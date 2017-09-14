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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12764127651276612767

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:25

Виталя, доброе утро. Как спал?

“Форум придуман, чтобы на нем общаться»
«Водка,,чтобы ее пить»
«Игры - чтобы быть в зависимости от них»
«Герыч - чтобы на нем сидеть».

Вот только с воинской обязанностью и налогами случился сбой.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:40

  Hotab написав:Може досить від бєзделія чіплятись до слів екс-військового лікаря у віці 70 років, чи розваленого війною майже 60-оічного Фріза, чи військового Сибаріта? (патамучта нє думайтє что ви на етай вєткє асобєнниє, особєнниє тут ми ухілянти)
Подресируй ухилянтів, їх тут повно, якщо хочеться так сильно.
Фриз, Сибарит я к вам цепляюсь?

хотаб у тебя деформированы общечеловеческие ценности. Например, разницы между "цеплянием" и обычным общением не видишь. И сам делишь людей на сорта, себя, Фриза, Сибарита относя к 1му, а "ухылянтов-политических обозревателей" ко 2му. Видишь ли форум как раз и создан для разного рода "обозревателей". Иди в пехоту, там обозревателей нет и все такие как ты хочешь. Но нет ты идёшь на форум. И т.д.

у тебя самого девиаций, как у собаки блох... Могу до вечера перечислять. Считаешь это большим достижением? подумай каково тем, кто находится рядом с тобой. На форуме можно добавить тебя в чс, по жизни (в блиндаже/казарме) крайне непросто. Вместо того, чтобы бороться со своими девиациями, ты тут лечишь ухылянтов. 3 года лечишь, хоть одного вылечил?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 09:45, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:40

  andrijk777 написав:
Дивитись з 1:10:00 по 1:22:00.
Дуже раджу подивитись ці 10хв., я повністю згідний цією оцінкою ситуації.

)))))))))))))
Оборжаться.

Цей Любарський практично навіть ті ж самі обороти використовує, що ... отой Чаплига. Особливо стосовно важелів впливу Трампа на Зе (що нічого він зробити Зе не може).
Тільки Чаплига десь на рік, місяць, тиждень раніше оцих всіх любарських тощо. Потім вони розстаскують від нього собі...
А також каласів, дерляйненів, зеленських, стармерів, трампів і т.д. Які, зрозуміло, не в нього беруть))), а вимушені робити так згідно умов.

Звичайно він не Ванга, але % потрапляннь в нього найвищий.

А Любарський тільки зараз прозрів, що варіант того, що Трамп збирається зістрибнути від війни та Європи, розглядався, як самий найвірогідний.
А от чи вдасться йому чи ні остаточно -- питання ще відкрите.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:47

  Hotab написав:Вот только с воинской обязанностью и налогами случился сбой.
ты ещё военком и налоговый инспектор) когда ребенок такое фантазирует это норма, а когда боевой лётчик это и есть инфантилизм, которого ты за собой не замечаешь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:56

  fox767676 написав:

на арійців не схожі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:58

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:СанСанич Мороз буде гетьманом
А Юля - прем'єром
вже все погодили

Цей герой на жаль загинув:
*Полтавщина провела у вічність Олександра Мороза, чиє життя обірвалося у сумському шпиталі.*
https://zmist.pl.ua/news/u-shpytali-pis ... ltavshhyny

А отому СанСаничу вже 80 років.

Юля працьовита конячка, витягне
А Сансанич чисто символічно, як визнання українцями помилок нульових коли зробили ставку на олігархію

там і младосоціаліст-комсломолець Юга підтягнецця
flyman
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