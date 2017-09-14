Додано: Сер 19 лют, 2025 09:40

Hotab написав: Може досить від бєзделія чіплятись до слів екс-військового лікаря у віці 70 років, чи розваленого війною майже 60-оічного Фріза, чи військового Сибаріта? (патамучта нє думайтє что ви на етай вєткє асобєнниє, особєнниє тут ми ухілянти)

Подресируй ухилянтів, їх тут повно, якщо хочеться так сильно. Може досить від бєзделія чіплятись до слів екс-військового лікаря у віці 70 років, чи розваленого війною майже 60-оічного Фріза, чи військового Сибаріта? (патамучта нє думайтє что ви на етай вєткє асобєнниє, особєнниє тут ми ухілянти)Подресируй ухилянтів, їх тут повно, якщо хочеться так сильно.

Фриз, Сибарит я к вам цепляюсь?хотаб у тебя деформированы общечеловеческие ценности. Например, разницы между "цеплянием" и обычным общением не видишь. И сам делишь людей на сорта, себя, Фриза, Сибарита относя к 1му, а "ухылянтов-политических обозревателей" ко 2му. Видишь ли форум как раз и создан для разного рода "обозревателей". Иди в пехоту, там обозревателей нет и все такие как ты хочешь. Но нет ты идёшь на форум. И т.д.у тебя самого девиаций, как у собаки блох... Могу до вечера перечислять. Считаешь это большим достижением? подумай каково тем, кто находится рядом с тобой. На форуме можно добавить тебя в чс, по жизни (в блиндаже/казарме) крайне непросто. Вместо того, чтобы бороться со своими девиациями, ты тут лечишь ухылянтов. 3 года лечишь, хоть одного вылечил?