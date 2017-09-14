Додано: Суб 22 лют, 2025 10:00

detroytred написав: Отой дзвінок Венса європейцям та оці намагання угод по "копалинам" з Україною є ознакою цього. Отой дзвінок Венса європейцям та оці намагання угод по "копалинам" з Україною є ознакою цього.

угода это когда мы что то отдаем и взамен что то получаем. Что мы получаем взамен в случае с трампом и мифическими металлами? только долговые обязательства. Были бы там хоть какие то гарантии, Зеленский бы уже носился с ними по всем ютубам, так как они поднимут его рейтинг и дадут 99% гарантий 2го срока.Трамп это понимает, поэтому никаких гарантий зеленскому не дадут, чтобы он вдруг не выиграл выборы. На этом фоне рпв возможен, с гарантией что выборы выиграет удобный путину и трампу кандидат.Кто не спрашивайте, это чёрт который пока ещё в табакерке. Могу предположить что один из олигархов, который согласится стать президентом-марионеткой и карманным мини-диктатором, чтобы спасти свои активы. Или кто то из бывших, кто не вылазил с критикой путина (ющенко например).Это "мягкий" способ выхода из конфликта. "Жёсткий" - воевать без помощи США до потери пульса и одновременно отдавать штатам долг 500 ярдов в виде новых налогов/пошлин, которые вместо бюджета пойдут трампу в карман.