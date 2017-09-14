Додано: Суб 22 лют, 2025 14:12

Успіх написав: budivelnik написав: Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається) Тепер додалась можливість у 18-24 річних ( і чомусь мені здається що 30 000 з роком народження 2001 - цим скористається) Ехххххххх, і знову незадача... Твоїм синам вже більше 25, а то б вони неодмінно пішли б!



2 лями грн!

ЧІТКИЙ термін!!!



Ой, я забув, що в тебе все на турбопатріотичності, а не за гроші...

Ой, тоді "упс" - то твої сини(та і ти також) могли вже давним-давно піти на фронт, бо ж турбопатріотичність, нє?



І щоб двічі не вставати...

Флер, відпусти свого сина на фронт!

Будь патріотичною до кінця!

Я розумію, що з твоїм чоловіком сталася біда - його раптово/насильно забронювали!

А він так сильно хотів вступити до лав ЗСУ!



п.с.

Як то інколи є внизу теги, по яким шукати - так от теги до цього допису:

#лицемірство

#фальшивість

#хитродупість Ехххххххх, і знову незадача... Твоїм синам вже більше 25, а то б вони неодмінно пішли б!2 лями грн!ЧІТКИЙ термін!!!Ой, я забув, що в тебе все на турбопатріотичності, а не за гроші...Ой, тоді "упс" - то твої сини(та і ти також) могли вже давним-давно піти на фронт, бо ж турбопатріотичність, нє?І щоб двічі не вставати...відпусти свого сина на фронт!Будь патріотичною до кінця!Я розумію, що з твоїм чоловіком сталася біда - його раптово/насильно забронювали!А він так сильно хотів вступити до лав ЗСУ!п.с.Як то інколи є внизу теги, по яким шукати - так от теги до цього допису:#лицемірство#фальшивість#хитродупість

просто перестань спілкуватися з тими людьми які отбі не приємні, адже на форумі ніхто ен примушує їх читати , можна навіть приховати їх повідомлення. Можна ввезти самостійну цензуру на форумі , деякі з них в мене в прихованих.щодо своєї позиції я її не змінював і не планую і озвучувавв польоті не переобувавсяЩодо 18-25 насправді нема ніякого чіткого терміну , там же існує якийсь закон що під час війни не можна розривати контракти , ой блін то в москалів , але і в нас приймуть , якщо ен прийняли , тож віри нема , підеш на рік , а залишишся на .... довго .Але ж дійсно в 25 дурі\ сили і мотивації\ , однозначо більше, в 25 ще ті зірвиголови.А от пізніше вже починаєш зважувати і думати перед тим як виконувати щось=======================================окремо додам P.S.перечитав арестОвича, він пробив дно ,спочатку почав викладати свої оголені фотки , потім порівняв Україну з хамасом..., тож навіть як "опозиціонер" перестав для мене існувати. Хоча деякі речі ранніше він досить вдало передбачав , як і політику трампа до України, майже повінстью описав.