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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:14
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Грустно, что у нас на форуме придерживаются таких же взглядов, как выделенное. И о выборах.
Вам грустно, что на форуме ещё есть кто-то, кто помнит о Конституции Украины? Я смотрю, она Вам очень мешает.
Рейтинг Зеленского не имеет никакого отношения к тому, что его полномочия закончились. Его рейтинг также не влияет на то, что Конституция Украины не предусматривает возможность не проводить выборы Президента по каким-либо причинам. Я не верю, что у Зеленского такой низкий рейтинг (я думаю, процентов под 50 есть, и тут я имею ввиду рейтинг доверия, а не возможность переизбрания), но Зеленский сам загнал себя в ловушку касательно своей легитимности. Она держалась на консенсусе, на принятии того, что выборы проводить нет возможности в условиях войны как в самой Украине, так и в других странах (кроме рф). Но такой "консенсус" может быстро поменяться, если в других столицах меняется власть. О том, как выходить из ситуации, чтобы легитимность Президента Украины была "железобетонной", надо было раньше, а не писать законы, которые отменить Конституцию не могут, и прикрываться ими.
Проблема в том, что это в Украине Зеленский может игнорировать Конституцию, чтобы всячески издеваться над гражданами Украины мужского пола или не проводить выборы, но за пределами нашей страны его принимать не обязаны просто потому, что он до сих пор считает себя Президентом (и мы это принимаем). И избрание Трампа показало как быстро ситуация может поменяться, а "крыть нечем", как говориться.
Давайте по-чесному - жодна країна не проводила вибори, коли воювала і частина її території була окупована!
Це повинні розуміти усі і Трамп і путін.
Якщо Трамп/путін вважають Зе не легітимним нехай заявлять про припинення вогню і Україна зможе провести вибори. ВСЕ.
Все інше - пусті розмови, відмазки.
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andrijk777
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:17
Где два украинца – там три гетмана...
К сожалению на этом форуме вместо конструктивного диалога постоянно скатываються к оскорблением по принципу-Сам дурак.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:25
andrijk777 написав:
Давайте по-чесному - жодна країна не проводила вибори, коли воювала і частина її території була окупована!
Це повинні розуміти усі і Трамп і путін.
Якщо Трамп/путін вважають Зе не легітимним нехай заявлять про припинення вогню і Україна зможе провести вибори. ВСЕ.
Все інше - пусті розмови, відмазки.
Ні, по-чесному - це якраз визнати, що неможливість провести вибори не змінює Конституцию. Мова саме про це. Я не заперечую те, що вибори в умовах війни провести складно/неможливо, але я не можу цим змінити те, що написано в Конституцію. Слова там від моєї думки не зміняться.
Думати про це треба було раніше. Ще Порошенку. Війна почалася у 2014р., і влада мала б передбачити, що у разі більш масштабної війни і введення воєнного стану на всій території країни, може виникнути ситуація, коли повноваження чинного Президента закінчяться, а вибори буде провести неможливо. Можна було б і Конституцію змінити, прямо прописавши там, що повноваження Президента продовжуються, а вибори не проводяться. Можна було б звернутися до КС за роз'ясненням. Незрозуміло чи наша влада настільки юридично безграмотна, що вирішила законом змінити Конституцію? Ні Порошенко, ні Зеленський, ні депутати не розуміли чи не знали про таку пастку?
Зараз вже пізно якось виправдовувати, що Конституція вимагає одне, а реальність - інше.
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АндрейМ
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:32
Успіх написав: Hotab написав:
Чим «киця» відрізняється від трьох дітей Притули? «другоє?» Так Притула своїм імʼям збирає сотні тисяч в тилу для фронту, що робить доглядач за кицею? По сотці грн в батарею на сарделі котам , «щоб не забували »?
Зразу переведення стрілок))
А посил цього коротесенького відео дуже простий - нафіга пафосно заявляти про свою патріотичність, що "як буде війна, то я не те що піду на фронт, а побіжу!!!" ?
І тут вже писали, я повторю - що до дупи всі ваші відмазки про відстрочки/бронювання/60р+/я ж жінка, а так то я би ого-гоооо... і т.д., і т.п. - все це до ср@ки!
Тобто - не треба було надувати патріотичні щоки, а потім давати задню!
Це ж лицемірство 80го левела!
п.с.
Якщо такий справжній патріот "до кісток", як тут деякі хочуть себе показати, то пофіг, чи в тебе відстрочка/чи 60р/чи ти жінка - є 100500варіантів проявити свою патріотичність!
Як один з варіантів, пробратись в тил ворога і підірвати товарняк з військовою технікою... - але ж на це треба мати СПРАВЖНЮ патріотичність, а не псевдо!
Це не у вишиванці строчити на форумі, який ти патріот(-ка)!
Ти пам'ятаеш як прийшов на форум і питав що робити ?
....і досі питаєш де гроші ховати ...
Комусь розказуєш куди їхати , як себе проявити патріотом ,а сам ДІЗЕРТИР .
Я не виключаю , що дочекаюсь того часу ,коли ти будеш писати про те що тебе згвалтували прямо і криво у макитру , коли був на службі , й повинні тобі "каНпінсацІю".
Як ти зараз почав фантазувати про "кантузії" , то що ти будеш далі розповідати .
Особливо мені подобається , "як ти патріот , поїдь у МАНГОЛЄЮ і перекуси дроти "....
... тебе обов'язково "понесе" у майбутнйому , справа часу , повір я знаю багато випадків .
....мені байдуже що ти пишеш , .... інші теж пишуть не про лягумини , але бідна жінка , яка має з тобою жити . Ти не уявляеш собі наскільки тобі не вистачає розуму .
.... СПРАВА ЧАСУ...
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:39
Великобритания может предоставить Украине истребители Eurofighter Typhoon в случае прекращения огня, - The Times
По данным издания, британские министры обсуждали пути обеспечения гарантий безопасности без необходимости размещения большого количества войск в Украине.
Один из высокопоставленных источников в правительстве заявил, что миссия "воздушной полиции" имеет смысл, хотя для этого потребуется значительное количество самолетов, а также системы противовоздушной обороны для их защиты.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:40
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Давайте по-чесному - жодна країна не проводила вибори, коли воювала і частина її території була окупована!
Це повинні розуміти усі і Трамп і путін.
Якщо Трамп/путін вважають Зе не легітимним нехай заявлять про припинення вогню і Україна зможе провести вибори. ВСЕ.
Все інше - пусті розмови, відмазки.
Ні, по-чесному - це якраз визнати, що неможливість провести вибори не змінює Конституцию. Мова саме про це. Я не заперечую те, що вибори в умовах війни провести складно/неможливо, але я не можу цим змінити те, що написано в Конституцію. Слова там від моєї думки не зміняться.
Думаю і Тампу і путіну начхати на нашу Конституцію.
Але їм не начхати на легітимність Зеленського.
АндрейМ написав:
Думати про це треба було раніше. Ще Порошенку. Війна почалася у 2014р., і влада мала б передбачити, що у разі більш масштабної війни і введення воєнного стану на всій території країни, може виникнути ситуація, коли повноваження чинного Президента закінчяться, а вибори буде провести неможливо. Можна було б і Конституцію змінити, прямо прописавши там, що повноваження Президента продовжуються, а вибори не проводяться. Можна було б звернутися до КС за роз'ясненням. Незрозуміло чи наша влада настільки юридично безграмотна, що вирішила законом змінити Конституцію? Ні Порошенко, ні Зеленський, ні депутати не розуміли чи не знали про таку пастку?
Зараз вже пізно якось виправдовувати, що Конституція вимагає одне, а реальність - інше.
Думали! Ця норма була введена для того щоб президент не узурпував владу.
Інакше наприклад Яник міг почати фіктивну війну з РФ і узурпувати владу навічно. - тоді це було набагато більш вірогідніше ніж війни з РФ.
І до чого тут Порошенко? Верховна рада змінює конституцію а не президент.
А усі можливі ситуацію прописати в Конституції неможливо.
Не будьте сильно розумними назад, назад усі розумні.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:44
холява написав:
Ти не уявляеш собі наскільки тобі не вистачає розуму .
.... СПРАВА ЧАСУ...
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:52
холява написав: Успіх написав:
Зразу переведення стрілок))
А посил цього коротесенького відео дуже простий - нафіга пафосно заявляти про свою патріотичність, що "як буде війна, то я не те що піду на фронт, а побіжу!!!" ?
І тут вже писали, я повторю - що до дупи всі ваші відмазки про відстрочки/бронювання/60р+/я ж жінка, а так то я би ого-гоооо... і т.д., і т.п. - все це до ср@ки!
Тобто - не треба було надувати патріотичні щоки, а потім давати задню!
Це ж лицемірство 80го левела!
п.с.
Якщо такий справжній патріот "до кісток", як тут деякі хочуть себе показати, то пофіг, чи в тебе відстрочка/чи 60р/чи ти жінка - є 100500варіантів проявити свою патріотичність!
Як один з варіантів, пробратись в тил ворога і підірвати товарняк з військовою технікою... - але ж на це треба мати СПРАВЖНЮ патріотичність, а не псевдо!
Це не у вишиванці строчити на форумі, який ти патріот(-ка)!
Ти пам'ятаеш як прийшов на форум і питав що робити ?
....і досі питаєш де гроші ховати ...
Комусь розказуєш куди їхати , як себе проявити патріотом ,а сам ДІЗЕРТИР .
Я не виключаю , що дочекаюсь того часу ,коли ти будеш писати про те що тебе згвалтували прямо і криво у макитру , коли був на службі , й повинні тобі "каНпінсацІю".
Як ти зараз почав фантазувати про "кантузії" , то що ти будеш далі розповідати .
Особливо мені подобається , "як ти патріот , поїдь у МАНГОЛЄЮ і перекуси дроти "....
... тебе обов'язково "понесе" у майбутнйому , справа часу , повір я знаю багато випадків .
....мені байдуже що ти пишеш , .... інші теж пишуть не про лягумини , але бідна жінка , яка має з тобою жити . Ти не уявляеш собі наскільки тобі не вистачає розуму .
.... СПРАВА ЧАСУ...
Давай я на хвилинку не втримаюсь і скажу тобі: длбйоп ти! Питання не про мене!!!
Питання про псевдопатріотів!
Про лицемірство твоє і інших, які б'ють себе п'яткою в груди, що вони шалені поЦріоти, але їм то відстрочки мішають, то 60р., то те, що жіночої статі...
Погані з вас танцюристи!
Тож, давай про себе, а не переводи стрілки на того, який був БІЛЬШЕ часу на фронті, ніж умовний лікар, який не знає, що саме він лікує))
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:55
Василь-Рівне написав:
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Що там твій третій бізнес на крові?
Вже виходиш в нуль, чи і далі в мінусі сидиш?
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Додано: Сер 19 лют, 2025 13:03
Окуповані території переходять до рф, санкції послаблять, – такі умови запропонував Вашингтон у Саудівській Аравії за словами екс посла США в москві Макфола.
Крім того, росіян начеб то запевнили, що ніяких військ США не буде ні в Україні, ні в Європі. Про вступ до НАТО також не йдеться.
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