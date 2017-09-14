andrijk777 написав: Дивитись з 1:10:00 по 1:22:00. Дуже раджу подивитись ці 10хв., я повністю згідний цією оцінкою ситуації.
))))))))))))) Оборжаться.
Цей Любарський практично навіть ті ж самі обороти використовує, що ... отой Чаплига. Особливо стосовно важелів впливу Трампа на Зе (що нічого він зробити Зе не може). Тільки Чаплига десь на рік, місяць, тиждень раніше оцих всіх любарських тощо. Потім вони розстаскують від нього собі... А також каласів, дерляйненів, зеленських, стармерів, трампів і т.д. Які, зрозуміло, не в нього беруть))), а вимушені робити так згідно умов.
Звичайно він не Ванга, але % потрапляннь в нього найвищий.
А Любарський тільки зараз прозрів, що варіант того, що Трамп збирається зістрибнути від війни та Європи, розглядався, як самий найвірогідний. А от чи вдасться йому чи ні остаточно -- питання ще відкрите.
Страна сопротивляется так как руководство руководит сопротивлением.
Руководство нічим не «руководіт». І само «руковлдство» якесь міфічне слово. Йди в армію, будеш сам «руководить». Можуть і взвод дати. ...
Ага - и приказы не "приказывает: "дали" взвод - и делай с ним шо хош - хоть картоху копий хоть дома строй. Если у вас там в армии так - а не снова прибрэхал для красного словца - понятно чего Конт Наступ таким вышел...
The New York Times: Поворот Трампа в сторону путинской России перечеркивает политику США, какой она была на протяжении многих поколений.
Автор статьи — главный корреспондент Белого дома, бывший шеф московского бюро и автор книг о президенте Трампе и президенте России Владимире Путине Питер Бейкер.
▪️Уже более 10 лет Запад снова противостоит Востоку в том, что многие называют новой холодной войной. Но с возвращением к власти президента Трампа создается впечатление, что Америка может перейти на другую сторону.
▪️Даже когда во вторник американские и российские переговорщики впервые после начала полномасштабного конфликта сели за стол переговоров, Трамп дал понять — он готов отказаться от союзников Америки, чтобы объединиться с президентом России Владимиром Путиным.
▪️По мнению Трампа, Россия не несет ответственности за конфликт, опустошивший ее соседа. Вместо этого он считает, что виновата Украина. Слушая во вторник беседу Трампа с журналистами, вы услышали версию реальности, которая была бы неузнаваема на месте в Украине и уж точно никогда не прозвучала бы из уст любого другого американского президента любой партии.
▪️По мнению Трампа, украинские лидеры сами виноваты в происходящем, поскольку не согласились сдать территорию, и поэтому, как он считает, они не заслуживают места за столом мирных переговоров, которые он только что начал с Путиным. «Вам не следовало этого начинать», — сказал Трамп, имея в виду украинских лидеров, которые, вообще-то, этого не начинали. «Вы могли бы заключить сделку».
▪️Он продолжил: «Сейчас у вас есть руководство, которое позволило развязать войну, которой вообще не должно было быть». И напротив, Трамп не произнес ни слова упрека в адрес Путина или России.
▪️Дональд Трамп находится в процессе осуществления одного из самых впечатляющих поворотов в американской внешней политике за последние несколько поколений, поворота на 180 градусов, который заставит друзей и врагов кардинально перестроиться.
▪️С момента окончания Второй мировой войны длинный парад американских президентов рассматривал сначала Советский Союз, а затем, после короткого и иллюзорного междуцарствия, его преемницу Россию как силу, с которой, по меньшей мере, следует быть осторожнее. Трамп делает все возможное, чтобы рассматривать ее как партнера в будущих совместных предприятиях.
▪️Он ясно дает понять, что Соединенные Штаты перестали изолировать Путина за его неспровоцированную агрессию против более слабого соседа и убийство сотен тысяч людей. Вместо этого Трамп, который всегда испытывал озадачивающую симпатию к Путину, хочет снова принять Россию в международный клуб и сделать ее одним из лучших друзей Америки
▪️«Это позорный разворот американской внешней политики, какой она была 80 лет», — говорит директор отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк, которая был помощником по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем.
▪️«На протяжении всей холодной войны США отказывались узаконить советское завоевание стран Балтии, и это придавало силы людям, борющимся за свою свободу… Теперь мы узакониваем агрессию для создания сфер влияния. Каждый американский президент за последние 80 лет выступил бы против заявления президента Трампа», — сказала Шейк.
▪️Он и его союзники считают, что расходы на оборону Европы слишком высоки, учитывая другие потребности. С этой точки зрения, достижение определенного соглашения с Москвой позволит США вернуть домой больше войск или направить ресурсы национальной безопасности на Китай, который они считают «самой большой угрозой».
▪️На встрече в Эр-Рияде не было ни одного украинского лидера, не говоря уже о других европейцах. Вместо этого, судя по всему, это была встреча двух крупных держав, которые делили между собой зоны господства, современный Венский конгресс или Ялтинская конференция.
▪️Трамп уже давно считает Путина своим соотечественником, сильным и «очень умным» игроком, чья попытка заставить Украину пойти на территориальные уступки была не чем иным, как «гениальностью». В его глазах Путин — человек, достойный восхищения и уважения, в отличие от лидеров традиционных союзников США, таких как Германия, Канада или Франция, к которым он относится с презрением.
▪️Очевидная вера Трампа в свою способность заключить сделку с Путиным приводит в замешательство ветеранов органов национальной безопасности, имевших дело с Россией на протяжении многих лет. «Мы должны разговаривать с ними так же, как разговаривали с советскими лидерами во время холодной войны… То есть вы им не доверяете», — говорит Селеста Уолландер, которая занималась вопросами России и Украины в качестве помощника министра обороны США.
▪️«Когда вы ведете переговоры, вы исходите из того, что они будут их нарушать. Вы пытаетесь найти совпадающие интересы, но признаете, что наши интересы в корне противоречат друг другу, и вы пытаетесь справиться с опасным противником, а не стать лучшими друзьями», — сказала Уолландер.
▪️Общаясь с журналистами во вторник, Трамп говорил так, будто он действительно считает другом Россию, а не Украину. «Россия хочет что-то сделать… Они хотят остановить дикое варварство», — сказал он
andrijk777 написав: Дивитись з 1:10:00 по 1:22:00. Дуже раджу подивитись ці 10хв., я повністю згідний цією оцінкою ситуації.
Коротко, якщо Трамп нас злиє то тільки по причині дій Зе. І знову все виводить нас на вибір 2019. Там ключ усіх негараздів і про**бів - і переростання війни у повномасштабну, і втрата Півдня, і втрата шансів на перемогу у 2022-23, і потужний контрнаступ, і....
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 19 лют, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
The Times: Трамп обвиняет Зеленского в развязывании конфликта с Россией.
▪️Президент Трамп завершил трудный день для Украины, ложно обвинив президента Зеленского в развязывании конфликта с Россией после того, как Киев был исключен из переговоров о прекращении противостояния.
▪️Слова Трампа повторили утверждение России, что Украина спровоцировала ее вторжение почти три года назад. Вслед за этим он присоединился к призыву России к Зеленскому провести выборы в рамках соглашения о прекращении огня. Это вызвало опасения, что Москва попытается манипулировать голосованием, чтобы установить кандидата, отвечающего ее интересам.
▪️Президент США сделал эти комментарии после того, как Москва исключила присутствие солдат НАТО на Украине как часть любой сделки по прекращению конфликта. Однако Россия все же взяла на себя обязательство провести переговоры на фоне резкой перезагрузки отношений с Америкой на их первых переговорах на высоком уровне после февраля 2022 года.
▪️После встречи в Саудовской Аравии Трампа спросили на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, поддержат ли США российское требование о проведении выборов на Украине в рамках соглашения о прекращении огня.
▪️В словах, которые встревожили украинское руководство, Трамп обвинил Зеленского в развязывании и затягивании конфликта и сильно преувеличил непопулярность президента Украины — его рейтинг одобрения составляет около 50%, а не 4%, как сказал Трамп.
▪️«Ну, у нас сложилась ситуация, когда на Украине не было выборов, когда на Украине действует военное положение, по сути, военное положение, когда рейтинг одобрения лидера Украины, мне неприятно это говорить, но у него рейтинг одобрения ниже 4%, а страна разнесена в клочья… Это не связано с Россией. Это то, что исходит от меня и исходит от многих других стран», — сказал Трамп.
▪️Трамп сказал, что он «разочарован» жалобами Зеленского на то, что Украину не пригласили на российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
▪️«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места. Ну, у них было место в течение трех лет и долгое время до этого… Это можно было уладить очень легко. Просто неопытный переговорщик мог бы уладить это много лет назад без, я думаю, без потери большого количества земли,…без потери жизней и без потери городов», — сказал Трамп.
▪️Трамп сказал, что хочет знать, куда ушли все деньги, выделенные США для Украины, и добавил: «Сегодня я услышал: «О, нас не пригласили». Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад. Вы никогда не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку».
▪️Он добавил: «Лично мне он [Зеленский] нравится. Он прекрасный. Но меня не волнуют личные качества. Мне важно, чтобы работа была сделана. Сейчас у вас есть руководство, которое позволило войне продолжаться».
▪️Ранее госсекретарь США Марко Рубио настаивал, что Украина не «отстранена» от процесса, несмотря на отсутствие места на переговорах в Саудовской Аравии. Он заявил, что без Киева не будет подписано ни одно окончательное соглашение.
▪️Однако основной канал мирных переговоров, похоже, проходит между США и Россией, поскольку администрация Трампа похоронила подход президента Байдена к изоляции Москвы.
▪️Рубио заявил, что, по его мнению, Россия «готова начать серьезный процесс, чтобы определить, как быстро и с помощью какого механизма можно положить конец этой войне».
▪️Он призвал к терпению, пока формируются группы для обсуждения «уступок всех сторон», которые потребуются для заключения сделки. «Практическая реальность такова, что придется обсуждать территорию и гарантии безопасности», — сказал он.
▪️Зеленский обвинил американских переговорщиков в стремлении решить будущее его страны, не посоветовавшись с Украиной. Отвечая на обвинения Киева, советник по национальной безопасности Майк Уолтц настаивал, что на данном этапе США ведут обычную «челночную дипломатию» между двумя воюющими сторонами.
▪️Министерство иностранных дел Франции сообщило, что Рубио проинформировал о переговорах в Саудовской Аравии нескольких ключевых европейских министров, в том числе министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии и главу внешнеполитического ведомства Евросоюза.