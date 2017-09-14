The Wall Street Journal: Объятия Вашингтона с Путиным направлены на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином.



В отличие от гамбита Никсона и Киссинджера в 1970-х годах, эта стратегия грозит расколом Запада



▪️Резкое и восторженное объятие президентом Трампом России и ее авторитарного лидера Владимира Путина отчасти продиктовано стратегическим желанием вбить клин между Москвой и Пекином — двумя державами, которые давно стремятся положить конец доминированию США в международном порядке.



▪️Эксперты по внешней политике окрестили предпринятый маневр «обратным Никсоном» в честь того, как в начале 1970-х годов этот президент изменил американскую политику и пошел на сближение с коммунистическим Китаем в попытке углубить раскол между Мао Цзэдуном и Советским Союзом. Этот выбор изменил геополитику холодной войны и создал основу для экономического развития Китая.



▪️Разделить Россию и Китай сейчас — две автократии объявили в 2022 году, что их связывает дружба «без ограничений» — будет непросто. Две страны углубили военное и разведывательное сотрудничество и согласовали свою внешнюю политику. Китай оказывает России существенную экономическую поддержку, в том числе поставляет компьютерные чипы и станки, используемые в военной промышленности.



▪️Когда Ричард Никсон и его советник по нацбезопасности Генри Киссинджер в начале 1970-х годов изменили курс китайской политики, они воспользовались существующим противостоянием между Москвой и Пекином. Китай и Советский Союз вели пограничную войну в 1969 году и публично обвиняли друг друга в отступлении от коммунистического учения. Последующее сотрудничество между Вашингтоном и Пекином способствовало ослаблению глобального влияния СССР.



▪️То, что происходит сейчас, «является обратной стороной «обратного Никсона», — говорит Эван Фейгенбаум, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, ныне работающий в Фонде Карнеги. По его словам, Трамп «пытается расколоть антанту между двумя державами, которые имеют идеологическую близость и общие стратегические интересы». «И что он сделал вместо этого — расколол Запад, в то время как Россия одновременно объединяется с США и с Китаем».



▪️Помимо сближения России с Китаем, которому западные санкции причиняют экономическую боль, конфликт на Украине укрепил союзы Москвы с Ираном и Северной Кореей, которые поставляют боеприпасы, беспилотники, ракеты и, в случае Северной Кореи, войска для российских военных усилий.



▪️Американские официальные лица называют появление этой новой оси автократий стратегической угрозой, с которой американским военным будет трудно справиться одновременно, и говорят, что настоятельное желание Трампа прекратить военный конфликт на Украине вызвано необходимостью ослабить, если не разбить, этот общий фронт противников.



▪️«Вы должны думать об этом как о глобальной борьбе», — сказал специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлогг. «Теперь у нас есть четыре объединенные страны, и все они связаны между собой экономическими или военными связями».



В докладной записке, подготовленной для Кремля аналитическим центром в преддверии переговоров в Саудовской Аравии, говорилось, что Москва предлагает прекратить сотрудничество с Китаем по чувствительным технологическим и военным вопросам в рамках сделки по прекращению конфликта на Украине на выгодных для России условиях.



▪️Москва также могла бы предложить ограничить участие Китая в инфраструктурных проектах, которые укрепили бы стратегические возможности Китая, говорится в записке. В нем также предлагалось обязательство России ограничить возобновление экспорта природного газа в Европу, чтобы подорвать европейскую конкурентоспособность, и разрешить продажу американского СПГ, а также предложение предоставить американским компаниям права на месторождения полезных ископаемых на Украине.



▪️Однако скептики контактов с Россией утверждают, что Россия мало что может сделать, чтобы помочь США сдержать Китай.



▪️Китай уже обладает большинством важных военных технологий, которыми обладает Россия. «Этот корабль уплыл. Китайцы гораздо более продвинуты технологически во всех видах секторов, чем русские», — говорит Алина Полякова, директор Центра анализа европейской политики. Она предупредила, что если Вашингтон откажется от Украины, это «даст понять Пекину, что у него есть гораздо более свободные руки, когда речь идет о потенциальной военной агрессии против Тайваня».



▪️Выступая в ноябре на Галифаксском форуме по безопасности, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВМС США адмирал Сэмюэл Папаро сказал, что Пекин и Москва имеют «транзакционный симбиоз» и что «думать, что мы сможем вбить клин между ними, — это фантазия».



▪️Существует и другая, более фундаментальная динамика, которая ограничивает возможности Путина для маневра: в то время как отношения России с Китаем носят стратегический и постоянный характер, любое сближение с Вашингтоном по своей сути является временным.



▪️В конце концов, через четыре года Трампа уже не будет в Белом доме, и Путин должен учитывать вероятность того, что следующая администрация США может так же резко измениться в противоположную сторону. Даже промежуточные выборы в следующем году могут изменить американскую политику.



▪️«Россия знает, что Китай — ее гигантский сосед, что Коммунистическая партия Китая будет править им столько, сколько Россия сможет предвидеть, и что отчуждение Китая создает смертельную опасность для России», — говорит Александр Габуев, эксперт по китайско-российским отношениям, возглавляющий Российский евразийский центр Карнеги.



▪️Это не означает, что Путин не будет вступать в контакт. Заманчивые предложения Трампа открывают перспективу получить от Вашингтона то, чего его армии не смогли добиться за три года: смену режима в Киеве и возвращение Украины, а возможно, и других частей Европы, в сферу влияния Москвы.



▪️«Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы поживиться всем тем, что Трамп незаслуженно подносит ей на блюдечке, сохраняя при этом тесную связь с Китаем», — говорит Томас Гомарт, директор Французского института международных отношений.



▪️Хотя Китай с некоторой опаской наблюдает за поворотом Трампа к России, он также получает стратегическую выгоду: две его главные цели в Европе — поддержка режима Путина и отделение остальной Европы от США — цели, которые до сих пор были взаимоисключающими, — внезапно оказались в пределах досягаемости.



▪️В то время как Вашингтон презирает Зеленского и европейских лидеров, министр иностранных дел Китая Ван И говорит о необходимости поддерживать международное право и устав ООН. Недавно он назвал Украину «другом и партнером» во время встречи со своим украинским коллегой