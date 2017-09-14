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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1283412835128361283712838>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 61
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
20
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 12:30

  Ой+ написав:
  _hunter написав:Рекрутуються а не мобилизируются -- пусть ровно на те же "не на бойові посади".
Там всего той рекрутации -- 8 тыщ за сколько-то лет. При том, что буссифицируют -- по 30 в месяц...

Не зовсім так. За 1 місяць січень:
У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5 381 особа
📈 За минулий місяць кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб та досягла 8 109. Найбільше громадян прийнято на військову службу в Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. https://t.me/ministry_of_defense_ua/11688

Таки підписує контракт приблизно 1 тис./місяць, що дуже мало проти відповідного 40 тис/міс у ворогів. І ще є момент, що з цієї тисячі багато хто шукає тилові посади. Ну а мобілізація це великі питання щодо якості і мотивації.

Нічого дивного, у нас дуже високі вимоги для проходження конкурсу на контракт
https://www.zsu.gov.ua/karyera-2/sluzhba-za-kontraktom/
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період – до 60 років).
Довідково. Стаття 20. Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу.
Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору;
фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
базова загальна освіта та вище;
мотивація до військової служби;
рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.


Пам'ятаю подавався на військову кафедру в 20 років, так не проходив по нормативам, здоров'ю та успішності в навчанні, і це якась кафедра. Представте які нормативи треба здати щоб пройти конкурс на контракт на справжню війну зараз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 12:30

  _hunter написав:
Трамп в интервью Брайану Килмиду (Fox News)
На запитання, коли, на його думку, можливі вибори в Україні, Порошенко відповів: «Запишіть – 26 жовтня цього року».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 17332.html


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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 12:31

  Wirująświatła написав:
Трамп в интервью Брайану Килмиду (Fox News) поведал, (https://podcasts.apple.com/us/podcast/p ... 71333&l=ru) что Путин не просто ненавидит Зеленского, а ненавидит его всей своей душой.

Интересно, что когда он это произнес, он сменил тон со своего типичного агрессивно-президентского, понизил голос и со старческой грустью сказал Килмиду: мол, он его так ненавидит... Ты, дружище, счастливый человек, ты никого настолько не ненавидишь.

Кстати, это все к теме иррациональных мотивов в этой войне — в том числе личной неприязни.

Хорошо, что Трамп это озвучил. Ну и становится понятно, почему он так хочет сменить Зеленского — он реально видит в нем препятствие сделке и заморозке.

Трамп понимает, что русским с Путиным норм, и тот никуда не уйдет, еще годы будет у руля. А вот Зеленский — лидер демократической страны, а значит можно надавить и вынудить, чтобы этот раздражитель Путина исчез.

Славко в темі (з 3хв)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 12:47

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
The Wall Street Journal: Объятия Вашингтона с Путиным направлены на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином.
...

Ну т.е. detroytred таки был прав? -- Украина действительно стала фокусом глобального международного конфликта? Правда в роли условной "шахматной доски", а не как тут многие фантазировали -- активным участником -- но то такэ...

с приходом Трампа да, в конфликт втянули Европу, пусть не в горячую фазу, но макрон забегал как жаренный петух. 5 саммитов за 3 дня с одним вопросом где взять деньги, чтобы война вдруг не закончилась.

До Трампа им было насрать кто там воюет и с каким результатом, лишь бы на их границы не лезли.

Идея усиливать рф против Китая смехотворна. Тогда мы можем обратиться к китаю предложением усилить нас против США.

US threatens to shut off Starlink if Ukraine won't sign minerals deal, sources tell Reuters
https://kyivindependent.com/us-threaten ... l-reuters/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:08

  Wirująświatła написав:
US threatens to shut off Starlink if Ukraine won't sign minerals deal, sources tell Reuters
https://kyivindependent.com/us-threaten ... l-reuters/

Маск збирається покрити збитки Україні майном?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:15

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
US threatens to shut off Starlink if Ukraine won't sign minerals deal, sources tell Reuters
https://kyivindependent.com/us-threaten ... l-reuters/

Маск збирається покрити збитки Україні майном?

А там разве не стандартный "полный отказ от ответственности" в пользовательском соглашении?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:28

Як так?©

  budivelnik написав:Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається)
Ехххххххх, і знову незадача... Твоїм синам вже більше 25, а то б вони неодмінно пішли б!

2 лями грн!
ЧІТКИЙ термін!!!

Ой, я забув, що в тебе все на турбопатріотичності, а не за гроші...
Ой, тоді "упс" - то твої сини(та і ти також) могли вже давним-давно піти на фронт, бо ж турбопатріотичність, нє?




І щоб двічі не вставати...
Флер, відпусти свого сина на фронт!
Будь патріотичною до кінця!
Я розумію, що з твоїм чоловіком сталася біда - його раптово/насильно забронювали!
А він так сильно хотів вступити до лав ЗСУ! :mrgreen:


п.с.
Як то інколи є внизу теги, по яким шукати - так от теги до цього допису:
#лицемірство
#фальшивість
#хитродупість :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 22 лют, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:29

ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:35

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається)
Ехххххххх, і знову незадача... Твоїм синам вже більше 25, а то б вони неодмінно пішли б!

2 лями грн!
ЧІТКИЙ термін!!!

Ой, я забув, що в тебе все на турбопатріотичності, а не за гроші...
Ой, тоді "упс" - то твої сини(та і ти також) могли вже давним-давно піти на фронт, бо ж турбопатріотичність, нє?

Не все созданы для войны(работники ТЦК-SS и полицаи первые) и не все могут как ты и румун спать при нуле на нуле и мыться раз в две недели.
Я б например сперва Швайку с Кошулинским в посадку с кадыровцами с одной гранатой на двоих послал.
А потом Кулебу с прикованной к нему Мосейчучкой на подмогу уже с берданкой.
Кто там ещё за расстрелы и повешения тыловиков избрехался в марафонах?
Помню ещё одного сладенького, в очёчках, Лапин кажись, ветеран обороны контрабанды в ордло.
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 22 лют, 2025 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:36

  _hunter написав:А там разве не стандартный "полный отказ от ответственности" в пользовательском соглашении?

з приватним успіхом то одне, а з державою то інше,
хоча і в першому і другом випадку прийдеться рахуватися із думкою хом"ячків (репутаційні втрати), які будуть очкувати, тим більше, що не Маском єдиним.
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