, неоднократно задумываясь о приобретении Гренландии у Дании, и отказался исключить возможность использования военной силы или экономического принуждения для захвата контроля над массивным островом с его огромными минеральными богатствами и ключевым стратегическим положением.



▪️Американская нефтяная компания ExxonMobil сотрудничала с российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» для разведки углеводородов в высоких широтах Арктики, но отказалась от участия в проекте в 2018 году после введения западных санкций.

Заявления очень жёсткие и недипломантичные. Кроме того искажаются факты, как будто Зеленский начал эту войну. А русские миролюбивы, могли разрушить Киев, но не разрушили. Это подтверждает мои предположения, что на него давят бетонной плитой подписать капитуляцию на кабальных условиях или уйти в отставку.Когда то давно я писал что сейчас (в смысле тогда) ещё можно было уйти "по состоянию здоровья" и уехать в теплую страну. Сейчас это будет гораздо унизительнее и не каждая страна его примет. Больше не будет коллективных фото с мировыми лидерами. Трамп его умножил на ноль.В каком то смысле нас ( Украину, а возможно и Европу) предали. О том что помощь не будет вечной я тоже писал. Конечно предположить, что президент США станет на сторону Путина и будет нести его нарративы я не мог.Что будет далее, либо Зеленский уйдет и нам дадут провести выборы, тогда уже новый президент подпишет хз что. Либо дойдет до того, что ничья подпись будет уже не нужна.В теории возможен и 3й вариант - поставят кого то лояльного к трампу и сопротивление продолжиться, но тогда трампу придется переобуться в прыжке. Что конечно фантастика.Гораздо больше его интересуют русские нефтяные скважины, куда предложили вернуться американскому капиталу. С автоматическим снятием нефтяных санкций конечно. Что мы увидим в ближайшее время независимо от результатов "мирных капитуляций"