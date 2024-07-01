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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1276712768127691277012771>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 49
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
18
Це загроза
10%
5
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:38

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:
  Успіх написав:Всього лиш 1хв!
https://youtube.com/shorts/Yn_ig7sa1A8? ... zQeVJEl9Pc

Чим «киця» відрізняється від трьох дітей Притули? «другоє?» Так Притула своїм імʼям збирає сотні тисяч в тилу для фронту, що робить доглядач за кицею? По сотці грн в батарею на сарделі котам , «щоб не забували »?

Зразу переведення стрілок))

А посил цього коротесенького відео дуже простий - нафіга пафосно заявляти про свою патріотичність, що "як буде війна, то я не те що піду на фронт, а побіжу!!!" ?

І тут вже писали, я повторю - що до дупи всі ваші відмазки про відстрочки/бронювання/60р+/я ж жінка, а так то я би ого-гоооо... і т.д., і т.п. - все це до ср@ки!
Тобто - не треба було надувати патріотичні щоки, а потім давати задню!
Це ж лицемірство 80го левела!

п.с.
Якщо такий справжній патріот "до кісток", як тут деякі хочуть себе показати, то пофіг, чи в тебе відстрочка/чи 60р/чи ти жінка - є 100500варіантів проявити свою патріотичність!

Як один з варіантів, пробратись в тил ворога і підірвати товарняк з військовою технікою... - але ж на це треба мати СПРАВЖНЮ патріотичність, а не псевдо!
Це не у вишиванці строчити на форумі, який ти патріот(-ка)!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 лют, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:43

  budivelnik написав:
  Успіх написав:budivelnik
То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?

Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш
Тому персональна пропозиція для тебе
Один смарт перепиши на жінку
Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ
Бо все одно пропєш вже зароблене
То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?

А откуда уверенность что $-чик пьянь ваша львовская и только это и умеет?
Я так же могу утверждать, что ваши диванные наследники косят от восточного фронта по причине хронического гуляния первинтином по вене, сопряжённого с некоторыми сопутствующими заболеваниями печени и имунной системы, но которые тем не менее самые честные ВЛК не считают основанием считаться "не годным" для одноразового лопатного штурма посадки.
И как же он, если вдруг вы правы, заработает кучу денег притулам на джипы и донаты, если ему просто "некогда просыхать"???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 19 лют, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:43

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:50

Купити 1 електромобіль, щоб "виходити в нуль"?))

  budivelnik написав:
  Успіх написав:budivelnik
То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?

Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш
Тому персональна пропозиція для тебе
Один смарт перепиши на жінку
Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ
Бо все одно пропєш вже зароблене
То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?

Чого ти з'їхав на мене, якщо питання про 10лямів сімей?

Ти ж сам писав, що вони не вміють розпорядитись 20К долярчиків?

Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:59

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:budivelnik
То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?

Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш
Тому персональна пропозиція для тебе
Один смарт перепиши на жінку
Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ
Бо все одно пропєш вже зароблене
То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?

Чого ти з'їхав на мене, якщо питання про 10лямів сімей?

Ти ж сам писав, що вони не вміють розпорядитись 20К долярчиків?

Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?

В точку.

В тому і різниця між Кіосакі-Будівельником і Кейнсом-Бальцеровичем.
Що перші можуть показати і показують рішення для умовно однієї сім'ї, а другі займаються рішенням для мільойнів сімей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:00

  anduzenko написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Легше зайця навчити палити, чем научить "доктора наук" подтверждать свои измышления объективными аргументами. Ловите данные за 2023 год - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1). Тоже самое 4 место.

Статистика світового банку за 2023. Рф - почесне 11-те місце за ВВП :mrgreen:
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ ... 3.8710032Z

Тем временем в реальном мире
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... _desc=true

Це останнє моє пояснення щодо ВВП (хто вже це не зрозуміє - звиняйте).
Я тролила ЛАДа ("за рік з 11 на 4 місце"), тому що він постійно намагається показати "вялічіє" рф. Цього разу він обрав показник ВВП, за яким рф посіла 4 місце у світі, але ж, як правильно вказав пан Будівельник, цей показник є сферичним конем у вакуумі. Чому ВВП за ПКС не показник? Основна проблема, що обмінні курси не прагнуть рівня, відповідного паритету купівельної спроможності. ВВП за ПКС розраховується у вакуумі, на моделі світу, якого не існує, адже не враховуються мита, експортні та імпортні обмеження, транспортні витрати.

ПС. Одеса, тримайтеся! Відгукніться, будь-ласка, що з вами все ок.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:03

Вау! Знов на мороз))

Тепер виявляється, що ви отак тролили.
А ще вчора мені закидали, що не було у вас "з 11 на 4". Ще й про вибачення співали.

Банально помилилися. ЛАД спростував. Ви ж заспівали...
Ще й мені.
А тепер -- звичайно, що останнє))
Замість вибачення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?

Ти дуже тут обурювався що я відкрив 3-й бізнес і швиденько замовк коли побачив що я виробляю і який він "прибутковий". Чому би тобі не вкластися в цю справу, я розумію що в фізиці ти розумієшся як свиня в апельсинах і показники цього приладу тобі не зрозуміти до кінця своїх днів. Але я допоможу, тобі паяти нічого не потрібно, все ми зробимо і відправимо тобі готовий суперякісний виріб, а ти вже будеш його продавати-роздавати як робимо ми - розбагатієш казково, то що по руках, га? Чи ти тільки інших можеш чморити за їх розум, за їх працю і пожертви на ЗСУ

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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:10

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:budivelnik
То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?

Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш
Тому персональна пропозиція для тебе
Один смарт перепиши на жінку
Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ
Бо все одно пропєш вже зароблене
То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?

Чого ти з'їхав на мене, якщо питання про 10лямів сімей?

Ти ж сам писав, що вони не вміють розпорядитись 20К долярчиків?

Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?
та а не капітал то, капітал це лишня нерухомість. З таким самим успіхом можно розглядати внутрішні органи капіталом)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:12

  Banderlog написав: та а не капітал то, капітал це лишня нерухомість. З таким самим успіхом можно розглядати внутрішні органи капіталом)

А що?))
Продати нирку.
Обернути капітал. В умовного Кіосакі є цілий перелік куди і як.
Да і тут лунало, що варіантів купа.
Починаючи з равликової ферми.
Заробити. Купити нирку взад))

Було б тільки бажання. В людей.
Проблема лише в оцьому небажанні. Населення.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 лют, 2025 12:30, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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