«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку».

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Как он часто делает, г-н Трамп приправил свои комментарии многочисленными ложными утверждениями. Среди них он сказал, что Соединенные Штаты предоставили Украине в три раза больше помощи с начала войны, чем Европа. Фактически, по данным Кильского института мировой экономики, Европа выделила $138 млрд по сравнению с $119 млрд из Соединенных Штатов.



Он также оклеветал президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов». На самом деле рейтинг одобрения г-на Зеленского упал с некогда заоблачных высот, но всего лишь до примерно 50 процентов — не сильно отличаясь от рейтинга г-на Трампа.



Г-н Трамп также согласился с российским тезисом о том, что Украина должна провести новые выборы, чтобы сыграть свою роль в переговорах. «Да, я бы сказал, что когда они хотят место за столом, можно сказать, что люди должны — разве не должны люди Украины сказать, типа, знаете, у нас давно не было выборов?» — сказал он. «Это не дело России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран».

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«Одни из самых позорных комментариев, произнесенных президентом за всю мою жизнь», — написал в сети Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне . «Трамп встает на сторону агрессора, обвиняя жертву. В Кремле, должно быть, прыгают от радости».