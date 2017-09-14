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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 61
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
20
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:21

  detroytred написав:Тобто торг та узгодження відбувається попри отакі публічні заяви.
Імхо - ні ми, пересічні, ні експерти та експерди з політологами та політолухами, навіть приблизно не маємо уяви, що дійсно відбувається.
в какой плоскости? мне совершенно очевидно что путин предложил си и трампу разделить Украину (а возможно и всю Европу, по крайней мере восточную) "на троих". Проект 100% потому что нет такой страны или даже коалиции стран, которые могли бы (и захотели) с ними воевать.

Трампа и Си устраивает что ни китайская ни американская кровь в этом дележе не прольётся. Моральные аспекты давно обнулены (в 2014) и никакой роли не играют. Чего стоит визит Моди в Киев - Индия ведущий импортёр русской нефти. Фактически за деньги Индии (в т.ч.) убивают украинцев, а их премьер приезжает с дружеским визитом. Верующий сатанист.

Си хранит дипломатическое молчание, по крайней мере он в Киев не ездит и Зеленского к себе не приглашает. Что о многом говорит. А трампа ко всему несёт как говно по трубам, всё что на уме то и на языке.

Европа не участник переговоров, потому что она с Украиной та шкура, которую делят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:50

  Wirująświatła написав:в какой плоскости? мне совершенно очевидно что путин предложил си и трампу разделить Украину (а возможно и всю Европу, по крайней мере восточную) "на троих". Проект 100% потому что нет такой страны или даже коалиции стран, которые могли бы (и захотели) с ними воевать.

Европа не участник переговоров, потому что она с Украиной та шкура, которую делят.

Маю сумніви, що так.
Бо Європа та Україна й так в зоні впливу-контролю Штатів. Віддавати своє, частку свого повністю Штати не з руки.
А от підрізати кабанчика Європу, дещо виторгувати за частку України, то це да, можливо.

Отой дзвінок Венса європейцям та оці намагання угод по "копалинам" з Україною є ознакою цього.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:00

  detroytred написав:Отой дзвінок Венса європейцям та оці намагання угод по "копалинам" з Україною є ознакою цього.
угода это когда мы что то отдаем и взамен что то получаем. Что мы получаем взамен в случае с трампом и мифическими металлами? только долговые обязательства. Были бы там хоть какие то гарантии, Зеленский бы уже носился с ними по всем ютубам, так как они поднимут его рейтинг и дадут 99% гарантий 2го срока.

Трамп это понимает, поэтому никаких гарантий зеленскому не дадут, чтобы он вдруг не выиграл выборы. На этом фоне рпв возможен, с гарантией что выборы выиграет удобный путину и трампу кандидат.

Кто не спрашивайте, это чёрт который пока ещё в табакерке. Могу предположить что один из олигархов, который согласится стать президентом-марионеткой и карманным мини-диктатором, чтобы спасти свои активы. Или кто то из бывших, кто не вылазил с критикой путина (ющенко например).


Это "мягкий" способ выхода из конфликта. "Жёсткий" - воевать без помощи США до потери пульса и одновременно отдавать штатам долг 500 ярдов в виде новых налогов/пошлин, которые вместо бюджета пойдут трампу в карман.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 22 лют, 2025 10:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:31

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  flyman написав:жінок далі тупо ігноруєм, це вони якого сорту?
в нас уже шаріат?

Игнорирование мобилизации женщин тоже непонятно.
........

У нас нет такого закона.
Кроме женщин-медиков, которые считаются военнообязанными.

чому така дискримінація? вони ущербні? весь час боролися за рівність прав і як прийшов час віддати борг то догори лапками: ми дєвочкі, ми нє того?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:36

Матриця фальшивості©

  flyman написав:чому така дискримінація? вони ущербні? весь час боролися за рівність прав і як прийшов час віддати борг то догори лапками: ми дєвочкі, ми нє того?
Та бо всюди фальш і лицемірство!

Он тут тільки на форумі скільки доказів фальші, лицемірства і хитродупості!
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:36

24 февраля США представят в Генассамблее ООН резолюцию по урегулированию конфликта в Украине, заявил Рубио.

Эта резолюция соответствует мнению президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели — поддерживать мир и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:37

  flyman написав:чому така дискримінація? вони ущербні?
вот тут тоже борьба с дискриминацией https://t.me/oko18_channel/15373
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  flyman написав:чому така дискримінація? вони ущербні?
вот тут тоже борьба с дискриминацией https://t.me/oko18_channel/15373
щось по голосу/говору недуже схожа на українку
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:45

GALeon там еще коменты интересные
А с какого перепуга бабы себе вбили в свои головы что мужики ОБЯЗАНЫ за них платить везде и всегда, полностью содержать и обслуживать деньгами айфонами тупорылыми собачками и красными машинками? Вы же боретесь за равные права, вот и платите поровну тоже!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:49

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 22 лют, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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