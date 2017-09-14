Banderlog написав:......... колись я говорив, що все це схоже на казочку про соломяного бичка. Соломяний бичок ми а впійманий ведмідь росія. Правда я тоді думав, що ведмедя пустять на фарш і забув що в цій казочці є і інший варіант закінчення- де ведмідь одкупився бортями з медом. Воно звичайно не приємно знати, що ми не захисник демократії а наживка, щоб витянути гроші з росії і європи но... Пора собі в тому чесно признатись. P/s а Зеленський таких наїздів ол Трампа теж не заслуговує... єдина його недолік це некомпетентність, що б там хто не закидав про корупцію це порожня балаканина. На який варіант іншого розвитку подій можно було очікувати? коли хлопчик- піонер сідає за стіл в казіно, грати в покер з старими професійними каталами, та й іще грати не на свої... то результат закономірний.
Исходя из выделенного, можно сделать вывод, что любой, самый опытный игрок с нашей стороны ничего бы не изменил. Ничего не сделаешь, когда играешь с противником, который играет краплёными картами и на руках все козыри. Остаётся надеяться, что у третьего игрока найдётся мужества схватить шулера за руку и поменять колоду.
В совместном заявлении лидеры четырех политических групп, представляющих большинство избранных членов Европейского парламента (правые, левые, зеленые и центр), утверждают, что Европа больше не может «зависеть» от Соединенных Штатов.
Hotab написав:............ ........ Знову ж, коли критикує бізнес, який зціпивши зуби тягне економічний фронт - зрозуміти якось можна. Бо прорахунки влади чудово відчуваються на успішності бізнесу., ......
К вопросу о нашем украинском бизнесе.
Фонд госимущества продал Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения.
Стартовая цена лота составила более 1,5 млн грн. В состав единого имущественного комплекса института, расположенного по адресу: пр. Героев Харькова, 151 (недалеко от станции метро "Защитников Украины"), входят здания, склад, гараж, машины, оборудование и инвентарь на площади почти 0,5 гектара.
"Укргипротяжмаш" занимался созданием проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и техническое переоснащение предприятий транспортного машиностроения, а также тяжелого машиностроения. Институт был создан в январе 1928 года и был ведущей организацией по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.
По проектах института в Украине построены крупнейшие машиностроительные заводы: Новокраматорский машзавод, "Энергомашспецсталь", "Азовмаш" в Мариуполе, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и "Турбоатом". Также Институт принимал участие в реконструкции и техническом переоснащении ОАО "Днепровагонмаш", "Нововолынского литейного завода", "Украинской Литейной Компании", "Днепротяжмаша", "Харьковского подшипникового завода", "Світла шахтаря" и др. ....... В результате торгов Институт купило харьковское ООО "СТИФ-СЕРВИС" (Артур Матевосян, Седрак Бароян) за 15 050 000 гривен. Предприятие, согласно данным Уoucontrol, в 2019 году снабжало медицинские изделия харьковским поликлиникам. Матевосян также руководит и является основателем многих аптек в Харькове.
Hotab написав:............ ........ Знову ж, коли критикує бізнес, який зціпивши зуби тягне економічний фронт - зрозуміти якось можна. Бо прорахунки влади чудово відчуваються на успішності бізнесу., ......
К вопросу о нашем украинском бизнесе.
Фонд госимущества продал Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения.
Стартовая цена лота составила более 1,5 млн грн. В состав единого имущественного комплекса института, расположенного по адресу: пр. Героев Харькова, 151 (недалеко от станции метро "Защитников Украины"), входят здания, склад, гараж, машины, оборудование и инвентарь на площади почти 0,5 гектара.
"Укргипротяжмаш" занимался созданием проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и техническое переоснащение предприятий транспортного машиностроения, а также тяжелого машиностроения. Институт был создан в январе 1928 года и был ведущей организацией по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.
По проектах института в Украине построены крупнейшие машиностроительные заводы: Новокраматорский машзавод, "Энергомашспецсталь", "Азовмаш" в Мариуполе, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и "Турбоатом". Также Институт принимал участие в реконструкции и техническом переоснащении ОАО "Днепровагонмаш", "Нововолынского литейного завода", "Украинской Литейной Компании", "Днепротяжмаша", "Харьковского подшипникового завода", "Світла шахтаря" и др. ....... В результате торгов Институт купило харьковское ООО "СТИФ-СЕРВИС" (Артур Матевосян, Седрак Бароян) за 15 050 000 гривен. Предприятие, согласно данным Уoucontrol, в 2019 году снабжало медицинские изделия харьковским поликлиникам. Матевосян также руководит и является основателем многих аптек в Харькове.
ЛАД написав:....... Ничего не сделаешь, когда играешь с противником, который играет краплёными картами и на руках все козыри. Остаётся надеяться, что у третьего игрока найдётся мужества схватить шулера за руку и поменять колоду.
В совместном заявлении лидеры четырех политических групп, представляющих большинство избранных членов Европейского парламента (правые, левые, зеленые и центр), утверждают, что Европа больше не может «зависеть» от Соединенных Штатов.