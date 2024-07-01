Чим «киця» відрізняється від трьох дітей Притули? «другоє?» Так Притула своїм імʼям збирає сотні тисяч в тилу для фронту, що робить доглядач за кицею? По сотці грн в батарею на сарделі котам , «щоб не забували »?
Зразу переведення стрілок))
А посил цього коротесенького відео дуже простий - нафіга пафосно заявляти про свою патріотичність, що "як буде війна, то я не те що піду на фронт, а побіжу!!!" ?
І тут вже писали, я повторю - що до дупи всі ваші відмазки про відстрочки/бронювання/60р+/я ж жінка, а так то я би ого-гоооо... і т.д., і т.п. - все це до ср@ки! Тобто - не треба було надувати патріотичні щоки, а потім давати задню! Це ж лицемірство 80го левела!
п.с. Якщо такий справжній патріот "до кісток", як тут деякі хочуть себе показати, то пофіг, чи в тебе відстрочка/чи 60р/чи ти жінка - є 100500варіантів проявити свою патріотичність!
Як один з варіантів, пробратись в тил ворога і підірвати товарняк з військовою технікою... - але ж на це треба мати СПРАВЖНЮ патріотичність, а не псевдо! Це не у вишиванці строчити на форумі, який ти патріот(-ка)!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 лют, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:budivelnik То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?
Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш Тому персональна пропозиція для тебе Один смарт перепиши на жінку Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ Бо все одно пропєш вже зароблене То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?
А откуда уверенность что $-чик пьянь ваша львовская и только это и умеет? Я так же могу утверждать, что ваши диванные наследники косят от восточного фронта по причине хронического гуляния первинтином по вене, сопряжённого с некоторыми сопутствующими заболеваниями печени и имунной системы, но которые тем не менее самые честные ВЛК не считают основанием считаться "не годным" для одноразового лопатного штурма посадки. И как же он, если вдруг вы правы, заработает кучу денег притулам на джипы и донаты, если ему просто "некогда просыхать"???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 19 лют, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:budivelnik То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?
Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш Тому персональна пропозиція для тебе Один смарт перепиши на жінку Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ Бо все одно пропєш вже зароблене То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?
Чого ти з'їхав на мене, якщо питання про 10лямів сімей?
Ти ж сам писав, що вони не вміють розпорядитись 20К долярчиків?
Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?
Успіх написав:budivelnik То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?
Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш Тому персональна пропозиція для тебе Один смарт перепиши на жінку Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ Бо все одно пропєш вже зароблене То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?
Чого ти з'їхав на мене, якщо питання про 10лямів сімей?
Ти ж сам писав, що вони не вміють розпорядитись 20К долярчиків?
Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?
В точку.
В тому і різниця між Кіосакі-Будівельником і Кейнсом-Бальцеровичем. Що перші можуть показати і показують рішення для умовно однієї сім'ї, а другі займаються рішенням для мільойнів сімей.
Це останнє моє пояснення щодо ВВП (хто вже це не зрозуміє - звиняйте). Я тролила ЛАДа ("за рік з 11 на 4 місце"), тому що він постійно намагається показати "вялічіє" рф. Цього разу він обрав показник ВВП, за яким рф посіла 4 місце у світі, але ж, як правильно вказав пан Будівельник, цей показник є сферичним конем у вакуумі. Чому ВВП за ПКС не показник? Основна проблема, що обмінні курси не прагнуть рівня, відповідного паритету купівельної спроможності. ВВП за ПКС розраховується у вакуумі, на моделі світу, якого не існує, адже не враховуються мита, експортні та імпортні обмеження, транспортні витрати.
ПС. Одеса, тримайтеся! Відгукніться, будь-ласка, що з вами все ок.
Успіх написав:Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?
Ти дуже тут обурювався що я відкрив 3-й бізнес і швиденько замовк коли побачив що я виробляю і який він "прибутковий". Чому би тобі не вкластися в цю справу, я розумію що в фізиці ти розумієшся як свиня в апельсинах і показники цього приладу тобі не зрозуміти до кінця своїх днів. Але я допоможу, тобі паяти нічого не потрібно, все ми зробимо і відправимо тобі готовий суперякісний виріб, а ти вже будеш його продавати-роздавати як робимо ми - розбагатієш казково, то що по руках, га? Чи ти тільки інших можеш чморити за їх розум, за їх працю і пожертви на ЗСУ
Успіх написав:budivelnik То що там на рахунок 20000дол. скирди, якими НЕ вміють розпорядитись 10лямів сімей?
Є хоч пару варіантів, як вони(ці сім'ї) мають ними розпорядитись/куди вкласти?
Ти й так просреш все що маєш Тому персональна пропозиція для тебе Один смарт перепиши на жінку Другий на дитину - а сам йди й заробляй на донати для ЗСУ Бо все одно пропєш вже зароблене То яка різниця пропєш ти те що маєш чи й те що зможеш додатково заробити?
Чого ти з'їхав на мене, якщо питання про 10лямів сімей?
Ти ж сам писав, що вони не вміють розпорядитись 20К долярчиків?
Тож я запитав - напиши хоч 2-3 варіанти, куди саме вкладати отим сім'ям?
та а не капітал то, капітал це лишня нерухомість. З таким самим успіхом можно розглядати внутрішні органи капіталом)