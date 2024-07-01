популистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) демонстрирует самый большой рост поддержки со времени последних федеральных выборов в 2021 году.
Политологи считают партию крайне правой и авторитарной. В ее манифесте 2025 года предлагается выход Германии из еврозоны и возобновление импорта российского газа. The rise of the far right, global trade and Ukraine’s future: why the German election matters – visual explainer https://www.theguardian.com/world/ng-in ... -explainer
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 10:59, всього редагувалось 1 раз.
ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.
«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку». ..... неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов».
У меня не было больших иллюзий в отношении Запада, вообще, и Трампа, в частности. Но, честно говоря, такого не ожидал. Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.
Можно долго и упорно говорить "халва-халва", но слаще от этого обычно не становится...
Дюрі-бачі написав:Стадія торгу вже пройшла, зараз почнеться депресія. Дуже шкода, що нас чекає прийняття нової реальності. Особливо шкода героїв, які віддали зоровля за ЗСУ.
Дядя-ти ДУРАК ? Герої віддали життя і здоровя за Україну в якій ти сьогодні живеш. Якби вони цього не зробили - ти б вже давно був або в окупованій педерацією угорщині, або воював на стороні педерації з Польщею.