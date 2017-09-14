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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 61
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
20
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:50

  Ой+ написав:
  freeze написав:
  flyman написав:жінок далі тупо ігноруєм, це вони якого сорту?
в нас уже шаріат?

Игнорирование мобилизации женщин тоже непонятно.

Рекрутуються, але в основному не на бойові посади:
Серед усіх кандидатів 20% становлять жінки, лідирують за їхньою кількістю Чернівецька, Хмельницька та Тернопільська області. (+40%) https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rekrut ... 86749.html


Так в этом и вопрос: почему Рекрутуються а не мобилизируются -- пусть ровно на те же "не на бойові посади".
Там всего той рекрутации -- 8 тыщ за сколько-то лет. При том, что буссифицируют -- по 30 в месяц...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:Игнорирование мобилизации женщин тоже непонятно.
........

У нас нет такого закона.
Кроме женщин-медиков, которые считаются военнообязанными.

чому така дискримінація? вони ущербні? весь час боролися за рівність прав і як прийшов час віддати борг то догори лапками: ми дєвочкі, ми нє того?

Про мобилизацию 25ти летних -- тоже не было -- и что?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:57

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 22 лют, 2025 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:58

Задача з зірочкою))

Вчора про це писав - потерли...
То сьогодні простіше напишу.

Знайдіть нерівності в задачі))

- для м18-24 купа плюшок + 2 ляма за рік служби на контракті і після закінчення контракту - на рік звільнені від мобілізації!!!

- м25-60 - примусова бусифікація, вдвічі менше грошей і безстрокова служба!
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:02

https://youtube.com/shorts/u9lYxOM00_Y? ... OZkGDS7FIs
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 22 лют, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:07

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:чому така дискримінація? вони ущербні?
вот тут тоже борьба с дискриминацией https://t.me/oko18_channel/15373

ти або філіпінка або (російською) вибачтекачка: рибку з"їсти і на шпінделі провертітися
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:10

  _hunter написав:Про мобилизацию 25ти летних -- тоже не было -- и что?

аніжєдєті з МПХ підрастуть і перестануть бути ущемльнними
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:23

  flyman написав:чому така дискримінація? вони ущербні? весь час боролися за рівність прав і як прийшов час віддати борг то догори лапками: ми дєвочкі, ми нє того?
боротьба була за рівні права а не обовязки.
Діти також отримали права ви і їх поженете на позиції?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:32

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Центр старого сивого Лємберга
памятник Адаму Міцкевичу
навпроти вхід в Арсен (маркет)
щодня ось такі ганебні побиття, заламування та викрадення людей...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:33

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