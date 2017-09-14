detroytred написав:Тобто торг та узгодження відбувається попри отакі публічні заяви. Імхо - ні ми, пересічні, ні експерти та експерди з політологами та політолухами, навіть приблизно не маємо уяви, що дійсно відбувається.
в какой плоскости? мне совершенно очевидно что путин предложил си и трампу разделить Украину (а возможно и всю Европу, по крайней мере восточную) "на троих". Проект 100% потому что нет такой страны или даже коалиции стран, которые могли бы (и захотели) с ними воевать.
Трампа и Си устраивает что ни китайская ни американская кровь в этом дележе не прольётся. Моральные аспекты давно обнулены (в 2014) и никакой роли не играют. Чего стоит визит Моди в Киев - Индия ведущий импортёр русской нефти. Фактически за деньги Индии (в т.ч.) убивают украинцев, а их премьер приезжает с дружеским визитом. Верующий сатанист.
Си хранит дипломатическое молчание, по крайней мере он в Киев не ездит и Зеленского к себе не приглашает. Что о многом говорит. А трампа ко всему несёт как говно по трубам, всё что на уме то и на языке.
Европа не участник переговоров, потому что она с Украиной та шкура, которую делят.
Wirująświatła написав:в какой плоскости? мне совершенно очевидно что путин предложил си и трампу разделить Украину (а возможно и всю Европу, по крайней мере восточную) "на троих". Проект 100% потому что нет такой страны или даже коалиции стран, которые могли бы (и захотели) с ними воевать.
Европа не участник переговоров, потому что она с Украиной та шкура, которую делят.
Маю сумніви, що так. Бо Європа та Україна й так в зоні впливу-контролю Штатів. Віддавати своє, частку свого повністю Штати не з руки. А от підрізати кабанчика Європу, дещо виторгувати за частку України, то це да, можливо.
Отой дзвінок Венса європейцям та оці намагання угод по "копалинам" з Україною є ознакою цього.
detroytred написав:Отой дзвінок Венса європейцям та оці намагання угод по "копалинам" з Україною є ознакою цього.
угода это когда мы что то отдаем и взамен что то получаем. Что мы получаем взамен в случае с трампом и мифическими металлами? только долговые обязательства. Были бы там хоть какие то гарантии, Зеленский бы уже носился с ними по всем ютубам, так как они поднимут его рейтинг и дадут 99% гарантий 2го срока.
Трамп это понимает, поэтому никаких гарантий зеленскому не дадут, чтобы он вдруг не выиграл выборы. На этом фоне рпв возможен, с гарантией что выборы выиграет удобный путину и трампу кандидат.
Кто не спрашивайте, это чёрт который пока ещё в табакерке. Могу предположить что один из олигархов, который согласится стать президентом-марионеткой и карманным мини-диктатором, чтобы спасти свои активы. Или кто то из бывших, кто не вылазил с критикой путина (ющенко например).
Это "мягкий" способ выхода из конфликта. "Жёсткий" - воевать без помощи США до потери пульса и одновременно отдавать штатам долг 500 ярдов в виде новых налогов/пошлин, которые вместо бюджета пойдут трампу в карман.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 22 лют, 2025 10:14, всього редагувалось 2 разів.
А с какого перепуга бабы себе вбили в свои головы что мужики ОБЯЗАНЫ за них платить везде и всегда, полностью содержать и обслуживать деньгами айфонами тупорылыми собачками и красными машинками? Вы же боретесь за равные права, вот и платите поровну тоже!