_hunter написав:А там разве не стандартный "полный отказ от ответственности" в пользовательском соглашении?
з приватним успіхом то одне, а з державою то інше, хоча і в першому і другом випадку прийдеться рахуватися із думкою хом"ячків (репутаційні втрати), які будуть очкувати, тим більше, що не Маском єдиним.
А разве Старлинк в страну официально поставляется? -- есть хоть один контракт "з державою то інше"? -- или, может быть, все поставки -- сплошняком серовоз через волонтеров...
Оно-то в теории "не Маском єдиним", но в таком формате и с таким покрытием/скоростями -- альтернатив нет.
Wirująświatła написав:The Wall Street Journal: Объятия Вашингтона с Путиным направлены на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. ...
Ну т.е. detroytred таки был прав? -- Украина действительно стала фокусом глобального международного конфликта? Правда в роли условной "шахматной доски", а не как тут многие фантазировали -- активным участником -- но то такэ...
с приходом Трампа да, в конфликт втянули Европу, пусть не в горячую фазу, но макрон забегал как жаренный петух. 5 саммитов за 3 дня с одним вопросом где взять деньги, чтобы война вдруг не закончилась.
До Трампа им было насрать кто там воюет и с каким результатом, лишь бы на их границы не лезли.
Идея усиливать рф против Китая смехотворна. Тогда мы можем обратиться к китаю предложением усилить нас против США.
budivelnik написав:Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається)
Ехххххххх, і знову незадача... Твоїм синам вже більше 25, а то б вони неодмінно пішли б!
2 лями грн! ЧІТКИЙ термін!!!
Ой, я забув, що в тебе все на турбопатріотичності, а не за гроші... Ой, тоді "упс" - то твої сини(та і ти також) могли вже давним-давно піти на фронт, бо ж турбопатріотичність, нє?
І щоб двічі не вставати... Флер, відпусти свого сина на фронт! Будь патріотичною до кінця! Я розумію, що з твоїм чоловіком сталася біда - його раптово/насильно забронювали! А він так сильно хотів вступити до лав ЗСУ!
п.с. Як то інколи є внизу теги, по яким шукати - так от теги до цього допису: #лицемірство #фальшивість #хитродупість
просто перестань спілкуватися з тими людьми які отбі не приємні, адже на форумі ніхто ен примушує їх читати , можна навіть приховати їх повідомлення. Можна ввезти самостійну цензуру на форумі , деякі з них в мене в прихованих. щодо своєї позиції я її не змінював і не планую і озвучував в польоті не переобувався Щодо 18-25 насправді нема ніякого чіткого терміну , там же існує якийсь закон що під час війни не можна розривати контракти , ой блін то в москалів , але і в нас приймуть , якщо ен прийняли , тож віри нема , підеш на рік , а залишишся на .... довго . Але ж дійсно в 25 дурі\ сили і мотивації\ , однозначо більше, в 25 ще ті зірвиголови. А от пізніше вже починаєш зважувати і думати перед тим як виконувати щось ======================================= окремо додам P.S.перечитав арестОвича, він пробив дно ,спочатку почав викладати свої оголені фотки , потім порівняв Україну з хамасом..., тож навіть як "опозиціонер" перестав для мене існувати. Хоча деякі речі ранніше він досить вдало передбачав , як і політику трампа до України, майже повінстью описав.
Востаннє редагувалось yama в Суб 22 лют, 2025 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Олександр розповідає, що до його частини привозили хлопців із навчальних центрів, серед яких були люди з відкритою формою туберкульозу. Ці люди служили разом із ним, жили в тих самих казармах, користувалися спільними приміщеннями, й ніхто навіть не попереджав, що вони можуть бути небезпечними для оточення. Боєць поділився, що у більшості військових частин і підрозділів таких питань не порушують, навіть якщо є очевидні ризики для здоров’я інших людей. У його підрозділі був боєць із важким псоріазом — його не відправляли на лікування, тому він змушений був піти в СЗЧ, щоб лікуватися самостійно.
Чимало бійців, за словами військовослужбовця, змушені самовільно залишати частину, щоб отримати медичну допомогу. Військові, інфіковані ВІЛ, або наркозалежні, які вживають ЗПТ, змушені самі шукати способи отримати медикаменти. Олександр наголошує, що в його частині бракує навіть рукавичок і антисептиків, особливо для перев’язування поранених. Чи варто тут говорити про спеціальне харчування та дієту для бійців із виразкою чи гепатитом? На жаль, деякі командири сприймають військових як «витратний матеріал». https://zn.ua/ukr/HEALTH/nevidimij-fron ... obiti.html
п.Успіх, як Ваше здоров"я та хлопців, що залишились там/вирвались звідти?
Востаннє редагувалось jump в Суб 22 лют, 2025 14:18, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:перестань спілкуватися з тими людьми які отбі не приємні
Хех, ні! За їхнє лицемірство треба їх макати в їхнє ж лайно, як малих котят!
не шкода витрачати на те своє життя ? P.S. я свою ухилянтську позицію не міняв , як був ухилянтом так їм і є, тут головне щоб дизертиром не стати, або ще гірше - не сісти за вбивство командира, бо я і виконання команд речі не сумісні
про 18-25 нижче
Російське слово "обезбашенность" можна перекласти українською як:
"шаленість" "безстрашність" "авантюрність" "безумство" "відчайдушність" Залежно від контексту, можна використовувати різні варіанти. Якщо мається на увазі безрозсудна сміливість, то краще підходять "відчайдушність" або "шаленість". Якщо йдеться про повну відсутність страху та обережності, то "безстрашність" або "безумство".
що ж додам всі хто планує стати добровольцем рекомендую курс щеплень від різних хвороб треба почати за пару місців, і цих же пару місяців щоб його пройти: Дифтерія, правець, гепатит А, гепатит Б, (3 дози вакцини проти гепатиту В «Енджерикс-B» чи комбінованої вакцини «Твінрикс» проти гепатиту А та гепатиту В ) грип, далі просто назви вакцин будуть : первенар 13, Німенрікс або Менактра,
Востаннє редагувалось yama в Суб 22 лют, 2025 14:27, всього редагувалось 1 раз.