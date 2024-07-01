ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.
«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку». ..... неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов».
У меня не было больших иллюзий в отношении Запада, вообще, и Трампа, в частности. Но, честно говоря, такого не ожидал. Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.
Можно долго и упорно говорить "халва-халва", но слаще от этого обычно не становится...
Дюрі-бачі написав:Стадія торгу вже пройшла, зараз почнеться депресія. Дуже шкода, що нас чекає прийняття нової реальності. Особливо шкода героїв, які віддали зоровля за ЗСУ.
Дядя-ти ДУРАК ? Герої віддали життя і здоровя за Україну в якій ти сьогодні живеш. Якби вони цього не зробили - ти б вже давно був або в окупованій педерацією угорщині, або воював на стороні педерації з Польщею.
«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку». ..... Как он часто делает, г-н Трамп приправил свои комментарии многочисленными ложными утверждениями. Среди них он сказал, что Соединенные Штаты предоставили Украине в три раза больше помощи с начала войны, чем Европа. Фактически, по данным Кильского института мировой экономики, Европа выделила $138 млрд по сравнению с $119 млрд из Соединенных Штатов.
Он также оклеветал президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов». На самом деле рейтинг одобрения г-на Зеленского упал с некогда заоблачных высот, но всего лишь до примерно 50 процентов — не сильно отличаясь от рейтинга г-на Трампа.
Г-н Трамп также согласился с российским тезисом о том, что Украина должна провести новые выборы, чтобы сыграть свою роль в переговорах. «Да, я бы сказал, что когда они хотят место за столом, можно сказать, что люди должны — разве не должны люди Украины сказать, типа, знаете, у нас давно не было выборов?» — сказал он. «Это не дело России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран». ......... «Одни из самых позорных комментариев, произнесенных президентом за всю мою жизнь», — написал в сети Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне . «Трамп встает на сторону агрессора, обвиняя жертву. В Кремле, должно быть, прыгают от радости».
ЭР-РИЯД/ВАШИНГТОН, 18 февраля (Рейтер) - США и Россия во вторник договорились восстановить нормальное функционирование дипломатических миссий друг друга, заявил госсекретарь Марко Рубио после переговоров высокопоставленных официальных лиц США и России в Саудовской Аравии . Этот шаг, по-видимому, свидетельствует о существенном смягчении ограничений в отношении российских дипломатических миссий в Соединенных Штатах, введенных предыдущими администрациями США в связи с вторжением Москвы на Украину и другими действиями России.
це все закономірно. а "грустно" насправді зовсім інше - що у нас на форумі люди досі не хочуть / не спроможні визнати власні помилки. гординя не дозволяє. до останнього говоритимуть, що їм "не залишили іншого вибору" чи ще щось, але не визнають. оце реально "грустно". значить будуть робити ці ж помилки і надалі.
Успіх написав:budivelnik То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?
Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш Тому персональна пропозиція для тебе Один смарт перепиши на жінку Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ Бо все одно пропєш вже зароблене То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?
ЛАД написав:Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.
Вам грустно, что на форуме ещё есть кто-то, кто помнит о Конституции Украины? Я смотрю, она Вам очень мешает.
Рейтинг Зеленского не имеет никакого отношения к тому, что его полномочия закончились. Его рейтинг также не влияет на то, что Конституция Украины не предусматривает возможность не проводить выборы Президента по каким-либо причинам. Я не верю, что у Зеленского такой низкий рейтинг (я думаю, процентов под 50 есть, и тут я имею ввиду рейтинг доверия, а не возможность переизбрания), но Зеленский сам загнал себя в ловушку касательно своей легитимности. Она держалась на консенсусе, на принятии того, что выборы проводить нет возможности в условиях войны как в самой Украине, так и в других странах (кроме рф). Но такой "консенсус" может быстро поменяться, если в других столицах меняется власть. О том, как выходить из ситуации, чтобы легитимность Президента Украины была "железобетонной", надо было раньше, а не писать законы, которые отменить Конституцию не могут, и прикрываться ими.
Проблема в том, что это в Украине Зеленский может игнорировать Конституцию, чтобы всячески издеваться над гражданами Украины мужского пола или не проводить выборы, но за пределами нашей страны его принимать не обязаны просто потому, что он до сих пор считает себя Президентом (и мы это принимаем). И избрание Трампа показало как быстро ситуация может поменяться, а "крыть нечем", как говориться.
budivelnik написав:Дядя-ти ДУРАК ? Герої віддали життя і здоровя за Україну в якій ти сьогодні живеш. Якби вони цього не зробили - ти б вже давно був або в окупованій педерацією угорщині, або воював на стороні педерації з Польщею.
Хоч це влазить в твій куций мозок?
Ви дуже песимістичні. Насправді я б давно в Тисі втонув.