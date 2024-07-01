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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 127661276712768127691277012771>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 10:58

У зеленского рейтинг 4%. Трамп
Я ошибся с прогнозом в 10%
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:00

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024.

Легше зайця навчити палити, чем научить "доктора наук" подтверждать свои измышления объективными аргументами. Ловите данные за 2023 год - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1). Тоже самое 4 место.

Статистика світового банку за 2023. Рф - почесне 11-те місце за ВВП :mrgreen:
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z
Але ви цитуєте кацапську вікіпедію, тож харчуйтеся помиями, якщо вам воно смачніше.. Пошукайте ще на фонтанка.ру, як ви любите.

ПС. Шо за день сьогодні? Один макак приніс, інший - Чаплигу, цей - руслайно, фокс - на "Мороз" упав (маразматики йому подобаються).. Prodigy написав як завжди цікаво і по темі, але зграя місцевих божевільних оскалила зуби. Схаменіться вже.

Тем временем в реальном мире
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... _desc=true
Востаннє редагувалось anduzenko в Сер 19 лют, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:01

  ЛАД написав:
«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку».
.....
неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов».

У меня не было больших иллюзий в отношении Запада, вообще, и Трампа, в частности. Но, честно говоря, такого не ожидал.
Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.

Можно долго и упорно говорить "халва-халва", но слаще от этого обычно не становится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:14

  Бетон написав:У зеленского рейтинг 4%. Трамп
Я ошибся с прогнозом в 10%

О, Бетон, привіт!
Я думав, що тебе тцк підкараулило під спортзалом :D що не заходив на форум...


"Упакуєм, довезем!"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:18

  Дюрі-бачі написав:Стадія торгу вже пройшла, зараз почнеться депресія. Дуже шкода, що нас чекає прийняття нової реальності. Особливо шкода героїв, які віддали зоровля за ЗСУ.
Дядя-ти ДУРАК ?
Герої віддали життя і здоровя за Україну в якій ти сьогодні живеш.
Якби вони цього не зробили - ти б вже давно був або в окупованій педерацією угорщині, або воював на стороні педерації з Польщею.

Хоч це влазить в твій куций мозок?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:26

  ЛАД написав:
«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места», — сказал г-н Трамп. «Ну, у них было место в течение трех лет. И задолго до этого. Это можно было бы урегулировать очень легко. Просто не(очень)опытный переговорщик мог бы урегулировать это много лет назад, без, я думаю, без потери большого количества земли, очень небольшого количества земли. Без потери жизней. И без потери городов, которые просто лежат на боку».
.....
Как он часто делает, г-н Трамп приправил свои комментарии многочисленными ложными утверждениями. Среди них он сказал, что Соединенные Штаты предоставили Украине в три раза больше помощи с начала войны, чем Европа. Фактически, по данным Кильского института мировой экономики, Европа выделила $138 млрд по сравнению с $119 млрд из Соединенных Штатов.

Он также оклеветал президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно заявляя, что «его рейтинг одобрения упал до 4 процентов». На самом деле рейтинг одобрения г-на Зеленского упал с некогда заоблачных высот, но всего лишь до примерно 50 процентов — не сильно отличаясь от рейтинга г-на Трампа.

Г-н Трамп также согласился с российским тезисом о том, что Украина должна провести новые выборы, чтобы сыграть свою роль в переговорах. «Да, я бы сказал, что когда они хотят место за столом, можно сказать, что люди должны — разве не должны люди Украины сказать, типа, знаете, у нас давно не было выборов?» — сказал он. «Это не дело России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран».
.........
«Одни из самых позорных комментариев, произнесенных президентом за всю мою жизнь», — написал в сети Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне . «Трамп встает на сторону агрессора, обвиняя жертву. В Кремле, должно быть, прыгают от радости».
https://www.nytimes.com/2025/02/18/us/politics/trump-russia-putin.html
ЭР-РИЯД/ВАШИНГТОН, 18 февраля (Рейтер) - США и Россия во вторник договорились восстановить нормальное функционирование дипломатических миссий друг друга, заявил госсекретарь Марко Рубио после переговоров высокопоставленных официальных лиц США и России в Саудовской Аравии .
Этот шаг, по-видимому, свидетельствует о существенном смягчении ограничений в отношении российских дипломатических миссий в Соединенных Штатах, введенных предыдущими администрациями США в связи с вторжением Москвы на Украину и другими действиями России.
https://www.reuters.com/world/us-russia-agree-restore-diplomatic-missions-first-step-ukraine-war-talks-2025-02-18/
У меня не было больших иллюзий в отношении Запада, вообще, и Трампа, в частности. Но, честно говоря, такого не ожидал.
Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.


це все закономірно. а "грустно" насправді зовсім інше - що у нас на форумі люди досі не хочуть / не спроможні визнати власні помилки. гординя не дозволяє. до останнього говоритимуть, що їм "не залишили іншого вибору" чи ще щось, але не визнають. оце реально "грустно". значить будуть робити ці ж помилки і надалі.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:27

Який наступний крок після "підійти до дзеркала"?

budivelnik
То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?

Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:32

  Успіх написав:budivelnik
То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?

Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш
Тому персональна пропозиція для тебе
Один смарт перепиши на жінку
Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ
Бо все одно пропєш вже зароблене
То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:34

  ЛАД написав:Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.

Вам грустно, что на форуме ещё есть кто-то, кто помнит о Конституции Украины? Я смотрю, она Вам очень мешает.

Рейтинг Зеленского не имеет никакого отношения к тому, что его полномочия закончились. Его рейтинг также не влияет на то, что Конституция Украины не предусматривает возможность не проводить выборы Президента по каким-либо причинам. Я не верю, что у Зеленского такой низкий рейтинг (я думаю, процентов под 50 есть, и тут я имею ввиду рейтинг доверия, а не возможность переизбрания), но Зеленский сам загнал себя в ловушку касательно своей легитимности. Она держалась на консенсусе, на принятии того, что выборы проводить нет возможности в условиях войны как в самой Украине, так и в других странах (кроме рф). Но такой "консенсус" может быстро поменяться, если в других столицах меняется власть. О том, как выходить из ситуации, чтобы легитимность Президента Украины была "железобетонной", надо было раньше, а не писать законы, которые отменить Конституцию не могут, и прикрываться ими.

Проблема в том, что это в Украине Зеленский может игнорировать Конституцию, чтобы всячески издеваться над гражданами Украины мужского пола или не проводить выборы, но за пределами нашей страны его принимать не обязаны просто потому, что он до сих пор считает себя Президентом (и мы это принимаем). И избрание Трампа показало как быстро ситуация может поменяться, а "крыть нечем", как говориться.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Дядя-ти ДУРАК ?
Герої віддали життя і здоровя за Україну в якій ти сьогодні живеш.
Якби вони цього не зробили - ти б вже давно був або в окупованій педерацією угорщині, або воював на стороні педерації з Польщею.

Хоч це влазить в твій куций мозок?

Ви дуже песимістичні. Насправді я б давно в Тисі втонув.
Дюрі-бачі
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