_hunter написав:Рекрутуються а не мобилизируются -- пусть ровно на те же "не на бойові посади". Там всего той рекрутации -- 8 тыщ за сколько-то лет. При том, что буссифицируют -- по 30 в месяц...
Не зовсім так. За 1 місяць січень:
У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5 381 особа 📈 За минулий місяць кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб та досягла 8 109. Найбільше громадян прийнято на військову службу в Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. https://t.me/ministry_of_defense_ua/11688
Таки підписує контракт приблизно 1 тис./місяць, що дуже мало проти відповідного 40 тис/міс у ворогів. І ще є момент, що з цієї тисячі багато хто шукає тилові посади. Ну а мобілізація це великі питання щодо якості і мотивації.
The Wall Street Journal: Объятия Вашингтона с Путиным направлены на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином.
В отличие от гамбита Никсона и Киссинджера в 1970-х годах, эта стратегия грозит расколом Запада
▪️Резкое и восторженное объятие президентом Трампом России и ее авторитарного лидера Владимира Путина отчасти продиктовано стратегическим желанием вбить клин между Москвой и Пекином — двумя державами, которые давно стремятся положить конец доминированию США в международном порядке.
▪️Эксперты по внешней политике окрестили предпринятый маневр «обратным Никсоном» в честь того, как в начале 1970-х годов этот президент изменил американскую политику и пошел на сближение с коммунистическим Китаем в попытке углубить раскол между Мао Цзэдуном и Советским Союзом. Этот выбор изменил геополитику холодной войны и создал основу для экономического развития Китая.
▪️Разделить Россию и Китай сейчас — две автократии объявили в 2022 году, что их связывает дружба «без ограничений» — будет непросто. Две страны углубили военное и разведывательное сотрудничество и согласовали свою внешнюю политику. Китай оказывает России существенную экономическую поддержку, в том числе поставляет компьютерные чипы и станки, используемые в военной промышленности.
▪️Когда Ричард Никсон и его советник по нацбезопасности Генри Киссинджер в начале 1970-х годов изменили курс китайской политики, они воспользовались существующим противостоянием между Москвой и Пекином. Китай и Советский Союз вели пограничную войну в 1969 году и публично обвиняли друг друга в отступлении от коммунистического учения. Последующее сотрудничество между Вашингтоном и Пекином способствовало ослаблению глобального влияния СССР.
▪️То, что происходит сейчас, «является обратной стороной «обратного Никсона», — говорит Эван Фейгенбаум, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, ныне работающий в Фонде Карнеги. По его словам, Трамп «пытается расколоть антанту между двумя державами, которые имеют идеологическую близость и общие стратегические интересы». «И что он сделал вместо этого — расколол Запад, в то время как Россия одновременно объединяется с США и с Китаем».
▪️Помимо сближения России с Китаем, которому западные санкции причиняют экономическую боль, конфликт на Украине укрепил союзы Москвы с Ираном и Северной Кореей, которые поставляют боеприпасы, беспилотники, ракеты и, в случае Северной Кореи, войска для российских военных усилий.
▪️Американские официальные лица называют появление этой новой оси автократий стратегической угрозой, с которой американским военным будет трудно справиться одновременно, и говорят, что настоятельное желание Трампа прекратить военный конфликт на Украине вызвано необходимостью ослабить, если не разбить, этот общий фронт противников.
▪️«Вы должны думать об этом как о глобальной борьбе», — сказал специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлогг. «Теперь у нас есть четыре объединенные страны, и все они связаны между собой экономическими или военными связями».
В докладной записке, подготовленной для Кремля аналитическим центром в преддверии переговоров в Саудовской Аравии, говорилось, что Москва предлагает прекратить сотрудничество с Китаем по чувствительным технологическим и военным вопросам в рамках сделки по прекращению конфликта на Украине на выгодных для России условиях.
▪️Москва также могла бы предложить ограничить участие Китая в инфраструктурных проектах, которые укрепили бы стратегические возможности Китая, говорится в записке. В нем также предлагалось обязательство России ограничить возобновление экспорта природного газа в Европу, чтобы подорвать европейскую конкурентоспособность, и разрешить продажу американского СПГ, а также предложение предоставить американским компаниям права на месторождения полезных ископаемых на Украине.
▪️Однако скептики контактов с Россией утверждают, что Россия мало что может сделать, чтобы помочь США сдержать Китай.
▪️Китай уже обладает большинством важных военных технологий, которыми обладает Россия. «Этот корабль уплыл. Китайцы гораздо более продвинуты технологически во всех видах секторов, чем русские», — говорит Алина Полякова, директор Центра анализа европейской политики. Она предупредила, что если Вашингтон откажется от Украины, это «даст понять Пекину, что у него есть гораздо более свободные руки, когда речь идет о потенциальной военной агрессии против Тайваня».
▪️Выступая в ноябре на Галифаксском форуме по безопасности, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВМС США адмирал Сэмюэл Папаро сказал, что Пекин и Москва имеют «транзакционный симбиоз» и что «думать, что мы сможем вбить клин между ними, — это фантазия».
▪️Существует и другая, более фундаментальная динамика, которая ограничивает возможности Путина для маневра: в то время как отношения России с Китаем носят стратегический и постоянный характер, любое сближение с Вашингтоном по своей сути является временным.
▪️В конце концов, через четыре года Трампа уже не будет в Белом доме, и Путин должен учитывать вероятность того, что следующая администрация США может так же резко измениться в противоположную сторону. Даже промежуточные выборы в следующем году могут изменить американскую политику.
▪️«Россия знает, что Китай — ее гигантский сосед, что Коммунистическая партия Китая будет править им столько, сколько Россия сможет предвидеть, и что отчуждение Китая создает смертельную опасность для России», — говорит Александр Габуев, эксперт по китайско-российским отношениям, возглавляющий Российский евразийский центр Карнеги.
▪️Это не означает, что Путин не будет вступать в контакт. Заманчивые предложения Трампа открывают перспективу получить от Вашингтона то, чего его армии не смогли добиться за три года: смену режима в Киеве и возвращение Украины, а возможно, и других частей Европы, в сферу влияния Москвы.
▪️«Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы поживиться всем тем, что Трамп незаслуженно подносит ей на блюдечке, сохраняя при этом тесную связь с Китаем», — говорит Томас Гомарт, директор Французского института международных отношений.
▪️Хотя Китай с некоторой опаской наблюдает за поворотом Трампа к России, он также получает стратегическую выгоду: две его главные цели в Европе — поддержка режима Путина и отделение остальной Европы от США — цели, которые до сих пор были взаимоисключающими, — внезапно оказались в пределах досягаемости.
▪️В то время как Вашингтон презирает Зеленского и европейских лидеров, министр иностранных дел Китая Ван И говорит о необходимости поддерживать международное право и устав ООН. Недавно он назвал Украину «другом и партнером» во время встречи со своим украинским коллегой
_hunter написав:Рекрутуються а не мобилизируются -- пусть ровно на те же "не на бойові посади". Там всего той рекрутации -- 8 тыщ за сколько-то лет. При том, что буссифицируют -- по 30 в месяц...
Не зовсім так. За 1 місяць січень:
У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5 381 особа 📈 За минулий місяць кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб та досягла 8 109. Найбільше громадян прийнято на військову службу в Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. https://t.me/ministry_of_defense_ua/11688
Таки підписує контракт приблизно 1 тис./місяць, що дуже мало проти відповідного 40 тис/міс у ворогів. І ще є момент, що з цієї тисячі багато хто шукає тилові посади. Ну а мобілізація це великі питання щодо якості і мотивації.
Что именно "Не зовсім так"? -- вот та цифра -- "досягла 8 109" -- это за все время деятельности (несколько лет) всех центров во всех городах. Или я что-то пропустил?
Интересно, что когда он это произнес, он сменил тон со своего типичного агрессивно-президентского, понизил голос и со старческой грустью сказал Килмиду: мол, он его так ненавидит... Ты, дружище, счастливый человек, ты никого настолько не ненавидишь.
Кстати, это все к теме иррациональных мотивов в этой войне — в том числе личной неприязни.
Хорошо, что Трамп это озвучил. Ну и становится понятно, почему он так хочет сменить Зеленского — он реально видит в нем препятствие сделке и заморозке.
Трамп понимает, что русским с Путиным норм, и тот никуда не уйдет, еще годы будет у руля. А вот Зеленский — лидер демократической страны, а значит можно надавить и вынудить, чтобы этот раздражитель Путина исчез.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 22 лют, 2025 11:59, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Что именно "Не зовсім так"? -- вот та цифра -- "досягла 8 109" -- это за все время деятельности (несколько лет) всех центров во всех городах. Или я что-то пропустил?
1 Менше року 2 Рік тому відкрили 1 центр і поступово відкривали +/- один в тиждень по всій Україні 3 Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається)
The Wall Street Journal: Объятия Вашингтона с Путиным направлены на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. ...
Ну т.е. detroytred таки был прав? -- Украина действительно стала фокусом глобального международного конфликта? Правда в роли условной "шахматной доски", а не как тут многие фантазировали -- активным участником -- но то такэ...
Интересно, что когда он это произнес, он сменил тон со своего типичного агрессивно-президентского, понизил голос и со старческой грустью сказал Килмиду: мол, он его так ненавидит... Ты, дружище, счастливый человек, ты никого настолько не ненавидишь.
Кстати, это все к теме иррациональных мотивов в этой войне — в том числе личной неприязни.
Хорошо, что Трамп это озвучил. Ну и становится понятно, почему он так хочет сменить Зеленского — он реально видит в нем препятствие сделке и заморозке.
Трамп понимает, что русским с Путиным норм, и тот никуда не уйдет, еще годы будет у руля. А вот Зеленский — лидер демократической страны, а значит можно надавить и вынудить, чтобы этот раздражитель Путина исчез.
Ну, еще какие-то пол-года (8 месяцев) потерпеть...
Лідер опозиційної партії «Європейська солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада планує проведення виборів в Україні 26 жовтня.
Він сказав про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет», оприлюдненому 16 лютого.
На запитання, коли, на його думку, можливі вибори в Україні, Порошенко відповів: «Запишіть – 26 жовтня цього року».
Щодо того, з чого він робить такі висновки, Порошенко сказав: із джерел на Банковій, які цитують ЗМІ, а також «за нашими джерелами в правоохоронних органах, за нашими джерелами в поліграфкомбінаті «Україна», який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс в Берліні. Виключно для підготовки виборів».