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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12766127671276812769>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 10:45

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
Дивитись з 1:10:00 по 1:22:00.
Дуже раджу подивитись ці 10хв., я повністю згідний цією оцінкою ситуації.

Коротко, якщо Трамп нас злиє то тільки по причині дій Зе.

Казка про рибака та рибку
Треба повертати до всіх навчальних програм. Бо від Пушкіна відмовились а до Гєгєля не доросли
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 10:53

сюрпиз могут так же подкинуть и немцы
популистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) демонстрирует самый большой рост поддержки со времени последних федеральных выборов в 2021 году.

Политологи считают партию крайне правой и авторитарной. В ее манифесте 2025 года предлагается выход Германии из еврозоны и возобновление импорта российского газа.
The rise of the far right, global trade and Ukraine’s future: why the German election matters – visual explainer
https://www.theguardian.com/world/ng-in ... -explainer
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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3
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 10:58

У зеленского рейтинг 4%. Трамп
Я ошибся с прогнозом в 10%
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:00

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024.

Легше зайця навчити палити, чем научить "доктора наук" подтверждать свои измышления объективными аргументами. Ловите данные за 2023 год - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1). Тоже самое 4 место.

Статистика світового банку за 2023. Рф - почесне 11-те місце за ВВП :mrgreen:
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z
Але ви цитуєте кацапську вікіпедію, тож харчуйтеся помиями, якщо вам воно смачніше.. Пошукайте ще на фонтанка.ру, як ви любите.

ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.

Тем временем в реальном мире
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... _desc=true
Востаннє редагувалось anduzenko в Сер 19 лют, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:01

  ЛАД написав:
«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку».
.....
неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов».

У меня не было больших иллюзий в отношении Запада, вообще, и Трампа, в частности. Но, честно говоря, такого не ожидал.
Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.

Можно долго и упорно говорить "халва-халва", но слаще от этого обычно не становится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стадія торгу вже пройшла, зараз почнеться депресія. Дуже шкода, що нас чекає прийняття нової реальності. Особливо шкода героїв, які віддали зоровля за ЗСУ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:04

  Бетон написав:У зеленского рейтинг 4%. Трамп
Я ошибся с прогнозом в 10%

Ну які вибори з такими справами - ніякі фальсифікації не поможуть всидіти у кріслі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:14

  Бетон написав:У зеленского рейтинг 4%. Трамп
Я ошибся с прогнозом в 10%

О, Бетон, привіт!
Я думав, що тебе тцк підкараулило під спортзалом :D що не заходив на форум...


"Упакуєм, довезем!"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:16

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:18

  Дюрі-бачі написав:Стадія торгу вже пройшла, зараз почнеться депресія. Дуже шкода, що нас чекає прийняття нової реальності. Особливо шкода героїв, які віддали зоровля за ЗСУ.
Дядя-ти ДУРАК ?
Герої віддали життя і здоровя за Україну в якій ти сьогодні живеш.
Якби вони цього не зробили - ти б вже давно був або в окупованій педерацією угорщині, або воював на стороні педерації з Польщею.

Хоч це влазить в твій куций мозок?
budivelnik
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