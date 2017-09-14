“Форум придуман, чтобы на нем общаться»
«Водка,,чтобы ее пить»
«Игры - чтобы быть в зависимости от них»
«Герыч - чтобы на нем сидеть».
Вот только с воинской обязанностью и налогами случился сбой.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 09:25
Виталя, доброе утро. Как спал?
“Форум придуман, чтобы на нем общаться»
«Водка,,чтобы ее пить»
«Игры - чтобы быть в зависимости от них»
«Герыч - чтобы на нем сидеть».
Вот только с воинской обязанностью и налогами случился сбой.
Додано: Сер 19 лют, 2025 09:40
Фриз, Сибарит я к вам цепляюсь?
хотаб у тебя деформированы общечеловеческие ценности. Например, разницы между "цеплянием" и обычным общением не видишь. И сам делишь людей на сорта, себя, Фриза, Сибарита относя к 1му, а "ухылянтов-политических обозревателей" ко 2му. Видишь ли форум как раз и создан для разного рода "обозревателей". Иди в пехоту, там обозревателей нет и все такие как ты хочешь. Но нет ты идёшь на форум. И т.д.
у тебя самого девиаций, как у собаки блох... Могу до вечера перечислять. Считаешь это большим достижением? подумай каково тем, кто находится рядом с тобой. На форуме можно добавить тебя в чс, по жизни (в блиндаже/казарме) крайне непросто. Вместо того, чтобы бороться со своими девиациями, ты тут лечишь ухылянтов. 3 года лечишь, хоть одного вылечил?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 09:45, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 19 лют, 2025 09:40
)))))))))))))
Оборжаться.
Цей Любарський практично навіть ті ж самі обороти використовує, що ... отой Чаплига. Особливо стосовно важелів впливу Трампа на Зе (що нічого він зробити Зе не може).
Тільки Чаплига десь на рік, місяць, тиждень раніше оцих всіх любарських тощо. Потім вони розстаскують від нього собі...
А також каласів, дерляйненів, зеленських, стармерів, трампів і т.д. Які, зрозуміло, не в нього беруть))), а вимушені робити так згідно умов.
Звичайно він не Ванга, але % потрапляннь в нього найвищий.
А Любарський тільки зараз прозрів, що варіант того, що Трамп збирається зістрибнути від війни та Європи, розглядався, як самий найвірогідний.
А от чи вдасться йому чи ні остаточно -- питання ще відкрите.
Додано: Сер 19 лют, 2025 09:47
Додано: Сер 19 лют, 2025 09:58
там і младосоціаліст-комсломолець Юга підтягнецця
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