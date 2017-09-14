_hunter написав:Рекрутуються а не мобилизируются -- пусть ровно на те же "не на бойові посади". Там всего той рекрутации -- 8 тыщ за сколько-то лет. При том, что буссифицируют -- по 30 в месяц...
Не зовсім так. За 1 місяць січень:
У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5 381 особа 📈 За минулий місяць кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб та досягла 8 109. Найбільше громадян прийнято на військову службу в Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. https://t.me/ministry_of_defense_ua/11688
Таки підписує контракт приблизно 1 тис./місяць, що дуже мало проти відповідного 40 тис/міс у ворогів. І ще є момент, що з цієї тисячі багато хто шукає тилові посади. Ну а мобілізація це великі питання щодо якості і мотивації.
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період – до 60 років). Довідково. Стаття 20. Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є: стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору; фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу; базова загальна освіта та вище; мотивація до військової служби; рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.
Пам'ятаю подавався на військову кафедру в 20 років, так не проходив по нормативам, здоров'ю та успішності в навчанні, і це якась кафедра. Представте які нормативи треба здати щоб пройти конкурс на контракт на справжню війну зараз.
Интересно, что когда он это произнес, он сменил тон со своего типичного агрессивно-президентского, понизил голос и со старческой грустью сказал Килмиду: мол, он его так ненавидит... Ты, дружище, счастливый человек, ты никого настолько не ненавидишь.
Кстати, это все к теме иррациональных мотивов в этой войне — в том числе личной неприязни.
Хорошо, что Трамп это озвучил. Ну и становится понятно, почему он так хочет сменить Зеленского — он реально видит в нем препятствие сделке и заморозке.
Трамп понимает, что русским с Путиным норм, и тот никуда не уйдет, еще годы будет у руля. А вот Зеленский — лидер демократической страны, а значит можно надавить и вынудить, чтобы этот раздражитель Путина исчез.
The Wall Street Journal: Объятия Вашингтона с Путиным направлены на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. ...
Ну т.е. detroytred таки был прав? -- Украина действительно стала фокусом глобального международного конфликта? Правда в роли условной "шахматной доски", а не как тут многие фантазировали -- активным участником -- но то такэ...
с приходом Трампа да, в конфликт втянули Европу, пусть не в горячую фазу, но макрон забегал как жаренный петух. 5 саммитов за 3 дня с одним вопросом где взять деньги, чтобы война вдруг не закончилась.
До Трампа им было насрать кто там воюет и с каким результатом, лишь бы на их границы не лезли.
Идея усиливать рф против Китая смехотворна. Тогда мы можем обратиться к китаю предложением усилить нас против США.
budivelnik написав:Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається)
Ехххххххх, і знову незадача... Твоїм синам вже більше 25, а то б вони неодмінно пішли б!
2 лями грн! ЧІТКИЙ термін!!!
Ой, я забув, що в тебе все на турбопатріотичності, а не за гроші... Ой, тоді "упс" - то твої сини(та і ти також) могли вже давним-давно піти на фронт, бо ж турбопатріотичність, нє?
І щоб двічі не вставати... Флер, відпусти свого сина на фронт! Будь патріотичною до кінця! Я розумію, що з твоїм чоловіком сталася біда - його раптово/насильно забронювали! А він так сильно хотів вступити до лав ЗСУ!
п.с. Як то інколи є внизу теги, по яким шукати - так от теги до цього допису: #лицемірство #фальшивість #хитродупість
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 22 лют, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається)
Ехххххххх, і знову незадача... Твоїм синам вже більше 25, а то б вони неодмінно пішли б!
2 лями грн! ЧІТКИЙ термін!!!
Ой, я забув, що в тебе все на турбопатріотичності, а не за гроші... Ой, тоді "упс" - то твої сини(та і ти також) могли вже давним-давно піти на фронт, бо ж турбопатріотичність, нє?
Не все созданы для войны(работники ТЦК-SS и полицаи первые) и не все могут как ты и румун спать при нуле на нуле и мыться раз в две недели. Я б например сперва Швайку с Кошулинским в посадку с кадыровцами с одной гранатой на двоих послал. А потом Кулебу с прикованной к нему Мосейчучкой на подмогу уже с берданкой. Кто там ещё за расстрелы и повешения тыловиков избрехался в марафонах? Помню ещё одного сладенького, в очёчках, Лапин кажись, ветеран обороны контрабанды в ордло.
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 22 лют, 2025 13:36, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А там разве не стандартный "полный отказ от ответственности" в пользовательском соглашении?
з приватним успіхом то одне, а з державою то інше, хоча і в першому і другом випадку прийдеться рахуватися із думкою хом"ячків (репутаційні втрати), які будуть очкувати, тим більше, що не Маском єдиним.