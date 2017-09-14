Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лют, 2025 10:50
Ой+ написав: freeze написав: flyman написав:
жінок далі тупо ігноруєм, це вони якого сорту?
в нас уже шаріат?
Игнорирование мобилизации женщин тоже непонятно.
Рекрутуються, але в основному не на бойові посади:
Так в этом и вопрос: почему Рекрутуються а не мобилизируются -- пусть ровно на те же "не на бойові посади".
Там всего той рекрутации -- 8 тыщ за сколько-то лет. При том, что буссифицируют -- по 30 в месяц...
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Додано: Суб 22 лют, 2025 10:53
flyman написав: ЛАД написав: freeze написав:
Игнорирование мобилизации женщин тоже непонятно.
........
У нас нет такого закона.
Кроме женщин-медиков, которые считаются военнообязанными.
чому така дискримінація? вони ущербні? весь час боролися за рівність прав і як прийшов час віддати борг то догори лапками: ми дєвочкі, ми нє того?
Про мобилизацию 25ти летних -- тоже не было -- и что?
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Додано: Суб 22 лют, 2025 10:57
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Wirująświatła
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Додано: Суб 22 лют, 2025 10:58
Вчора про це писав - потерли...
То сьогодні простіше напишу. Знайдіть нерівності в задачі)) - для м18-24 купа плюшок + 2 ляма за рік служби на контракті і після закінчення контракту - на рік звільнені від мобілізації!!! - м25-60 - примусова бусифікація, вдвічі менше грошей і безстрокова служба!
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Додано: Суб 22 лют, 2025 11:02
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Додано: Суб 22 лют, 2025 11:07
ти або філіпінка або (російською) вибачтекачка: рибку з"їсти і на шпінделі провертітися
flyman
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Додано: Суб 22 лют, 2025 11:10
_hunter написав:
Про мобилизацию 25ти летних -- тоже не было -- и что?
аніжєдєті з МПХ підрастуть і перестануть бути ущемльнними
flyman
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Додано: Суб 22 лют, 2025 11:23
flyman написав:
чому така дискримінація? вони ущербні? весь час боролися за рівність прав і як прийшов час віддати борг то догори лапками: ми дєвочкі, ми нє того?
боротьба була за рівні права а не обовязки.
Діти також отримали права ви і їх поженете на позиції?
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Додано: Суб 22 лют, 2025 11:32
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памятник Адаму Міцкевичу
навпроти вхід в Арсен (маркет)
щодня ось такі ганебні побиття, заламування та викрадення людей...
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