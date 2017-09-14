The New York Times: Поворот Трампа в сторону путинской России перечеркивает политику США, какой она была на протяжении многих поколений.Автор статьи — главный корреспондент Белого дома, бывший шеф московского бюро и автор книг о президенте Трампе и президенте России Владимире Путине Питер Бейкер.▪️Уже более 10 лет Запад снова противостоит Востоку в том, что многие называют новой холодной войной. Но с возвращением к власти президента Трампа создается впечатление, что Америка может перейти на другую сторону.▪️Даже когда во вторник американские и российские переговорщики впервые после начала полномасштабного конфликта сели за стол переговоров, Трамп дал понять — он готов отказаться от союзников Америки, чтобы объединиться с президентом России Владимиром Путиным.▪️По мнению Трампа, Россия не несет ответственности за конфликт, опустошивший ее соседа. Вместо этого он считает, что виновата Украина. Слушая во вторник беседу Трампа с журналистами, вы услышали версию реальности, которая была бы неузнаваема на месте в Украине и уж точно никогда не прозвучала бы из уст любого другого американского президента любой партии.▪️По мнению Трампа, украинские лидеры сами виноваты в происходящем, поскольку не согласились сдать территорию, и поэтому, как он считает, они не заслуживают места за столом мирных переговоров, которые он только что начал с Путиным. «Вам не следовало этого начинать», — сказал Трамп, имея в виду украинских лидеров, которые, вообще-то, этого не начинали. «Вы могли бы заключить сделку».▪️Он продолжил: «Сейчас у вас есть руководство, которое позволило развязать войну, которой вообще не должно было быть». И напротив, Трамп не произнес ни слова упрека в адрес Путина или России.▪️Дональд Трамп находится в процессе осуществления одного из самых впечатляющих поворотов в американской внешней политике за последние несколько поколений, поворота на 180 градусов, который заставит друзей и врагов кардинально перестроиться.▪️С момента окончания Второй мировой войны длинный парад американских президентов рассматривал сначала Советский Союз, а затем, после короткого и иллюзорного междуцарствия, его преемницу Россию как силу, с которой, по меньшей мере, следует быть осторожнее. Трамп делает все возможное, чтобы рассматривать ее как партнера в будущих совместных предприятиях.▪️Он ясно дает понять, что Соединенные Штаты перестали изолировать Путина за его неспровоцированную агрессию против более слабого соседа и убийство сотен тысяч людей. Вместо этого Трамп, который всегда испытывал озадачивающую симпатию к Путину, хочет снова принять Россию в международный клуб и сделать ее одним из лучших друзей Америки▪️«Это позорный разворот американской внешней политики, какой она была 80 лет», — говорит директор отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк, которая был помощником по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем.▪️«На протяжении всей холодной войны США отказывались узаконить советское завоевание стран Балтии, и это придавало силы людям, борющимся за свою свободу… Теперь мы узакониваем агрессию для создания сфер влияния. Каждый американский президент за последние 80 лет выступил бы против заявления президента Трампа», — сказала Шейк.▪️Для окружения Трампа «разворот» — это необходимая коррекция многолетней ошибочной политики.▪️Он и его союзники считают, что расходы на оборону Европы слишком высоки, учитывая другие потребности. С этой точки зрения, достижение определенного соглашения с Москвой позволит США вернуть домой больше войск или направить ресурсы национальной безопасности на Китай, который они считают «самой большой угрозой».▪️На встрече в Эр-Рияде не было ни одного украинского лидера, не говоря уже о других европейцах. Вместо этого, судя по всему, это была встреча двух крупных держав, которые делили между собой зоны господства, современный Венский конгресс или Ялтинская конференция.▪️Трамп уже давно считает Путина своим соотечественником, сильным и «очень умным» игроком, чья попытка заставить Украину пойти на территориальные уступки была не чем иным, как «гениальностью». В его глазах Путин — человек, достойный восхищения и уважения, в отличие от лидеров традиционных союзников США, таких как Германия, Канада или Франция, к которым он относится с презрением.▪️Очевидная вера Трампа в свою способность заключить сделку с Путиным приводит в замешательство ветеранов органов национальной безопасности, имевших дело с Россией на протяжении многих лет. «Мы должны разговаривать с ними так же, как разговаривали с советскими лидерами во время холодной войны… То есть вы им не доверяете», — говорит Селеста Уолландер, которая занималась вопросами России и Украины в качестве помощника министра обороны США.▪️«Когда вы ведете переговоры, вы исходите из того, что они будут их нарушать. Вы пытаетесь найти совпадающие интересы, но признаете, что наши интересы в корне противоречат друг другу, и вы пытаетесь справиться с опасным противником, а не стать лучшими друзьями», — сказала Уолландер.▪️Общаясь с журналистами во вторник, Трамп говорил так, будто он действительно считает другом Россию, а не Украину. «Россия хочет что-то сделать… Они хотят остановить дикое варварство», — сказал он