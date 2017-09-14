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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12764127651276612767>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 07:55

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
колись я говорив, що все це схоже на казочку про соломяного бичка.
Соломяний бичок ми а впійманий ведмідь росія.
Правда я тоді думав, що ведмедя пустять на фарш і забув що в цій казочці є і інший варіант закінчення- де ведмідь одкупився бортями з медом.
Воно звичайно не приємно знати, що ми не захисник демократії а наживка, щоб витянути гроші з росії і європи но...
Пора собі в тому чесно признатись.
P/s а Зеленський таких наїздів ол Трампа теж не заслуговує... єдина його недолік це некомпетентність, що б там хто не закидав про корупцію це порожня балаканина.
На який варіант іншого розвитку подій можно було очікувати?
коли хлопчик- піонер сідає за стіл в казіно, грати в покер з старими професійними каталами, та й іще грати не на свої...
то результат закономірний.

Исходя из выделенного, можно сделать вывод, что любой, самый опытный игрок с нашей стороны ничего бы не изменил. Ничего не сделаешь, когда играешь с противником, который играет краплёными картами и на руках все козыри. Остаётся надеяться, что у третьего игрока найдётся мужества схватить шулера за руку и поменять колоду.
В совместном заявлении лидеры четырех политических групп, представляющих большинство избранных членов Европейского парламента (правые, левые, зеленые и центр), утверждают, что Европа больше не может «зависеть» от Соединенных Штатов.
https://www.lemonde.fr/international/live/2025/02/18/en-direct-guerre-en-ukraine-donald-trump-se-dit-totalement-favorable-a-la-presence-de-troupes-europeennes-de-maintien-de-la-paix_6549023_3210.html


Добрий ранок .
Всім Здоров,я .

.....ні трохи не так .... сіли грати у карти втрьох , але двоє дають друг другу знаки з якої карти треба заходити щоб третій програв ....

Фрііз , Пролоджи ,як ВИ ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:02

  Hotab написав:............
........ Знову ж, коли критикує бізнес, який зціпивши зуби тягне економічний фронт - зрозуміти якось можна. Бо прорахунки влади чудово відчуваються на успішності бізнесу., ......

К вопросу о нашем украинском бизнесе.
Фонд госимущества продал Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения.

Стартовая цена лота составила более 1,5 млн грн. В состав единого имущественного комплекса института, расположенного по адресу: пр. Героев Харькова, 151 (недалеко от станции метро "Защитников Украины"), входят здания, склад, гараж, машины, оборудование и инвентарь на площади почти 0,5 гектара.

"Укргипротяжмаш" занимался созданием проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и техническое переоснащение предприятий транспортного машиностроения, а также тяжелого машиностроения. Институт был создан в январе 1928 года и был ведущей организацией по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.

По проектах института в Украине построены крупнейшие машиностроительные заводы: Новокраматорский машзавод, "Энергомашспецсталь", "Азовмаш" в Мариуполе, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и "Турбоатом". Также Институт принимал участие в реконструкции и техническом переоснащении ОАО "Днепровагонмаш", "Нововолынского литейного завода", "Украинской Литейной Компании", "Днепротяжмаша", "Харьковского подшипникового завода", "Світла шахтаря" и др.
.......
В результате торгов Институт купило харьковское ООО "СТИФ-СЕРВИС" (Артур Матевосян, Седрак Бароян) за 15 050 000 гривен. Предприятие, согласно данным Уoucontrol, в 2019 году снабжало медицинские изделия харьковским поликлиникам. Матевосян также руководит и является основателем многих аптек в Харькове.
https://2day.kh.ua/ru/kharkow/v-kharkove-prodali-institut-kotoryy-proektirovali-krupnye-zavody
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:02

  Hotab написав:............
........ Знову ж, коли критикує бізнес, який зціпивши зуби тягне економічний фронт - зрозуміти якось можна. Бо прорахунки влади чудово відчуваються на успішності бізнесу., ......

К вопросу о нашем украинском бизнесе.
Фонд госимущества продал Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения.

Стартовая цена лота составила более 1,5 млн грн. В состав единого имущественного комплекса института, расположенного по адресу: пр. Героев Харькова, 151 (недалеко от станции метро "Защитников Украины"), входят здания, склад, гараж, машины, оборудование и инвентарь на площади почти 0,5 гектара.

"Укргипротяжмаш" занимался созданием проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и техническое переоснащение предприятий транспортного машиностроения, а также тяжелого машиностроения. Институт был создан в январе 1928 года и был ведущей организацией по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.

По проектах института в Украине построены крупнейшие машиностроительные заводы: Новокраматорский машзавод, "Энергомашспецсталь", "Азовмаш" в Мариуполе, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и "Турбоатом". Также Институт принимал участие в реконструкции и техническом переоснащении ОАО "Днепровагонмаш", "Нововолынского литейного завода", "Украинской Литейной Компании", "Днепротяжмаша", "Харьковского подшипникового завода", "Світла шахтаря" и др.
.......
В результате торгов Институт купило харьковское ООО "СТИФ-СЕРВИС" (Артур Матевосян, Седрак Бароян) за 15 050 000 гривен. Предприятие, согласно данным Уoucontrol, в 2019 году снабжало медицинские изделия харьковским поликлиникам. Матевосян также руководит и является основателем многих аптек в Харькове.
https://2day.kh.ua/ru/kharkow/v-kharkove-prodali-institut-kotoryy-proektirovali-krupnye-zavody
Равноценная замена. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:06

  холява написав:
  ЛАД написав:.......
Ничего не сделаешь, когда играешь с противником, который играет краплёными картами и на руках все козыри. Остаётся надеяться, что у третьего игрока найдётся мужества схватить шулера за руку и поменять колоду.
В совместном заявлении лидеры четырех политических групп, представляющих большинство избранных членов Европейского парламента (правые, левые, зеленые и центр), утверждают, что Европа больше не может «зависеть» от Соединенных Штатов.
https://www.lemonde.fr/international/live/2025/02/18/en-direct-guerre-en-ukraine-donald-trump-se-dit-totalement-favorable-a-la-presence-de-troupes-europeennes-de-maintien-de-la-paix_6549023_3210.html


Добрий ранок .
Всім Здоров,я .

.....ні трохи не так .... сіли грати у карти втрьох , але двоє дають друг другу знаки з якої карти треба заходити щоб третій програв ....

Фрііз , Пролоджи ,як ВИ ?

В качестве третьего я имел ввиду не РФ, а Европу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:16

ЛАД

поки я бачу що грають за столом РФ ...США...Європа ...
декого навіть за стол не пустили
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:Xenon
росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп
блять а полирпеня зачем разрушили?
"Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины", - констатировал Лавров
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:43

  холява написав:ЛАД

поки я бачу що грають за столом РФ ...США...Європа ...
декого навіть за стол не пустили

В Эр-Рияде из четырёх были только двое.
Европу тоже не пустили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:59

«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку».
.....
Как он часто делает, г-н Трамп приправил свои комментарии многочисленными ложными утверждениями. Среди них он сказал, что Соединенные Штаты предоставили Украине в три раза больше помощи с начала войны, чем Европа. Фактически, по данным Кильского института мировой экономики, Европа выделила $138 млрд по сравнению с $119 млрд из Соединенных Штатов.

Он также оклеветал президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов». На самом деле рейтинг одобрения г-на Зеленского упал с некогда заоблачных высот, но всего лишь до примерно 50 процентов — не сильно отличаясь от рейтинга г-на Трампа.

Г-н Трамп также согласился с российским тезисом о том, что Украина должна провести новые выборы, чтобы сыграть свою роль в переговорах. «Да, я бы сказал, что когда они хотят место за столом, можно сказать, что люди должны — разве не должны люди Украины сказать, типа, знаете, у нас давно не было выборов?» — сказал он. «Это не дело России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран».
.........
«Одни из самых позорных комментариев, произнесенных президентом за всю мою жизнь», — написал в сети Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне . «Трамп встает на сторону агрессора, обвиняя жертву. В Кремле, должно быть, прыгают от радости».
https://www.nytimes.com/2025/02/18/us/politics/trump-russia-putin.html
ЭР-РИЯД/ВАШИНГТОН, 18 февраля (Рейтер) - США и Россия во вторник договорились восстановить нормальное функционирование дипломатических миссий друг друга, заявил госсекретарь Марко Рубио после переговоров высокопоставленных официальных лиц США и России в Саудовской Аравии .
Этот шаг, по-видимому, свидетельствует о существенном смягчении ограничений в отношении российских дипломатических миссий в Соединенных Штатах, введенных предыдущими администрациями США в связи с вторжением Москвы на Украину и другими действиями России.
https://www.reuters.com/world/us-russia-agree-restore-diplomatic-missions-first-step-ukraine-war-talks-2025-02-18/
У меня не было больших иллюзий в отношении Запада, вообще, и Трампа, в частности. Но, честно говоря, такого не ожидал.
Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:09

  Wirująświatła написав:
В каком то смысле нас ( Украину, а возможно и Европу) предали. О том что помощь не будет вечной я тоже писал. Конечно предположить, что президент США станет на сторону Путина и будет нести его нарративы я не мог.

Что будет далее, либо Зеленский уйдет и нам дадут провести выборы, тогда уже новый президент подпишет хз что. Либо дойдет до того, что ничья подпись будет уже не нужна.

В теории возможен и 3й вариант - поставят кого то лояльного к трампу и сопротивление продолжиться, но тогда трампу придется переобуться в прыжке. Что конечно фантастика.

Гораздо больше его интересуют русские нефтяные скважины, куда предложили вернуться американскому капиталу. С автоматическим снятием нефтяных санкций конечно. Что мы увидим в ближайшее время независимо от результатов "мирных капитуляций"
Politico: Россия и США рассматривают совместные арктические энергетические проекты после переговоров в Саудовской Аравии.

▪️Первая встреча с момента сенсационного звонка Дональда Трампа и Владимира Путина возвращает совместные проекты по добыче углеводородов на повестку дня — пока Украина наблюдает со стороны.

▪️Россия и США обсудили возможное сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике на встрече в Саудовской Аравии в среду, сообщил POLITICO один из ведущих российских переговорщиков.

▪️Кирилл Дмитриев, возглавляющий государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сказал, что экономические разговоры были в общих чертах, но две стороны обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества».

▪️«Это была скорее общая дискуссия — возможно, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал Дмитриев по телефону, когда он садился на рейс домой после переговоров в Эр-Рияде.

▪️Трамп стремится расширить американское влияние в Арктике, неоднократно задумываясь о приобретении Гренландии у Дании, и отказался исключить возможность использования военной силы или экономического принуждения для захвата контроля над массивным островом с его огромными минеральными богатствами и ключевым стратегическим положением.

▪️Американская нефтяная компания ExxonMobil сотрудничала с российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» для разведки углеводородов в высоких широтах Арктики, но отказалась от участия в проекте в 2018 году после введения западных санкций.

Зрадили. Точніше - продали.

Трамп викатив пропозиції обом - Європі та рфії.
Пропозиції поступитися в .... Арктиці.
Європі -- через Гренландію.

Європа показала і показує поки півруки, а не Гренландію.
Рфія поки схоже пішла на поступки.

По суті можна глянути і під таким кутом --- Європа між Гренландією та Україною вибрала Гренландію.
Але з запевненнями не здати і Україну.
Тепер залишилась реалізація Європою цих запевнень.

А Трамп планує отримати від обох - від рфії доступ до Арктики, від Європи закупівлю озброєння.
Якщо Європа покаже півруки і з цього приводу Трампу, то він ще сильніше піде в напрямку погодження з пу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:16

  ЛАД написав:У меня не было больших иллюзий в отношении Запада, вообще, и Трампа, в частности.

7 години тому:
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж не «готується до відправки наземних військ» на фронт до України. Про це він сказав в інтерв’ю французьким регіональним газетам.
«Франція не готується відправляти на фронт сухопутні війська, що братимуть участь у конфлікті», – уточнив він.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 19573.html

2 травня 2024:
*Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist від 2 травня цього року допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією.
“Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було українське прохання, – чого сьогодні немає, – ми мали б правомірно поставити собі це питання (про введення військ в Україну, – ред.)”, – сказав Макрон.
https://lb.ua/news/2024/05/02/611336_ma ... viysk.html
detroytred
 
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