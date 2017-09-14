RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12763127641276512766

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 07:55

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
колись я говорив, що все це схоже на казочку про соломяного бичка.
Соломяний бичок ми а впійманий ведмідь росія.
Правда я тоді думав, що ведмедя пустять на фарш і забув що в цій казочці є і інший варіант закінчення- де ведмідь одкупився бортями з медом.
Воно звичайно не приємно знати, що ми не захисник демократії а наживка, щоб витянути гроші з росії і європи но...
Пора собі в тому чесно признатись.
P/s а Зеленський таких наїздів ол Трампа теж не заслуговує... єдина його недолік це некомпетентність, що б там хто не закидав про корупцію це порожня балаканина.
На який варіант іншого розвитку подій можно було очікувати?
коли хлопчик- піонер сідає за стіл в казіно, грати в покер з старими професійними каталами, та й іще грати не на свої...
то результат закономірний.

Исходя из выделенного, можно сделать вывод, что любой, самый опытный игрок с нашей стороны ничего бы не изменил. Ничего не сделаешь, когда играешь с противником, который играет краплёными картами и на руках все козыри. Остаётся надеяться, что у третьего игрока найдётся мужества схватить шулера за руку и поменять колоду.
В совместном заявлении лидеры четырех политических групп, представляющих большинство избранных членов Европейского парламента (правые, левые, зеленые и центр), утверждают, что Европа больше не может «зависеть» от Соединенных Штатов.
https://www.lemonde.fr/international/live/2025/02/18/en-direct-guerre-en-ukraine-donald-trump-se-dit-totalement-favorable-a-la-presence-de-troupes-europeennes-de-maintien-de-la-paix_6549023_3210.html


Добрий ранок .
Всім Здоров,я .

.....ні трохи не так .... сіли грати у карти втрьох , але двоє дають друг другу знаки з якої карти треба заходити щоб третій програв ....

Фрііз , Пролоджи ,як ВИ ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:02

  Hotab написав:............
........ Знову ж, коли критикує бізнес, який зціпивши зуби тягне економічний фронт - зрозуміти якось можна. Бо прорахунки влади чудово відчуваються на успішності бізнесу., ......

К вопросу о нашем украинском бизнесе.
Фонд госимущества продал Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения.

Стартовая цена лота составила более 1,5 млн грн. В состав единого имущественного комплекса института, расположенного по адресу: пр. Героев Харькова, 151 (недалеко от станции метро "Защитников Украины"), входят здания, склад, гараж, машины, оборудование и инвентарь на площади почти 0,5 гектара.

"Укргипротяжмаш" занимался созданием проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и техническое переоснащение предприятий транспортного машиностроения, а также тяжелого машиностроения. Институт был создан в январе 1928 года и был ведущей организацией по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.

По проектах института в Украине построены крупнейшие машиностроительные заводы: Новокраматорский машзавод, "Энергомашспецсталь", "Азовмаш" в Мариуполе, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и "Турбоатом". Также Институт принимал участие в реконструкции и техническом переоснащении ОАО "Днепровагонмаш", "Нововолынского литейного завода", "Украинской Литейной Компании", "Днепротяжмаша", "Харьковского подшипникового завода", "Світла шахтаря" и др.
.......
В результате торгов Институт купило харьковское ООО "СТИФ-СЕРВИС" (Артур Матевосян, Седрак Бароян) за 15 050 000 гривен. Предприятие, согласно данным Уoucontrol, в 2019 году снабжало медицинские изделия харьковским поликлиникам. Матевосян также руководит и является основателем многих аптек в Харькове.
https://2day.kh.ua/ru/kharkow/v-kharkove-prodali-institut-kotoryy-proektirovali-krupnye-zavody
Равноценная замена. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32955
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:02

  Hotab написав:............
........ Знову ж, коли критикує бізнес, який зціпивши зуби тягне економічний фронт - зрозуміти якось можна. Бо прорахунки влади чудово відчуваються на успішності бізнесу., ......

К вопросу о нашем украинском бизнесе.
Фонд госимущества продал Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения.

Стартовая цена лота составила более 1,5 млн грн. В состав единого имущественного комплекса института, расположенного по адресу: пр. Героев Харькова, 151 (недалеко от станции метро "Защитников Украины"), входят здания, склад, гараж, машины, оборудование и инвентарь на площади почти 0,5 гектара.

"Укргипротяжмаш" занимался созданием проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и техническое переоснащение предприятий транспортного машиностроения, а также тяжелого машиностроения. Институт был создан в январе 1928 года и был ведущей организацией по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.

По проектах института в Украине построены крупнейшие машиностроительные заводы: Новокраматорский машзавод, "Энергомашспецсталь", "Азовмаш" в Мариуполе, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и "Турбоатом". Также Институт принимал участие в реконструкции и техническом переоснащении ОАО "Днепровагонмаш", "Нововолынского литейного завода", "Украинской Литейной Компании", "Днепротяжмаша", "Харьковского подшипникового завода", "Світла шахтаря" и др.
.......
В результате торгов Институт купило харьковское ООО "СТИФ-СЕРВИС" (Артур Матевосян, Седрак Бароян) за 15 050 000 гривен. Предприятие, согласно данным Уoucontrol, в 2019 году снабжало медицинские изделия харьковским поликлиникам. Матевосян также руководит и является основателем многих аптек в Харькове.
https://2day.kh.ua/ru/kharkow/v-kharkove-prodali-institut-kotoryy-proektirovali-krupnye-zavody
Равноценная замена. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32955
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:06

  холява написав:
  ЛАД написав:.......
Ничего не сделаешь, когда играешь с противником, который играет краплёными картами и на руках все козыри. Остаётся надеяться, что у третьего игрока найдётся мужества схватить шулера за руку и поменять колоду.
В совместном заявлении лидеры четырех политических групп, представляющих большинство избранных членов Европейского парламента (правые, левые, зеленые и центр), утверждают, что Европа больше не может «зависеть» от Соединенных Штатов.
https://www.lemonde.fr/international/live/2025/02/18/en-direct-guerre-en-ukraine-donald-trump-se-dit-totalement-favorable-a-la-presence-de-troupes-europeennes-de-maintien-de-la-paix_6549023_3210.html


Добрий ранок .
Всім Здоров,я .

.....ні трохи не так .... сіли грати у карти втрьох , але двоє дають друг другу знаки з якої карти треба заходити щоб третій програв ....

Фрііз , Пролоджи ,як ВИ ?

В качестве третьего я имел ввиду не РФ, а Европу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32955
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:16

ЛАД

поки я бачу що грають за столом РФ ...США...Європа ...
декого навіть за стол не пустили
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 12763127641276512766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86575
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260633
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906674
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4610)
19.02.2025 07:04
Ринок ОВДП (7544)
19.02.2025 00:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.